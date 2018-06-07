Есть ли жизнь на Марсе. LIVE

На открытие уже успели отреагировать ученые во всем мире. По мнению Кирстен Сибах из Университета Райса (Хьюстон), открытие нарушит аргументацию многих скептиков теории обитаемого Марса. «Крупный вывод всего этого – то, что мы можем находить свидетельства. Мы можем находить органический материал, сохраняющийся в глине более 3 млрд лет. И мы видим высвобождение газов, которые могут быть связаны с подповерхностной жизнью или как минимум связаны с теплыми влажными условиями, в которых на Земле жизнь успешно процветает», — считает она.