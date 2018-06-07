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Есть ли жизнь на Марсе. LIVE

В NASA объявили о важном открытии на поверхности Марса

Что открыл на Марсе знаменитый марсоход Curiosity, и может ли это открытие указаывать на возможную жизнь на планете? Об этом в штаб-квартире NASA расскажут американские ученые, заранее заинтриговавшие мир.
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22:30

На этой жизнеутверждающей ноте мы прощаемся, спасибо, что были с нами, приятных марсианских снов!

22:24

На открытие уже успели отреагировать ученые во всем мире. По мнению Кирстен Сибах из Университета Райса (Хьюстон), открытие нарушит аргументацию многих скептиков теории обитаемого Марса. «Крупный вывод всего этого – то, что мы можем находить свидетельства. Мы можем находить органический материал, сохраняющийся в глине более 3 млрд лет. И мы видим высвобождение газов, которые могут быть связаны с подповерхностной жизнью или как минимум связаны с теплыми влажными условиями, в которых на Земле жизнь успешно процветает», — считает она.

22:12

Главная мысль, которую донесли в NASA — это еще не жизнь, но мы подобрались к ней совсем близко. «С этими новыми открытиями Марс говорит нам продолжать искать признаки жизни. Я уверен, что наши продолжающиеся и будущие миссии готовят еще более захватывающие открытия на Красной планете», — считает глава отдела научных программ NASA Томас Зурбучен.

22:09

Пресс-конференция NASA завершилась, ученые успели ответить на ряд вопросов журналистов. Один из них касался возможности использовать метан в атмосфере в качестве топлива в будущих экспедициях на Марс. Ответ, конечно утвердительный!

21:55

Само по себе обнаружение метана на Марсе – не новость. В небольших концентрациях он фиксировался там и раньше. Нынешнее открытие в том, что впервые обнаружена сезонная цикличность в его концентрации. «Впервые мы видим что-то повторяющееся в ситуации с метаном, что дает нам возможность к пониманию. Это стало возможным благодаря долгой работе марсохода. Долгая работа позволила нам увидеть картину сезонного «дыхания», — пояснил Крис Вебстер.

21:43

Ученые предполагают, что метан может содержаться в подповерхностном слое Марса, в содержащих воду кристаллах, называемых клатратами. Предполагается, что изменения температуры во время смены сезонов заставляет газ выходить наружу и менять концентрацию.

21:35

Концентрация метана в северном полушарии достигает пика в конце марсианского лета и в 2,7 раза превосходит минимальные значения.

Марс
NASA/JPL-Caltech
21:30

Что касается метана в атмосфере, Кристофер Вебстер не исключает, что возможным источником газа являются живущие в настоящее время микробы. «С этой новой информацией мы не можем исключать активность микробов, как возможный источник», — сказал он.

21:05

«Обнаружение органики добавляет нам истории обитаемости планеты. Это говорит нам о том, что эти древние условия могли поддерживать жизнь. Там было все необходимое для поддержания жизни. Но это не говорит нам, что жизнь там была».

21:19

Это молекулы могут быть строительным материалом для жизни, но могут иметь и иное происхождение. Ученые пока не могут сказать, связано ли их происхождение с процессами в живой природе. «Могут быть три возможных источника. Первый – жизнь, о которой мы не знаем. Второй – метеориты. И третий – геологические процессы, означающие, что камни формируются сами», — считает Эйгенброд.

21:15

Второе открытие – обнаружение в поверхностном слое трех определенных типов органических молекул.

21:10

В NASA подчеркивают, что обнаружение молекул метана вовсе не означает обнаружение жизни на планете. Несмотря на то, что на Земле метан действительно часто имеет биогенное происхождение.

21:09

Спектрометр марсохода, анализирующий состав атмосферы за последние три года зафиксировал сезонные колебания метана — концентрация в ходе этих колебаний меняется в три раза!

21:05

Пол Махаффи:

Речь идет об открытии «интригующих» органических молекул в атмосфере Марсе – метане!

21:00

конференция началась!

20:58

Также на борту был установлен российский нейтронный детектор ДАН («Динамическое альбедо нейтронов»). ДАН представляет собой нейтронный «щуп» — генератор прибора облучает поверхность планеты нейтронами высоких энергий и по свойству потока вторичных нейтронов определяет содержание водорода, а значит, воды, а также гидратированных минералов. Зоны с большим количеством этих веществ представляют наибольший интерес для поиска следов жизни.

20:52

Кратер Гейла был выбран для посадки неслучайно — в далеком прошлом он был марсианским морем, и на его дне накопились минералы, образовавшиеся за время жизни этого водоема. Предполагалось, что изучение его грунта позволит ответить на вопрос о существовании жизни на Марсе.

20:45

А пока вспомним историю этого марсохода. Он был доставлен на Марс 6 августа 2012 года. Марсоход был отправлен на Красную планету, чтобы выяснить, существовали ли на Марсе подходящие для жизни условия, собрать подробные данные о климате и геологии Марса и подготовиться к высадке на Марс человека.

20:49

Трехметровый марсоход весит 899 кг и передвигается со скоростью до 144 м/ч. Он оснащен камерами, набором инструментов дистанционного исследования, спектрометром, ковшом для забора грунта, комплектом метеорологического оборудования. Всего он обладает 10 научными приборами для исследования внешних условий на поверхности Марса и 17 цветными и черно-белыми камерами для навигации и съемок.

20:40

В пресс-конференции примут участие Пол Махаффи, директор отдела исследований солнечной системы в Центре космических полетов им. Годдарда NASA; Дженнифер Эйгенброд, специалист Центра космических полетов имени Годдарда; Крис Вебстер, Крис Вебстер, старший научный сотрудник Лаборатории реактивного движения, Пасадена; Ашвин Васавада, научный сотрудник Лаборатории реактивного движения.

20:35

В NASA нередко ради оглашения новых результатов космических миссий заранее созывают журналистов, так было и в этот раз. Журналистов пригласили в штаб-квартиру NASA в Вашингтоне. Тема — новое открытие, сделанное знаменитым марсоходом Curiosity. Встреча приурочена к выходу научных статей об этом открытии в журнале Science. Суть открытия заранее не оглашалась, она известна лишь ученым и научным журналистам, имеющим подписку на журнал Science. Однако статьи там выходят под строгим эмбарго, поэтому об этом нельзя говорить до 21.00 мск. Скажем лишь, что это очень интересно и касается извечного марсианского вопроса.

20:30

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru», в этот вечер мы вместе с вами проследим за необычным объявлением, анонсированным NASA еще несколько дней назад, которое касается важного научного открытия, сделанного на поверхности Марса.