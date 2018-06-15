«Я притворялся»: Стэнфордский эксперимент оказался фейком

16 августа 1971 года запертый в подвале Стэнфордского университета 22-летний Дуглас Корпи c номером 1812 на тюремной робе долбил в дверь и кричал: «Я весь горю изнутри! Вы что, не знаете? Я хочу выбраться! Здесь творится какое-то дерьмо, я не могу здесь оставаться еще одну ночь!».

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Это был один из ключевых моментов одного из самых известных и мрачных экспериментов, проведенных учеными в XX веке в области психологии. Знаменитый Стэнфордский эксперимент – психологический опыт, проведенный американским психологом Филиппом Зимбардо с 18 добровольцами в подвале Стэнфордского университета в 1971 году. Его целью было психологическое исследование реакции человека на ограничение свободы,

на условия тюремной жизни и влияние на человека социальных ролей.

Для эксперимента, в котором имитировались условия тюрьмы, были отобраны из числа студентов добровольцы, которым за участие было обещано 15 долларов в день. Сам эксперимент был рассчитан на две недели. Добровольцев случайным образом поделили на заключенных и охранников.

Зимбардо, сам участвовавший в эксперименте, настраивал охранников таким образом, чтобы они не причиняли физического вреда узникам, но при этом заставили бы тех чувствовать себя абсолютно беспомощно.

Надзиратели издевались над заключенными, лишали их сна, не выпускали в туалет. Одни узники пытались поднять бунт, другие впадали в истерики. Заключенные были вынуждены носить плохо подобранные халаты без нижнего белья и шлепанцы, называли их не по фамилии, а по номерам, пришитым на одежду.

Помещение тюрьмы вскоре стало мрачным и грязным, заключенным запрещали помыться, иногда заставляли мыть туалеты голыми руками, спать на бетонном полу. Эксперимент вскоре вышел из-под контроля. Узники испытывали оскорбительное отношение со стороны охранников, многие из которых стали демонстрировать садистские наклонности. Уже на второй день в тюрьме возник бунт, после чего охранники вышли на сверхурочную работу.

Зимбардо прервал эксперимент на шестой день, после возмущения, которое выразила его невеста Кристина Маслах.

«Я догнал ее, и мы начали ссориться. Она говорила, что я ужасно поступаю с этими мальчиками: «Как ты можешь видеть все это и не чувствовать того, как они страдают?» Но в те дни я уже не мог посмотреть на ситуацию ее глазами. Именно в этот момент я и осознал, что исследование трансформировало меня из ученого в начальника тюрьмы. Тогда я сказал: «Ты права, необходимо остановить эксперимент», — вспоминал Зимбардо.

Благодаря этому опыту Зимбардо стал всемирно известным, его исследование вызвало большой общественный интерес. Многие упрекали его в бесчеловечности и неэтичности, сам же ученый говорил, что не мог предугадать столь жестокого поведения охранников.

Об этом эксперименте сняты документальные фильмы, написаны книги, а среди его участников до сих пор ведется жесткая полемика.

Однако на днях американский писатель и ученый Бен Блюм заявил, что весь эксперимент был на самом деле фейком. В своей статье, Блюм заявил о записях, найденных им в архивах Стэнфордского университета, из которых следует, что поведение некоторых участников не было естественным, а сам Зимбардо заставлял охранников обходиться грубо в заключенными. И как минимум один из узников заявил, что его «сумасшествие» было наигранным.

«Стэнфордский тюремный эксперимент часто учит нас, что наше поведение глубоко определено социальными ролями и ситуациями, в которых мы оказываемся, — пишет Блюм. – Но его более глубокое, более значимое воздействие заключается в том, что все мы имеем неиссякаемый источник потенциального садизма, скрывающийся в нас, ждущий возможности вырваться наружу», — пишет Блюм.

Блюм, имеющий степень компьютерных наук в Университете Беркли, обратился к ранее неопубликованным записям профессора Зимбардо и проинтервьюировал некоторых его участников. Одним из них был Корпи, которому сейчас 57 лет,

он признался, что симулировал свой припадок, чтобы побыстрее закончить эксперимент, вернуться домой и продолжить подготовку к экзаменам.

«Любой врач понял бы, что я притворялся. Я плохо играл. Я имею в виду, что сделал неплохо свою работу, но это было больше истерика, чем психоз», — рассказал он. По словам Корпи, он в какой-то мере испытывал удовольствие от эксперимента, поскольку не чувствовал угрозы со стороны охранников, ведь он знал, что им не позволено причинять вред узникам.

«Мы знали, что они не тронут нас, они не могли нас ударить. Они были такими же белыми студентами, как и мы, так что ситуация была достаточно безопасной. Это было, наподобие работы».

С другой стороны, расспросы «надзирателей» позволили Блюму сделать вывод о том, что их жестокость была не врожденной, а именно профессор Зимбардо заставлял их плохо относиться к заключенным, несмотря на то, что перед экспериментом он говорил: «Мы не можем их физически мучить или издеваться над ними. Мы можем создавать тоску. Мы можем создавать ощущение фрустрации. Мы можем создавать чувство страха, до какой-то степени..».

Один из охранников рассказал, что притворялся садистом, и действовал так, что позднее его действия были названы естественным проявлением жестокости. «Мне казалось, что это то, чего от меня ждали исследователи», — рассказал он.

По данным Daily Mail, ряд ученых уже высказали критические замечания по поводу вскрывшихся подробностей эксперимента. Так, Симин Вазир, психолог из Калифорнийского унирверситета в Дэвисе заявила, что жалеет, что в области психологии автор эксперимента воспринимается, как герой.