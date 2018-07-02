«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России

Расплодившиеся в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции волки так вольготно себя чувствуют, что мигрируют из этой области в соседние регионы и могут пополнять соседние популяции. К такому выводу пришла группа биологов из США, Японии и Белоруссии.

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В результате аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС в 1986 году в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных материалов, из-за чего в первые дни были в срочном порядке отселены жители города Припять и прилежащих населенных пунктов. В скором времени советским правительством вокруг АЭС была организована зона отчуждения площадью 4300 квадратных километров.

Сегодня эта зона охватывает территорию двух государств — Украины и Белоруссии, на ней почти не проживают люди.

Несмотря на радиоактивное заражение, благодаря отсутствию антропогенного воздействия эта территория фактически стала природным заповедником, в котором вольготно чувствуют себя различные виды в том числе редких животных, среди которых и крупные млекопитающие.

За прошедшие годы было проведено немало исследований, призванных оценить влияние радиоактивных осадков на благополучие обитателей зоны, многие из них приводили к противоречивым результатам.

Обыкновенный или серый волк (лат. Canis lupus) — один из тех зверей, чья популяция только выиграла от того, что человек покинул зону вокруг Чернобыльской АЭС. Причем учеными установлено, что его популяция уже значительно превосходит по плотности популяции в соседних с зоной районах. Как и большинство крупных плотоядных животных, волки могут мигрировать на сотни километров от места рождения. Учитывая высокую плотность их населения в зоне отчуждения, ученые предположили, что часть молодых волков могут покидать зону и проникать в соседние районы. Поскольку ранее наблюдений за передвижениями отдельных особей не проводилось, ученые решили заполнить этот пробел и проследить за некоторыми волками.

В статье, опубликованной в журнале Wildlife Research, ученые под руководством Майкла Берна, эколога из Университета Миссури, описали результаты отслеживания самца, пойманного при помощи ловушки 3 ноября 2014 года на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника — белорусской части зоны отчуждения.

«Они там не светятся — у них у всех по четыре ноги, два глаза и один хвост», — пошутил Берн.

Волка взвесили и по зубам оценили его возраст в один-два года. Затем на шею ему прикрепили передатчик, отсылающий информацию о координатах и показания встроенного дозиметра каждые 35 минут. Волк был выпущен на свободу в месте поимки, после чего ученые стали отслеживать его перемещения. В первые месяцы волк не отдалялся от места выпуска более, чем на 30 километров, а с 6 февраля 2015 года он стал отходить на большие расстояния. Покинув зону, волк сначала двинулся на восток, потом — в юго-восточном направлении. По мере его движения по территории Украины сигнал GPS-приемника в какие-то периоды по неясной причине пропадал.

Так, предпоследний сигнал был послан 27 февраля с расстояния 369 километров от исходной точки, последний — 29 августа на удалении 330 километров, от небольшого лесного участка. Причем, судя по карте, приведенной в исследовании,

последний сигнал был отправлен передатчиком с территории России, неподалеку от города Рыльск Курской области:

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После этого сигнал был потерян навсегда, ученые отмечают, что им не удалось найти передатчик. «Мы не смогли узнать, умер ли волк в этом месте или там слетел с него передатчик. Да, животные не признают политических границ, и они переходят через них, не беспокоясь о проставлении визы и паспортах. Волки могут распространяться на большие расстояния, покидая место рождения, стараясь найти новое место, чтобы обосноваться, и ранее демонстрировали способность пересекать по несколько стран в других регионах», — пояснил «Газете.Ru» Берн.

Помимо этого молодого волка, ученые отследили передвижения еще 13 взрослых особей, пойманных в том же месте, с ноября 2014 по май 2015 и с ноября 2016 по август 2017 года. Выяснилось при этом, что все они предпочитали оставаться в пределах зоны отчуждения. Несмотря на это, отслеженный маршрут молодого самца является «первым доказательством выхода волков из зоны отчуждения», говорит Берн.

«Вместо того, чтобы стать экологической черной дырой, Чернобыльская зона отчуждения может служить источником диких животных и помогать другим популяциям в регионе, — считает ученый. — Вопрос в том, несут ли с собой животные, рождающиеся в зоне, мутации, поскольку, говоря о Чернобыле, люди в первую очередь думают о мутациях. Однако у нас нет свидетельств, что такое происходит. Это интересная область для будущих исследований, но это не то, о чем стоит волноваться».