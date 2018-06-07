Пить или не пить: кто чаще прогуливает работу

Любители выпить порой пропускают рабочие дни из-за последствий алкогольных возлияний накануне. Однако полные трезвенники пропускают работу не реже, выяснили исследователи из Финского института профессионального здравоохранения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Addiction.

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Ученые собрали данные более чем о 47 тыс. работающих жителей Европы и США, выяснив, сколько алкоголя те потребляют и как часто брали больничные или отгулы за последние 4-7 лет. Они разделили участников исследования на пять групп в зависимости от количества потребляемого алкоголя — от полных трезвенников до запойных алкоголиков. В категорию умеренно пьющих попали женщины, употреблявшие 1-11 единиц алкоголя в неделю и мужчины, потреблявшие в этот же период 1-34 единиц алкоголя.

За единицу принимались около 8 грамм алкоголя. Так, в бокале вина содержится около двух единиц алкоголя, а в кружке пива — около 1,7 единиц.

Злоупотребляющие алкоголем сотрудники, как и ожидалось, брали отгулы чаще, чем умеренно пьющие.

Однако трезвенники, как оказалось, ничуть не уступали любителям алкогольных излишеств.

Изучение поводов, по которым трезвенники брали отгулы, показало весьма любопытные результаты. Они пропускали работу в основном из-за проблем с психикой и заболеваний опорно-двигательного аппарата (артрита, плоскостопия и т. п.). Также частой причиной пропусков были болезни пищеварительной и дыхательной системы. Злоупотребляющие алкоголем работники ожидаемо брали отгулы из-за травм или алкогольных отравлений.

Работники, не употреблявшие алкоголь вообще, на 58% чаще страдали от психических заболеваний и брали отгулы в полтора раза чаще умеренно пьющих.

От заболеваний опорно-двигательного аппарата они страдали на 26% чаще, от проблем с пищеварением — на 36%, от респираторных заболеваний — на 35%. Злоупотреблявшие алкоголем также пропускали рабочие дни в полтора раза чаще умеренно пьющих, при этом имея повышенный на 32% риск травм и отравлений.

Кроме того, люди, не употреблявшие алкоголь, зарабатывали меньше пьющих. Недостаточный доход тоже может сказываться на состоянии здоровья, поясняют исследователи.

«Умеренное потребление алкоголя, по-видимому, не связано с отгулами из-за проблем со здоровьем»,

— отмечает ведущий автор исследования Йенни Эрвасти.

Он предполагает, что такие неожиданные результаты связаны с причинами, по которым люди отказываются от алкоголя.

«При некоторых заболеваниях или их лечении употреблять алкоголь нельзя, — поясняет он. — Кроме того, работники, чье злоупотребление алкоголем привело к серьезным проблемам со здоровьем, могли выбыть с рынка труда, что также могло повлиять на результаты».

«Результаты не свидетельствуют о том, что отказ от алкоголя приводит к болезням, — подчеркивают исследователи. — Они скорее показывают, что трезвенники, по не совсем ясным пока причинам, тоже имеют много проблем со здоровьем. Мы не говорим, что алкоголь полезен — но его умеренное употребление, очевидно, не приводит к проблемам с прогулами на работе».

«Наиболее правдоподобное объяснение следующее — проблемы со здоровьем вынуждают людей пить меньше, а не наоборот.

Лучше всего о влиянии алкоголя на организм говорят генетические исследования, которые, к сожалению, показывают, что любой уровень употребления алкоголя увеличивает риск возникновения проблем со здоровьем», — добавляет доктор Джеймс Дойдж из Университетского колледжа Лондона.

Исследователи подчеркивают, что их работа имела ряд ограничений. В частности, она была посвящена лишь определенным регионам, и в других странах поведение пьющих и непьющих работников может отличаться. Кроме того, часть полученных данных сообщалась самими участниками исследования. Тем не менее, авторы работы надеются, что полученные результаты будут полезны для работодателей.

Более раннее исследование показало: опасно даже умеренное потребление алкоголя. Оно оказалось связано с развитием множества сердечно-сосудистых заболеваний — инсульта, аневризмы аорты, смертельной гипертонии, остановки сердца. И негативного влияния на здоровье оказалось больше, чем положительного.

Кроме того, потребление алкоголя ранее уже связывалось с повышенным риском развития определенных типов рака, включая рак груди. Новое исследование подтвердило связь потребления алкоголя с видами рака, поражающими пищеварительный тракт.

«Это исследование очень впечатляет. Вопрос умеренного потребления алкоголя очень важен, потому что большинство людей пьют спиртное и употребляют его в пределах существующей нормы. Важно, чтобы мы могли объяснить людям, какой уровень потребления алкоголя безопасен», — отметил научный советник Национального института алкоголизма США Аарон Уайт.