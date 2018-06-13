Лунная пыль в глаза: американка судится с NASA

Необычный судебный иск подан в США против Национального аэрокосмического агентства NASA со стороны жительницы штата Теннесси. Иск касается содержимого небольшого пузырька, который она получила в подарок в далеком детстве —

она считает, что в нем содержится лунный грунт.

Согласно судебным документам, поданным в окружной суд Канзаса, Лауре Мюррей, которая сегодня носит фамилию Чикко, было всего десять лет, когда ее мать преподнесла ей пузырек, в котором находилась легкая светлая пыль.

Реклама

К подарку прилагалась записка на бумажке, на которой от руки было написано пожелание якобы от Нила Армстронга, первого астронавта, ступившего на поверхность Луны в 1969 году.

«Для Лауры Энн Мюррей — пожелания удачи — Нил Армстронг «Аполлон-11», — говорилось в записке.

Christopher McHugh / washingtonpost.com

Мюррей утверждает, что забыла про существование пузырька на несколько десятилетий, несмотря на то что автограф гранила все эти годы в своей спальне. Пять лет назад она наткнулась на подарок после смерти своих родителей, когда разбирала их старые вещи.

«Я примчалась к своему мужу и сказала: «Это пузырек с лунной пылью. Он есть у меня». И в тот момент мы правда не знали, что с ним делать», — передает слова женщины издание Washington Post.

На прошлой неделе Чикко обратилась в суд с требованием признать ее законной владелицей лунного вещества. Сделала она это, что опередить представителей NASA, у которых уже есть опыт отсуживания у частных лиц привезенных лунных образцов, пояснил Кристофер МакХью, адвокат истицы.

Чикко заявила, что содержимое стеклянного пузырька — подарок самого Армстронга, который был приятелем ее отца, летчика, служившего во Вторую мировую войну, а позднее работавшего в Управлении гражданской авиации США. По ее словам, Армстронг и ее отец Том Мюррей, который долгие годы возил на самолетах политиков и чиновников, были членами закрытого американского клуба Quiet Birdmen, объединяющего пилотов-мужчин.

И в 1970-е годы, когда семья Мюррей жила с ним в одном городе, тот сделал подарок дочке своего друга.

По словам адвоката истицы, в США нет закона, запрещающего частным лицам обладать лунными материалами, и Чикко является законной обладательницей пузырька, утверждает адвокат. Подлинность подписи астронавта, по его словам, подтвердила подчерковедческая экспертиза. В свою очередь представитель NASA счел «неуместным» комментировать подачу иска.

В исковых документах также присутствуют показания эксперта Тома Тага, который считает, что пыль «может происходить» с лунной поверхности. В них говорится о неких тестах, которые подтверждают схожесть минералогического состава с составом известных лунных образцов. «На данный момент будет сложно исключить лунное происхождение пыли. Возможно, немного пыли с Земли немного смешались с этими, скорее всего, лунными образцами», — заявил он.

В своем заявлении истица ссылается на один из прошлых аналогичных процессов с участием пожилой жительницы Калифорнии, пожаловавшейся на NASA, которое отобрало у нее подарки от мужа. Джоан Дэвис заявляла тогда, что ее супруг подарил ей два пресс-папье с включениями лунных пород, а также защитного покрытия корабля «Аполлон-11». По словам женщины, эти предметы были также подарены ее покойному супругу Нилом Армстронгом.

Дэвис вместе со своим вторым мужем решила продать реликвии в 2011 году, для чего обратилась к NASA за помощью в поиске покупателя. Однако в NASA предположили, что речь идет о контрабанде или незаконном владении государственной собственностью, и в момент встречи пару задержали вооруженные агенты, устроившие двухчасовой допрос.

Пара обратилась в суд, в 2017 году решение было принято в ее пользу. Агентов обвинили в незаконном задержании, и супружеской чете якобы было выплачено $100 тыс.

Значительная часть образцов лунного вещества, собранного американскими пилотируемыми миссиями в 60–70-е годы, потеряла первозданный вид и сильно раскрошилась. К таким выводам еще в 2015 году пришли ученые из Университета города Ханьянг (Южная Корея), изучившие сохранность лунных материалов, хранящихся в США уже более четырех десятилетий.

Известно, что в ходе шести пилотируемых экспедиций с 1969 по 1972 год американскими астронавтами было доставлено на Землю около 382 кг лунного вещества. 83% этой массы хранятся нетронутыми для будущих исследований в Космическом центре имени Джонсона, и обращаются с ними не напрямую, а посредством специальных инструментов. При этом образцы сохраняются в герметичных контейнерах, заполненных азотом, предотвращающим попадание на них влаги.

Шесть лет назад мир облетело сообщение NASA, где ведомство призналось, что за долгие годы растеряло 500 образцов лунного грунта, которые разошлись по различным лабораториям и не были возвращены. Что касается лунных образцов массой более 300 грамм, доставленных на Землю тремя советскими миссиями, то они продолжают храниться в институте ГЕОХИ.