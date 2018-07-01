Счастливы вместе: у моногамии появился конкурент

К необычной теме решили обратиться канадские ученые, занимающиеся различными аспектами взаимоотношений мужчин и женщин. Они применили научный подход к давно обсуждаемому в обществе и СМИ вопросу полигамных отношений, которые все чаще выбирают люди в различных странах мира и выбор которых так рьяно осуждают приверженцы традиционной семьи и моногамных союзов.

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Сегодня моногамные отношения, будь они в браке или вне его, считаются стандартом отношений между мужчинами и женщинами. В западной культуре семья по-прежнему сакрализируется и воспринимается, как «ячейка общества». Тем не менее, ученые отмечают, что зачастую партнеры в моногамных отношениях ожидают от своих избранников слишком многого (помимо сексуального удовлетворения — социальной и финансовой поддержки), что иногда приводит непомерной психологической нагрузке и стрессам, к невозможности в полной мере удовлетворить свои и чужие ожидания.

На фоне этих проблем некоторые люди выбирают для себя так называемые свободные, или открытые отношения, в которых они договариваются быть парой, но при этом согласны на немоногамные отношения.

Для таких отношений ученые ввели понятие согласованной немоногамии (consensual nonmonogamy), это сравнительно молодая область исследований.

Впервые психологи обратили внимание на свингеров в 1970-х годах, однако тогда они ограничивались в своих исследованиях белыми гетеросексуальными парами, которые меняли партнеров просто для развлечения.

Согласованная немоногамия подразумевает и исключительно эротические союзы, и полиаморию, когда людей связывает между собой не только постель. Главное – это осведомленность партнеров об отношениях друг друга и согласие на них.

Как бы дико это не звучало для сторонников патриархальных взглядов, феномен согласованной немоногамии – наблюдательный факт, и только в странах Северной Америки по оценкам ученых,

в свободных отношениях состоят от трех до семи процентов населения.

«Это встречается чаще, чем думает большинство, — объясняет Джессика Вуд из Университета Гуэльфа (Канада). – Мы находимся на том этапе истории общества, в котором мы ожидаем слишком многого от наших парнеров. Мы хотим сексуального удовлетворения, а также эмоциональной и финансовой поддержки. Попытка выполнить все эти требования оказывает давление на отношения. На фоне всего этого мы видим, что некоторые люди ищут отношений в рамках согласованной немоногамии».

В современном обществе «открытые» отношения традиционно стигматизируются, а на участников подобных союзов навешиваются далеко не всегда справедливые ярлыки. «Они воспринимаются, как аморальные и приносящие меньше удовлетворения. Считается, что участники такого рода отношений занимаются сексом с кем угодно когда угодно.

Их считают мерзавцами, плохими людьми, которые состоят в плохих отношениях, но это не так».

В своем исследовании Джессика Вуд с коллегами попыталась сравнить уровень счастья и удовлетворенности среди любителей согласованной немоногамии и тех, кто предпочитает традиционные отношения.

Для этого принять участие в исследовании пригласили более трехсот человек – 140 из них состоят в свободных отношениях, 200 в моногамных. Участникам было предложено ответить на ряд вопросов, касающихся их удовлетворенности нынешними отношениями. Для приверженцев свободной любви вопросы касались их основных партнеров.

Помимо множества вопросов, участников исследования спрашивали, насколько часто они ощущают разлуку, доверяют ли они своему партнеру и каков был их ощущаемый уровень счастья в отношениях.

Проанализировав ответы участников, и сопоставив их, ученые сделали вывод, что люди, состоящие в моногамных и немоногамных союзах, в среднем одинаково удовлетворены своими отношениями. Один из важных выводов, к которым пришли авторы исследования, состоит в том, что одним из главных факторов удовлетворенности отношениями является

не их тип, а характер сексуальной мотивации.

«Как в моногамных, так и в немоногамных отношениях люди, занимающиеся сексом, чтобы быть ближе к партнеру и удовлетворять свои сексуальные потребности, получают больше удовлетворения, чем те, кто делает это по менее важным причинам, например, чтобы избежать конфликта», — пояснила Вуд.

По ее словам, если в отношениях вы удовлетворены в психологическом плане и в сексуальном, то в целом вы будете более счастливы с партнером, независимо от типа, которому принадлежат ваши отношения.

University of Guelph/phys.org

«Мы пришли к выводу, что те, кто состоят в согласованных немоногамных отношениях, испытывают такой же уровень удовлетворения отношениями, психологического самочувствия и сексуального удовлетворения, как и те, кто состоит в моногамных отношениях, — считает молодая исследовательница. – Это разрушает общественное представление о моногамии, как об идеальной структуре отношений».

Исследование ученых опубликовано в научном журнале Journal of Social and Personal Relationships.