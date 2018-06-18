«Погибаю, но не сдаюсь!»: как затопили Черноморский флот

Черноморский флот топил собственные корабли не единожды. Впервые ему пришлось это сделать в 1854 году — во время обороны Севастополя были затоплены пять линейных кораблей и два фрегата, чтобы перекрыть вход в Севастопольскую бухту враждебным войскам Англии, Франции и Турции. Спустя несколько месяцев, когда эта преграда оказалась частично разрушена штормами, пришлось затопить еще два корабля. Позже на дно отправились также шесть кораблей Михайловского флота.

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«Если бы русские не заградили вход в Севастопольскую бухту, затопив пять своих кораблей и два фрегата, я не сомневаюсь, что союзный флот после первого же выдержанного огня проник бы туда с успехом и вступил бы из глубины бухты в сообщение со своими армиями», — писал командовавший французский флотом вице-адмирал Морис Гамелен.

В 1905 году в Севастополе был установлен Памятник затопленным кораблям — девятиметровая гранитная скала с выступающим из нее пьедесталом, на котором установлена триумфальная семиметровая колонна. В 2016 году памятник был выбран как символ новой российской купюры в 200 рублей.

3 марта 1918 года правительство Ленина и Центральные державы (Германия, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгарское царство) подписали Брестский мир — договор, согласно которому Россия выходила из Первой мировой войны.

«Съезд признает необходимым утвердить подписанный Советской властью тягчайший, унизительнейший мирный договор с Германией, ввиду неимения нами армии, ввиду крайне болезненного состояния деморализованных фронтовых частей, ввиду необходимости воспользоваться всякой, хотя бы даже малейшей, возможностью передышки перед наступлением империализма на Советскую социалистическую республику», — гласила Резолюция о войне и мире, принятая на Седьмом экстренном съезде Коммунистической партии.

Германия имела на Крым свои виды — она собиралась овладеть им в соответствии с тайным договором, заключенным с Австро-Венгрией. Воспользовавшись как предлогом для вторжения в Крым тем, что сухопутные отряды, состоящие из матросов Черноморского флота, вступили в бои с продвигающимися по Украине германо-австрийскими войсками, Германия начала вторжение в Крым 18 апреля 1918 года.

22 апреля 1918 года Народный комиссар иностранных дел Советской России Георгий Чичерин направил германскому правительству ноту протеста: «Продвижение в Крым является существенным нарушением Брестского мира, так как является вторжением в пределы Советской Республики. Вторжение угрожает нашему Черноморскому флоту, что может повести к столкновениям, вызываемым интересами самосохранения флота…», на что посол Германии в Москве граф Вильгельм фон Мирбах ответил: «Императорское правительство считает себя вынужденным, ввиду нападения флота из Севастополя против Херсона и Николаева, продвинуть туда войска и занять Севастополь».

Вице-адмирал Михаил Саблин, принявший командование Черноморским флотом, рассчитывал спасти его, подняв украинские флаги.

Однако большинство экипажей наотрез отказались это делать и предпочли покинуть бухту Севастополя, отправившись в Новороссийск.

Саблин отправил в Симферополь, к командующему немецкими войсками генералу фон Роберту фон Кошу мирную делегацию. Но фон Кош отказался ее принять и оккупировал север Севастополя, укрепив позиции пулеметами. После этого Саблин приказал и остальным кораблям покинуть Севастополь, они тоже двинулись в Новороссийск.

Немцы тем временем продвигались вглубь полуострова. Над Новороссийском то и дело появлялись немецкие разведывательные самолеты, в море — подлодки. Наконец, в начале июня в Новороссийск прибыл матрос с пакетом секретных документов, в том числе — с требованиями Льва Троцкого затопить флот, чтобы тот не достался немцам. Саблин отправится в Москву, чтобы попытаться добиться отмены приказа.

10 июня флот получил от правительства несколько телеграмм. В них сообщалось, что в ходе переговоров немцы поставили ультиматум вернуть корабли в Севастополь до 19 июня, иначе они продолжат наступление вглубь России. Согласно указаниям правительства, корабли Черноморского флота нужно было передать немцам.

Однако одна из телеграмм, шифрованная, повторяла приказ Троцкого: затопить флот.

Среди команд кораблей было проведено голосование — отправляться ли в Севастополь или затопить корабли. За затопление проголосовало около 450 моряков, за сдачу флота немцам — 900. Однако около 1000 моряков выбрало вариант, который не предлагался — посмотреть, как будут развиваться события и при необходимости пойти в атаку.

В итоге часть кораблей отправилась в Севастополь, остальные же — всего 16 судов — были затоплены 18 июня 1918 года при помощи торпед. Взятый на буксир эсминец «Гаджибей», поднявший флаговый сигнал «Погибаю, но не сдаюсь», произвел неизгладимое впечатление на старшего лейтенанта Владимира Кукеля, командира эсминца «Керчь», участвовавшего в потоплении.

«Тяжелую и величественную картину представлял из себя Новороссийский рейд на котором одновременно корабли медленно погружаясь один за другим переворачивались. Корабли тонули от 25 до 45 минут», — вспоминал он.

По окончании задания была потоплена и сама «Керчь». Кукель передал в Новороссийск сообщение по радио:

«Всем, всем. Погиб, уничтожив те корабли Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии — эскадренный миноносец «Керчь».

Ушедший в Севастополь флот был передан немецким войскам. Большинство кораблей оставалось там до поражения Германии в Первой мировой войне, после чего они перешли под контроль союзников. Те передали их Белой армии, и многие корабли вернулись в Новороссийск, а позже стали частью Русской эскадры. В 1920-х годах начался подъем затопленных в Цемесской бухте судов, некоторые из них были восстановлены, например эсминец «Калиакрия» (Дзержинский). К началу XXI века оставались не подняты только «Свободная Россия» и «Громкий».

В 1980 году на 12-м километре Сухумского шоссе Новороссийска был открыт Памятник морякам революции «Погибаю, но не сдаюсь!». На дальней от моря стороне дороги возвышается 12-метровый гранитный монумент коленопреклоненного матроса. Со стороны моря находятся куб с благодарственным текстом и флаговым сигналом «Погибаю, но не сдаюсь!» внутри, а также указатели кораблей с направлением и расстоянием до мест их затопления с точностью до сотой доли мили.