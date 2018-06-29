Как и зачем: раскрыта тайна Стоунхенджа

Стоунхендж был построен около 5000 лет назад в 130 км к юго-западу от современного Лондона. Уже несколько веков исследователи разбираются, каково было его назначение и как он был построен.

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В частности, ученых долгое время интересовало, как древние строители смогли переместить огромные камни из Уэльса в Солсбери.

На эту тему существует несколько гипотез, и их список теперь пополнился еще одной.

Британские исследователи Ричард Бевинс из Музея Уэльса и Роб Иксер из Лейстерского универститета пересмотрели работы британского геолога и археолога Герберта Томаса, впервые связавшего происхождение камней Стоунхенджа с горами Пресели на юго-западе Уэльса. В 1923 году он разработал маршрут, по которому строители могли транспортировать камни.

Исследователи выяснили, что самые крупные камни были взяты с территории находящихся неподалеку долин Марльборо, а более мелкие – в горах Пресели. Алтарный камень, однако, оказался родом совсем из других мест. По мнению ученых, он мог быть привезен с территории геологической формации Сенни Бедс, протянувшейся от города Лланелли на юго-западе Уэльса до графства Херефордшир. Детали исследования были изложены в статье в журнале Antiquity.

Изначально предполагалось, что камень перевозили на лодке, но новые данные показывают, что его, скорее всего, сплавляли по реке или перемещали по суше.

Вероятно, изначально камень был доставлен к низовью реки Монноу с помощью животных, а затем переправлен через реку Северн или спущен вниз к Эйвону.

«Наш основной вывод состоит в том, что происхождение камней, о котором писал Томас, было основано не на достоверных доказательствах, а на результатах анализа образцов, собранных еще до того, как он начал исследовать историю Стоунхенджа. Это объясняет, почему нам удалось выявить альтернативные версии их происхождения. Хотя эти данные долгое время считались достаточно обоснованными, новый анализ в сочетании с проверкой архивных данных показывает, что камни могли быть получены из скал Крейг Рос-и-фелин на севере гор Пресерли и формации Карн Годог», — отмечают авторы работы.

Строительство древнего монумента, по всей видимости, способствовало притоку людей со всей близлежащей территории. Они получили возможность познакомиться и наладить связи друг с другом. Также работа над созданием Стоунхенджа могла продемонстрировать мощь небольших сообществ тем, кто остался в стороне, считают исследователи.

Теория также объясняет, как некоторые камни удалось переместить на расстояние около 160 км.

«Сегодня мы, делая что-либо, стремимся найти наиболее простой и быстрый способ, но строители Стоунхенджа могли подходить к делу иначе, — считает историк Сьюзан Грини. —

Сбор огромного количества людей со всех окрестностей, желавших принять участие в создании Стоунхенджа, был мощным инструментом, чтобы продемонстрировать силу и единство всем остальным.

Возможность принять и вознаградить людей, преодолевших такой путь, также способствовала этому».

Впрочем, согласно другой версии, камни принесли отнюдь не люди — они появились вследствие движения ледников. В 2015 году археологи опубликовали доклад, в котором заявили, что впадины, которые считались свидетельством того, что Стоунхендж — часть более ранней постройки, созданной людьми, в действительности появились естественным путем.

По мнению ученых, именно перемещение ледников привело к появлению камней на их сегодняшнем месте более полумиллиона лет назад. Они признают, что неподалеку от Стоунхенджа мог находиться лагерь древних охотников, однако достоверных свидетельств, что именно люди передвинули камни, нет.

Остается невыясненным и точное назначение Стоунхенджа.

Согласно одной из последних версий, он мог быть кладбищем —

британские ученые обнаружили, что в каменном круге, а именно в так называемых лунках Обри (эти лунки были названы в честь первого исследователя Стоунхенджа), находятся 3000-летние захоронения.

Останки принадлежали 27 мужчинам и женщинам. Подробный анализ костей показал, что они были захоронены между 3100 и 2600 гг. до нашей эры. Однако по каким-то причинам после 2500 г. до н. э. люди перестали оставлять останки в каменном круге и закапывали их по периметру. Ученые объясняют это тем, что назначение Стоунхенджа поменялось в это время, и сооружение стало местом почитания давно умерших предков, которые были похоронены ранее.