«Больше никто не пострадал?»: как погиб Кеннеди

Роберт Кеннеди, младший брат президента Джона Кеннеди, родился в США 20 ноября 1925 года. Окончив Гарвардский университет и школу права в Вирджинском университете, Роберт активно поддерживал политическую деятельность Джона. В 1952 году он возглавил кампанию по выборам брата в Сенат, а в 1960 помог ему добиться выдвижения кандидатуры на пост президента США, а затем и занять президентское кресло.

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Сам Роберт работал в Министерстве юстиции, а с 1961 года вошел в администрацию брата, заняв пост генерального прокурора — это стало первым случаем в американской истории, когда президента и его советника связало такое близкое родство. Роберт участвовал в решении проблемы Карибского кризиса и вопросов гражданских прав.

В 1963 году был убит Джон Кеннеди. Смерть брата сильно повлияла на Роберта. Он начал все больше высказываться о построении общества, основанного на сострадании и моральных принципах.

Его речи охватывали очень широкий круг тем: гражданские права, свобода, демократия, бедность, права человека, образование, здравоохранение, война и мир.

Во внешней политике Роберт выступал за улучшение советско-американских отношений, за мирное соревнование с социалистическим блоком.

Jack Thornell/AP Сенатор Роберт Кеннеди в машине американских маршалов в аэропорту Джэксона, штат Миссисипи, апрель 1967 года

Хотя изначально Роберт не планировал баллотироваться в президенты, в 1968 году он все же включился в предвыборную гонку, выдвинув свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии. Его позиция сильно отличалась от предложений других кандидатов. Он хотел не только остановить войну во Вьетнаме, но и в корне изменить устройство страны.

В то время как его соперник, демократ Юджин Маккарти, обращался в основном к молодым интеллектуалам, аудитория Кеннеди была куда более разнообразной: там были молодые и пожилые, богачи и рабочий класс, представители всех рас. В конце 1960-х годов Роберт Кеннеди посетил неблагополучный негритянский район Бедфорд — Стайвесант в Бруклине. Впечатленный социальными проблемами, он создал Корпорацию по восстановлению этого района.

Популярность Роберта росла. Его поддерживали почти все профсоюзы США. Демократ Линдон Джонсон, занимавший в то время пост президента, даже снял свою кандидатуру, заявив: «Я прекращаю свои попытки, потому что не могу принять такой выбор моей партии…». После этого некоторые участники команды Джонсона перешли к Кеннеди.

Роберта Кеннеди поддерживал афроамериканский проповедник Мартин Лютер Кинг.

Кеннеди стал первым, кто 4 апреля 1968 года сообщил людям о его гибели. В своей речи кандидат в президенты заявил, что полон злости и тех же чувств, которые он испытал после убийства своего брата, Джона Кеннеди. В заключение он призвал к единству белого и черного населения США.

Bob Schutz/AP Генпрокурор США Роберт Кеннеди во время общения с борцами за гражданские права в Белом доме, июнь 1963 года



Слева направо: Роберт Кеннеди, Мартин Лютер Кинг, Рой Уилкинс и Аса Филип Рэндольф

4 июня 1968 года в Лос-Анджелесе состоялись предварительные выборы, перед которыми Роберт Кеннеди официально заявил, что если он на них не победит, то снимет свою кандидатуру окончательно. Однако делать это ему не пришлось. Вечером того же дня стал известен результат выборов: 46% избирателей проголосовали за Кеннеди, 42% — за его конкурента Юджина Маккарти.

После оглашения результатов Кеннеди выступил перед избирателями в банкетном зале отеля «Амбассадор». Свою речь он завершил словами: «А теперь — в Чикаго, на Национальный съезд! Там мы победим окончательно!».

После полуночи, уже 5 июня, Роберт сошел со сцены и в сопровождении телохранителей и журналистов направился к выходу. Теперь ему предстояло дать пресс-конференцию в другом зале.

Телохранители Кеннеди решили, что путь через кухню будет наиболее безопасным и коротким. Роберт проталкивался сквозь собравшуюся там толпу, попутно отвечая на вопросы журналистов. Особо ретивых посетителей оттеснял его телохранитель.

В 00:15 перед Кеннеди вдруг выскочил худощавый черноволосый мужчина с пистолетом в руке. Он несколько раз быстро выстрелил в Роберта.

В первые секунды никто не понял, что произошло. Лишь когда у Кеннеди подкосились ноги и он рухнул на пол, телохранители бросились на убийцу. К ним присоединилась и разъяренная толпа. Телохранителям едва удалось избежать самосуда на месте и оттащить преступника в полицейскую машину.

Роберт был в сознании, но силы быстро покидали его. Оказавшийся поблизости официант Хуан Румеро по просьбе Кеннеди дал ему в руку четки и прочитал молитву, которую читают людям перед смертью. После этого к Роберту подбежала его жена Этель, которая, едва сдерживая слезы, держала его за руку и звала на помощь врачей. Последними словами Роберта Кеннеди перед окончательной потерей сознания было: «Больше никто не пострадал?»

Фоторепортаж: 50 лет после убийства младшего Кеннеди __is_photorep_included11787211: 1

Кроме Кеннеди убийца ранил еще пятерых человек. Медики подъехали только через 15 минут. Раненного в голову и горло Роберта спешно погрузили в машину.

Убийцей оказался Серхан Бишара Серхан, молодой человек в возрасте 24 лет, эмигрант из Палестины. После задержания он заявил, что заранее обдумал и спланировал преступление. Основным мотивом Серхан назвал жажду мести: год назад израильские войска захватили в Иерусалиме Старый город — место рождения Серхана, — и за это он и убил Роберта Кеннеди. Позже, однако, Серхан отказался от своих слов, заявив, что ничего не помнит о моменте стрельбы. Серхан был признан виновным и получил смертный приговор. Но в 1972 году Верховный суд Калифорнии признал смертную казнь неконституционной, и приговор Серхана был смягчен до пожизненного заключения.

Врачи боролись за жизнь Кеннеди более суток. Они извлекли из его мозга часть осколков, но спасти Роберта им так и не удалось. Мозг перестал функционировать.

6 июня 1968 года в 2:15 ночи Роберт Кеннеди скончался в возрасте 42 лет.

Адвокаты Серхана тем временем пытались доказать, что их подзащитного подставили. Якобы на аудиозаписи одного из находившихся рядом с Кеннеди в момент убийства журналистов слышны звуки 13 выстрелов. Пистолет Серхана же был восьмизарядным, поэтому на кухне мог находиться и другой стрелок.

AP Подозреваемый в убийства сенатора Роберта Кеннеди Серхан Бишара Серхан со своим адвокатом в Лос-Анджелесе, июнь 1968 года

Кроме того, некоторые очевидцы отмечали, что сразу после выстрелов из «Амбассадора» выбежала молодая женщина в ярком сарафане, якобы кричавшая: «Мы застрелили его! Сенатора Кеннеди!».

Придерживается версии о втором стрелке и сын Кеннеди — Роберт Кеннеди-младший. Он утверждает, что провел собственное расследование и выяснил, что еще один стрелок действительно был. Дополнительно его в этом убедили и слова Серхана, которого он посещал в тюрьме.

Однако следователи так и не нашли достаточных доказательств ни одной из альтернативных теорий убийства Кеннеди. Серхан и по сей день остается за решеткой, хотя уже 15 раз подавал прошение о досрочном освобождении.