Блокада Западного Берлина: как это было

В конце Второй мировой войны перспективы нацистской Германии стали очевидны — ее поражение было неизбежным. В сентябре 1944 года Великобритания, США и СССР подписали Лондонский протокол, согласно которому Германия оказалась разделена на три зоны, каждая из которых будет оккупирована одной из держав, а Берлин станет особой территорией, которую поделят между собой все подписавшие протокол страны.

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В феврале 1945 года прошла Ялтинская конференция, на которой было принято решение пригласить к разделу территорий Германии также и Францию.

«Нацистская Германия обречена. Германский народ, пытаясь продолжать свое безнадежное сопротивление, лишь делает для себя тяжелее цену своего поражения, — заявлялось в коммюнике о конференции. —

Нашей непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантии в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушать мир всего мира.

Только тогда, когда нацизм и милитаризм будут искоренены, будет надежда на достойное существование для германского народа и место для него в сообществе наций».

После капитуляции нацистской Германии страны заняли позиции на территориях, предусмотренных соглашениями. Советские войска принялись демонтировать и вывозить оборудование немецких фабрик и заводов.

Отношения между СССР и США тем временем накалялись. Пост президента США занял Гарри Трумэн, отъявленный антикоммунист. Под его влиянием западные союзники СССР пришли к выводу, что, вопреки заключенным соглашениям, которые провозглашают свободу выбора политического строя для каждой нации, СССР намерен на оккупированных его войсками территориях навязывать коммунизм.

В марте 1946 года Уинстон Черчилль произнес Фултонскую речь, в которой высказал опасения насчет растущего контроля со стороны СССР в европейских государствах и открыто назвал Советский Союз причиной международных трудностей.

Эта речь стала отправной точкой «холодной войны».

В 1947 году, по настоянию СССР, подконтрольные ему страны отказались от участия в плане Маршалла, согласно которому США предоставляли экономическую помощь странам, пострадавшим от войны, в обмен на исключение коммунистов из состава правительства. Тогда США включили Западный Берлин в сферу действия плана в обход существовавших договоренностей. В ответ на это СССР начали блокаду Западного Берлина.

В период между 31 марта и 10 апреля 1948 года СССР потребовал, чтобы все поезда, идущие в Берлин из западных зон, подвергались досмотру. Впоследствии, 12 июня, из-за ремонтных работ было прекращено дорожное сообщение с Западным Берлином, затем 21 июня прекратилось речное сообщение, и 24 июня — по «техническим причинам» — железнодорожное сообщение.

Поводом для таких мер послужила денежная реформа, проведенная союзниками — обесценившиеся рейхсмарки были заменены на новые марки. Будучи недовольны курсом обмена, немцы стремились потратить сбережения в Восточном Берлине, где еще были в ходу старые деньги.

Жители Западного Берлина оставляли после себя пустые полки и суммы денег, достаточные для возникновения на подконтрольных СССР территориях экономического кризиса.

Помимо блокирования железнодорожного и речного транспорта также была прекращена подача электроэнергии в западную часть города — 25 июня советская военная комендатура запретила все поставки угля в западный сектор. Позже также были запрещены поставки медикаментов в больницы Западного Берлина.

С 24 июня Западный Берлин остался без продовольственного снабжения. Проблема, впрочем, вскоре была решена — союзники наладили воздушный мост и переправляли пищу в западную часть города самолетами. «Голодать в городе не будет никто», — обещали они.

Самолеты вскоре получили прозвище «изюмные бомбардировщики» — перед посадкой экипажи сбрасывали мешочки со сладостями для детей, в том числе и с изюмом.

В июле были введены жесткие нормы экономии электроэнергии. Электрички не ходили, наземный транспорт и поезда метро ходили с огромными интервалами. В жилых домах электричество появлялось на два часа утром и два — вечером.

Осень в Берлине выдалась холодной. Для детей были открыты триста «утепленных групп продленного дня», где те могли находиться в тепле и получать горячее питание, пока матери не смогут их забрать.

При этом, несмотря на блокаду, в Западный Берлин рвались беженцы из зоны советской оккупации.

Только за февраль 1949 года их приток составил около 2500 человек.

«В Восточной Германии уничтожаются последние остатки демократии. Однако задушить ее в западной части Берлина не удается, — писал немецкий историк Фолькер Кооп в книге «Дневник берлинской блокады». Блокада явно оказалась неэффективной не только с политической, но и с экономической точки зрения. Хотя жителям Западного Берлина приходится нелегко, но воздушный мост выполняет свое предназначение: никто не умирает с голода, в городе нет эпидемий, а кое-какую продукцию даже экспортируют. На ней стоит гордая надпись: «Произведено в осажденном Берлине».

Блокада Западного Берлина была снята 12 мая 1949 года. С июня 1948 года по май 1949 года было перевезено около 2,34 млн тонн грузов — 1,44 млн тонн угля, 490 тыс. тонн продовольствия и 160 тыс. тонн строительных материалов для перестройки аэропортов и строительства новой ТЭЦ.

Блокада сильно испортила мнение западных стран об СССР, а также способствовала объединению земель, находившихся в западной зоне оккупации, в Федеративную Республику Германии, при этом Западный Берлин стал автономным самоуправляемым городом, связанным наземным транспортным коридором с ФРГ.

В ответ на это в октябре 1949 года в советской зоне оккупации была создана Германская Демократическая Республика.

На случай новой блокады сенат Берлина принял решение о создании запасов продовольствия и товаров народного потребления первой необходимости, получивших название «Сенатский резерв».