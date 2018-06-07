Есть ли жизнь на Марсе. LIVE

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На этой жизнеутверждающей ноте мы прощаемся, спасибо, что были с нами, приятных марсианских снов!
На открытие уже успели отреагировать ученые во всем мире. По мнению Кирстен Сибах из Университета Райса (Хьюстон), открытие нарушит аргументацию многих скептиков теории обитаемого Марса. «Крупный вывод всего этого – то, что мы можем находить свидетельства. Мы можем находить органический материал, сохраняющийся в глине более 3 млрд лет. И мы видим высвобождение газов, которые могут быть связаны с подповерхностной жизнью или как минимум связаны с теплыми влажными условиями, в которых на Земле жизнь успешно процветает», — считает она.
Главная мысль, которую донесли в NASA — это еще не жизнь, но мы подобрались к ней совсем близко. «С этими новыми открытиями Марс говорит нам продолжать искать признаки жизни. Я уверен, что наши продолжающиеся и будущие миссии готовят еще более захватывающие открытия на Красной планете», — считает глава отдела научных программ NASA Томас Зурбучен.
Пресс-конференция NASA завершилась, ученые успели ответить на ряд вопросов журналистов. Один из них касался возможности использовать метан в атмосфере в качестве топлива в будущих экспедициях на Марс. Ответ, конечно утвердительный!
Само по себе обнаружение метана на Марсе – не новость. В небольших концентрациях он фиксировался там и раньше. Нынешнее открытие в том, что впервые обнаружена сезонная цикличность в его концентрации. «Впервые мы видим что-то повторяющееся в ситуации с метаном, что дает нам возможность к пониманию. Это стало возможным благодаря долгой работе марсохода. Долгая работа позволила нам увидеть картину сезонного «дыхания», — пояснил Крис Вебстер.
Ученые предполагают, что метан может содержаться в подповерхностном слое Марса, в содержащих воду кристаллах, называемых клатратами. Предполагается, что изменения температуры во время смены сезонов заставляет газ выходить наружу и менять концентрацию.
Концентрация метана в северном полушарии достигает пика в конце марсианского лета и в 2,7 раза превосходит минимальные значения.
Что касается метана в атмосфере, Кристофер Вебстер не исключает, что возможным источником газа являются живущие в настоящее время микробы. «С этой новой информацией мы не можем исключать активность микробов, как возможный источник», — сказал он.
«Обнаружение органики добавляет нам истории обитаемости планеты. Это говорит нам о том, что эти древние условия могли поддерживать жизнь. Там было все необходимое для поддержания жизни. Но это не говорит нам, что жизнь там была».
Это молекулы могут быть строительным материалом для жизни, но могут иметь и иное происхождение. Ученые пока не могут сказать, связано ли их происхождение с процессами в живой природе. «Могут быть три возможных источника. Первый – жизнь, о которой мы не знаем. Второй – метеориты. И третий – геологические процессы, означающие, что камни формируются сами», — считает Эйгенброд.
Второе открытие – обнаружение в поверхностном слое трех определенных типов органических молекул.
В NASA подчеркивают, что обнаружение молекул метана вовсе не означает обнаружение жизни на планете. Несмотря на то, что на Земле метан действительно часто имеет биогенное происхождение.
Спектрометр марсохода, анализирующий состав атмосферы за последние три года зафиксировал сезонные колебания метана — концентрация в ходе этих колебаний меняется в три раза!
Пол Махаффи:
Речь идет об открытии «интригующих» органических молекул в атмосфере Марсе – метане!
конференция началась!
Также на борту был установлен российский нейтронный детектор ДАН («Динамическое альбедо нейтронов»). ДАН представляет собой нейтронный «щуп» — генератор прибора облучает поверхность планеты нейтронами высоких энергий и по свойству потока вторичных нейтронов определяет содержание водорода, а значит, воды, а также гидратированных минералов. Зоны с большим количеством этих веществ представляют наибольший интерес для поиска следов жизни.
Кратер Гейла был выбран для посадки неслучайно — в далеком прошлом он был марсианским морем, и на его дне накопились минералы, образовавшиеся за время жизни этого водоема. Предполагалось, что изучение его грунта позволит ответить на вопрос о существовании жизни на Марсе.
А пока вспомним историю этого марсохода. Он был доставлен на Марс 6 августа 2012 года. Марсоход был отправлен на Красную планету, чтобы выяснить, существовали ли на Марсе подходящие для жизни условия, собрать подробные данные о климате и геологии Марса и подготовиться к высадке на Марс человека.
Трехметровый марсоход весит 899 кг и передвигается со скоростью до 144 м/ч. Он оснащен камерами, набором инструментов дистанционного исследования, спектрометром, ковшом для забора грунта, комплектом метеорологического оборудования. Всего он обладает 10 научными приборами для исследования внешних условий на поверхности Марса и 17 цветными и черно-белыми камерами для навигации и съемок.
В пресс-конференции примут участие Пол Махаффи, директор отдела исследований солнечной системы в Центре космических полетов им. Годдарда NASA; Дженнифер Эйгенброд, специалист Центра космических полетов имени Годдарда; Крис Вебстер, Крис Вебстер, старший научный сотрудник Лаборатории реактивного движения, Пасадена; Ашвин Васавада, научный сотрудник Лаборатории реактивного движения.
В NASA нередко ради оглашения новых результатов космических миссий заранее созывают журналистов, так было и в этот раз. Журналистов пригласили в штаб-квартиру NASA в Вашингтоне. Тема — новое открытие, сделанное знаменитым марсоходом Curiosity. Встреча приурочена к выходу научных статей об этом открытии в журнале Science. Суть открытия заранее не оглашалась, она известна лишь ученым и научным журналистам, имеющим подписку на журнал Science. Однако статьи там выходят под строгим эмбарго, поэтому об этом нельзя говорить до 21.00 мск. Скажем лишь, что это очень интересно и касается извечного марсианского вопроса.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru», в этот вечер мы вместе с вами проследим за необычным объявлением, анонсированным NASA еще несколько дней назад, которое касается важного научного открытия, сделанного на поверхности Марса.