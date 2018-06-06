Распродажа: кому NASA отдаст МКС

В среду с космондрома Байконур стартует очередная долгосрочная экспедиция к Международной космической станции, в составе которой на станцию отправится астронавт NASA Серина Ауньен-Чэнселлор.

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Однако новый директор NASA Джеймс Брайденстайн впервые открыто заявил о планах США передать управление станцией сторонним организациям. Об этом чиновник в первом своем интервью со времени назначения на этот пост заявил газете Washington Post.

«Сейчас мы находимся в положении, когда множество людей извне могут осуществлять коммерческое управление Международной космической станцией, — заявил Брайденстайн. –

Я разговаривал со многими крупными корпорациями, которые заинтересованы в этом через участие в консорциуме, если хотите».

Дискуссию о будущем МКС в начале года подогрел Белый дом США, дав понять, что планирует прекратить прямое государственное финансирование МКС к 2025 году и рассматривает возможность передачи управления американским сегментом частным компаниям.

Тогда часть конгрессменов высказала гневное недовольство планами администрации Дональда Трампа досрочно прекратить участие в деятельности станции. Так, сенатор Тед Круз заявил, что решение было принято «тупицами» из Административно-бюджетного управления конгресса.

Тогда же возник и вопрос: кто собственно, захочет — и захочет ли вовсе — брать в свои руки управление американской частью МКС.

Программа Международной космической станции осуществляется уже почти двадцать лет

и обходится NASA в сумму от трех до четырех миллиардов долларов в год.

При этом на создание станции США выделили $87 млрд. В настоящее время орбитальная станция представляет собой гигантскую лабораторию для проведения экспериментов на борту в интересах как государственных, так и частных заказчиков.

Строительство станции было начато в 1998 году. МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: США, Россия, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция. Изначально астронавты посещали ее при помощи не только российских ракет «Союз», но и американских многоразовых челноков. Однако после сворачивания программы Space Shuttle американская сторона стала арендовать места на российских кораблях для своих астронавтов, при этом цена за доставку американцев постоянно растет, что вызывает недовольство в США

Говоря о планах коммерциализации МКС в начале года, Белый дом не раскрыл детали этого процесса. Переходный период, по словам чиновников, «потребует анализа рынка и бизнес-планов от коммерческого сектора».

Международный характер сотрудничества при создании и эксплуатации МКС станет главным препятствием для возможной коммерциализации станции, считает Франк Слейзер, вице-президент Aerospace Industries Association. «Будет очень сложно превратить МКС в по-настоящему коммерческий проект из-за международных соглашений, в которых участвуют США», — считает он.

В своем интервью Брайденстайн отказался назвать компании, проявившие интерес к управлению станцией, и упомянул сложности, связанные с ведением бизнеса в космосе.

Бывший сенатор от Оклахомы, Брайденстайн был избран сенатом на пост руководителя NASA минувшей весной после того, как эта должность оставалась вакантной 15 месяцев. Против его назначения выступалм демократы, считавшие, что ему не хватает управленческих навыков и научного бекграунда для этой работы.

В интервью Washington Post глава NASA обрисовал важнейшие цели для него на новом посту. По его словам, к ним относятся полеты на Луну и возврат к пилотируемым космическим пускам с территории США.

Речь идет о создании околонунной базы Deep Space Gateway. В сентябре 2017 года главы «Роскосмоса» и NASA объявили о совместном участии России и США в освоении Луны и конкретно по программе строительства околунной обитаемой станции Deep Space Gateway, которая станет первым шагом для полета человека к другим планетам.

«Я встречался со многими главами космических агентств мира. Есть большой интерес в создании базы Gateway, поскольку множество стран хотят иметь доступ на лунную поверхность. Это поможет расширить сотрудничество, которое мы видим на низкой околоземной орбите с МКС», — сказал Брайденстайн.

При этом чиновник отметил, что первые элементы базы могут быть выведены не ранее 2021-22 года.

При администрации Обамы, в 2014 году, было достигнуто соглашение о продолжении американского финансирования станции на десять лет — до 2024 года. Однако судьба МКС после этого срока пока остается туманной. В конгрессе США ранее уже шли дискуссии о том, что делать со станцией после 2024 года, но конкретных решений не принималось.

Одной из главных причин ухода с МКС называются соображения экономии. В США, в том числе в конгрессе, есть силы, стремящиеся сократить государственное финансирование МКС и сосредоточить средства на других проектах. Так, сейчас в NASA идет разработка тяжелой ракетной системы Space Launch System и пилотируемого корабля Orion, на котором американские астронавты смогут отправляться далеко за пределы орбиты Земли. Новая тяжелая ракета Space Launch System, разрабатываемая в США, может стать основой для возвращения на Луну и отправки дальних пилотируемых миссий. Однако ее разработка пока только ведется,

и первый непилотируемый полет состоится не ранее 2019-20 года, а первый пилотируемый — спустя несколько лет.

«Переговоры о возможном продлении ведутся, но, думаю, они продлятся еще года два. Поэтому информация находится в ключе достигнутых ранее договоренностей, и ничего сверхъестественного в этом нет», — пояснил ранее Александр Железняков, академик российской академии космонавтики имени Циолковского, «Газете.Ru». Он напомнил, что в случае прекращения работы МКС «Роскосмос» обещал отстыковать российский сегмент и продолжить его эксплуатацию в качестве уже российской орбитальной станции.