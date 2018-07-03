Дохлому коню в зубы смотрят: кем были первые ветеринары

Племена кочевников, живших на территории нынешней Монголии, заботились о своих лошадях и даже удаляли им зубы. К таким выводам пришли ученые из Института истории человечества Общества Макса Планка (Германия), которые проанализировали захоронения лошадей, относящиеся к древней культуре, называемой культурой херксуров и оленных камней.

Эта культура существовала за 1300-700 лет до нашей эры.

Реклама

Культура названа в честь оленных камней — каменных стел, которые можно встретить среди горных долин и степного раздолья Алтая, Тывы, Забайкалья, Монголии. Часто на них различимы рисунки животных, оружия и украшений. Фигуры животных, как правило оленей, выполнены в одной стилистической манере. Изображения оленей и дали этим стелам свое название. Херексуры — особые насыпи, также встречающиеся в этих степях. Эти насыпи, обнесенные каменным кольцом, похожи на огромное колесо телеги, о таких памятниках сообщали бывавшие в Монголии и Забайкалье путешественники в конце XIX века. Местное население зовет их «кыргызскими гнездами» — «хяргас-Ур». Точная датировка этих загадочных сооружений вызывает разногласия, однако все более убедительным выглядит отнесение их к эпохе поздней бронзы.

Оба типа памятников часто ассоциированы с захоронениями лошадей, число известных таких захоронений измеряется здесь в количестве сотен и тысяч. Путем скрупулезного анализа останков ученые смогли определить, что представители этой культуры были неплохими ветеринарами и умели удалять молочные зубы молодых лошадей, когда те причиняли им боль и мешали питаться.

В одном из исследованных 85 захоронений ученые обнаружили череп с зубом, который, видимо, рос под неправильным углом и был срезан, возможно, при помощи камня. Сделано это было за 1150 лет до нашей эры –

ученые считают это самым древним известным примером зубного врачевания лошадей.

В другом захоронении, относящемся к 750-м годам до нашей эры и позднее, было найдено свидетельство удаления у лошади так называемого волчка — лишнего зуба, растущего на том месте, где его не должно быть. Обычно эти зубы выпадают в первые три года жизни, они могут появляться на верхней и нижней челюсти. По своей сути они абсолютно бесполезны, однако при укусе вызывают дикую боль у лошади, что затрудняет управление животным.

Возможно, овладение верховой ездой и заставило кочевников вырывать лошадям эти зубы, хотя это и нельзя утверждать наверняка, предполагает автор исследования Уильям Тейлор. До появления металлических удил представители культуры херксуров и оленных камней использовали органические — возможно, изготовленные из кожи, веревок, костей или дерева. И у ученых нет свидетельств того, что такие удила доставляли лошадям неудобства даже при наличии «волчьего зуба». Однако с появлением в Монголии металлических удил за 800 лет до нашей эры кочевники сразу оценили их достоинства, считает Тейлор. К примеру, эти удила позволяли наезднику более точно контролировать ход животного, что позволяло эффективнее использовать лошадь при боевых набегах и путешествиях на большие расстояния.

Max Planck Institute for the Science of Human History

Однако металлические удила ранили рот лошадей, что приводило к проблемам со здоровьем и поведением лошадей, уверен он. Поэтому, предполагают ученые, удаление зубов и появление металлических удил примерно в одно время может и не быть простым совпадением. «Это действительно здорово, что удаление волчков прямо связано с появлением металлических удил, — пояснил Тейлор. –

Значит, это была не пассивная традиция заботой за здоровьем, а активная реакция на новые вызовы».

По словам ученых, их исследования проводились вместе с монгольскими специалистами, некоторые из которых имели опыт и выросли в степи. Они дали бесценную информацию о современных традициях заботы о лошадях и о том, как в настоящее время кочевники удаляют им зубы. «Мы привыкли считать ветеринарный уход проявлением западной науки, — говорит Тейлор. — Но современные пастухи Монголии практикуют довольно сложные процедуры, используя очень простые инструменты. Наше исследование показывает, что чуткое понимание анатомии лошади и традиция ухода за ней впервые возникли не в оседлых цивилизациях Китая и Средиземноморья, а веками ранее, среди кочевых людей, чье существование зависело от их лошадей».

Прежние исследования ученых показывали, что представители указанной культуры были первыми в Евразии, кто полностью полагался на лошадей как на источник пищи, кроме того, возможно, именно эти кочевники были первыми, кто освоил верховую езду на этих животных. Исследование опубликовано в журнале PNAS.