«Хотели ударить «Фау-2» по Манхэттену»

В США скончался Георг фон Тизенгаузен – человек, которого называли последним дожившим до наших дней инженером из команды Вернера фон Брауна, в годы Второй мировой войны возглавлявшего германскую, а затем – американскую космическую программу.

Тизенгаузен скончался у себя дома в Алабаме в возрасте 104 лет,

сообщило Associated Press со ссылкой на Пэта Аммонса, пресс-секретаря Ракетно-космического центра в Алабаме – одного из крупнейших в мире музеев космической тематики.

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Тизенгаузен, родившийся в 1914 году в Риге, начал свою карьеру в Пенемюнде – знаменитом ракетном центре Третьего рейха на северо-востоке Германии. Именно здесь была создана первая в мире баллистическая ракета «Фау-2», сконструированная Вернером фон Брауном. Ее первый успешный старт состоялся 3 октября 1942 года.

Карьера Тизенгаузена в Пенемюнде началась с должности начальника отдела. Спустя несколько лет после войны Тизенгаузен присоединился к команде фон Брауна, который работал к тому времени в Хантсвилле (Алабама) над созданием американской космической программы. Ему удалось поучаствовать в запуске первых американских спутников и астронавтов. Работая в Центре космических полётов имени Джорджа Маршалла, инженер занимался проектированием и

созданием знаменитых роверов, которые использовали американские астронавты во время трех лунных миссий в 1971 и 1972 году.

Тизенгаузен прослыл, как главный мечтатель в Центре Маршалла, без устали работая над достижением своей мечты – созданием на Луне, а затем на Марсе постоянной обитаемой базы. Тизенгаузен уволился из Центра Маршалла в 1986 году после четырех десятилетий, отданных ракетной отрасли, однако и после увольнения он продолжил сотрудничать с Центром.

В 2011 году Тизенгаузен, которого все ласково называли фон Ти, был удостоен награды из рук первого лунного астронавта Нила Армстронга.

«Он был и остается человеком, который имеет опыт превращения фантазий в реальность, — заявил тогда Армстронг. – Доктор фон Ти — один из тех редких людей, имеющих природную способность воодушевлять, образовывать и мотивировать, и, что более замечательно – держаться».

Той наградой руководство отметило выдающиеся инноваторские способности инженера и его продолжающуюся работу с молодым поколением. Среди других технических изобретений Тизенгаузена – мобильная платформа, позволявшая передвигать гигантскую ракету Saturn V к стартовой площадке.

В своих интервью Тизенгаузену неоднократно приходилось возвращаться к своему прошлому, связанному с работой в нацистской Германии. «Оказаться внутри Пенемюнде было для меня одним из главных сюрпризов в жизни, — рассказывал инженер в телевизионном интервью в 80-е годы. –

Начиная с 14 лет я точно знал, чем хочу заниматься всю оставшуюся жизнь – участвовать в ракетной тематике и космических полетах».

В отличие от фон Брауна, который присоединился к нацистской партии еще до Второй мировой войны, и служил в СС, Тизенгаузен стал работать в Пенемюнде лишь в 1943 году вскоре после окончания Гамбургского университета, где он учился на инженера после краткосрочной службы в армии. Он был привлечен к ракетной тематике для укрепления нацистского режима инженерными кадрами, когда власти отзывали с передовой тысячи инженеров.

Изначально Тизенгаузен работал над конструкцией тестовых стендов для двигателей «Фау-2», однако к концу войны он был вовлечен в секретный проект, связанный с с разработкой мини-субмарин, способных запускать ракеты «Фау-2» по удаленным целям. «Мы хотели придать «Фау-2» высокую дальность, скажем, до Манхэттена. Не только одной, а как можно большему числу», — вспоминал инженер.

Однако окончание войны помешало планам гитлеровской Германии, после чего Вашингтон начал операцию «Скрепка» по переселению сотен немецких ученых и инженеров в США. Среди них был фон Браун, который прибыл в США в 1945 году и обосновался в Хантсвилле в 1950 году. Три года спустя сюда прибыл Тизенгаузен и стал участвовать в разработке баллистических ракет Redstonе для армии.

«После войны мне посчастливилось быть приглашенным в США для работы над военными системами, как это ни смешно. – вспоминал Тизенгаузен. – Ранние дни в Пенемюнде заложили камень в основание того, что мы делали там. Наша первая ракета Redstone была лишь улучшенной «Фау-2».

Люди из Пенемюнде были на самом деле творцами большей части концепций, что мы имеем сегодня».

При этом он вспоминал, как неоднозначно порой относились в США к немецким специалистам. «Были определенные этнические группы – еврейские группы, в основном – в США, которые были в принципе против нас, — вспоминал он.

Вскоре Тизенгаузен прослыл в NASA талантливым изобретателем, уже в 1959 году он предложил идею лунного ровера, который из-за реакции на него руководства он прозвал «катастрофой».

Однако всего через 12 лет первый подобный луномобиль уже бороздил поверхность Луны.

В последующие годы он работал над рядом связанных с программой «Аполлон» проектов. А когда президент Рональд Рейган позвал его поучаствовать в проекте Стратегической оборонной инициативы, он отказался. «У меня есть принципы, — говорил он. – Я слишком много работал над оружием в своей жизни и я не хотел иметь ничего общего с этим, особенно работая в NASA».

В мае 2015 года в США сообщалось, что умер последний из команды фон Брауна – Оскар Холдерер, строивший ракету Saturn-V. Это сообщение заставило Тизенгаузена напомнить о себе, и написать в газету The Huntsville Times: «Я еще жив, и барахтаюсь».

«Нам будет его не хватать, — заявил о кончине ученого мэр Хантсвилла Томми Баттл. – Он был последним из поколения тех, кто постоянно тянулся к звездам».