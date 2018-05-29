Бросили монетку: почему позеленел труп младенца

На юге Венгрии, в поселении Ньярлеринц, есть заброшенное средневековое кладбище. Одна из самых необычных находок на его территории — зеленая мумифицированная рука младенца, которую в 2005 году обнаружили археологи. Возраст находки составил около 150 лет. Почему из всего тела малыша мумифицированной оказалась лишь рука и что изменило ее цвет, долгое время оставалось загадкой, но специалистам из Сегедского университета в Венгрии недавно удалось найти ответ. О нем они рассказали в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

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Археологи не в первый раз обнаруживают позеленевшие человеческие останки. Медные и бронзовые украшения, окисляясь, могут привести к изменению цвета костей. Зеленый оттенок приобрела значительная часть скелета младенца, включая часть позвонков, тазовую кость и кости ног. Зелеными были и обе руки, но только одна из них была покрыта иссохшей плотью.

Однако в деревянном ящике, где покоились останки младенца, никаких медных предметов не было.

Судя по размеру скелета, ребенок родился недоношенным и умер вскоре после того, как появился на свет. По подсчетам ученых, масса его тела составляла около 600 грамм.

Химический анализ подтвердил предположения ученых — в костях младенца содержание меди было в 500 раз выше нормы. Однако оставалось неясным, почему оно оказалось настолько высоким и чем обусловлена мумификация руки.

Спустя некоторое время в близлежащем музее нашлись артефакты, ранее найденные на территории кладбища. Оказалась среди них и медная монета, которая, по-видимому, была вложена в руку младенца.

«Близлежащие мягкие ткани (правая рука, предплечье, нижняя часть туловища, бедра) были подвержены воздействию самого высокого уровня инфильтрации меди, что привело к мумификации некоторых участков тела. Но по мере удаления от корродированной медной монеты поверхностные концентрации меди в останках постепенно уменьшаются», — отмечают авторы работы.

Balazs et al./Archaeological and Anthropological Sciences

Большинство останков на кладбище датируются 1200-1600 годами. Однако найденная монета стала выпускаться только после 1858 года, а к этому времени кладбище уже полтора века было заброшено.

«Согласно этнографическим данным, некрещеных умерших младенцев заворачивали в ткань, помещали в горшки или деревянные ящики и хоронили на заброшенных кладбищах, обычно вблизи руин средневековых церквей, — поясняют исследователи. — Иногда вместе с телом захоранивали и монеты, чтобы душа могла попасть на небеса, или в качестве оплаты на пути в загробный мир».

Примеры подобной практики в Венгрии ранее не встречались.

Однако это единственное правдоподобное объяснение.

Медь обладает выраженными антимикробными свойствами. Именно они, по-видимому, предотвратили разложение и привели к мумификации конечности. Впрочем, археологи нашли останки и другого погребенного с монетой младенца, которые не мумифицировались. Исследователи предполагают, что тело младенца с мумифицированной рукой находилось во влажной среде, которая облегчила проникновение меди в ткани.

Происхождение и социальный статус семьи ребенка не представляется возможным определить, но исследователи уверены — кем бы ни были его родители, они отнеслись к малышу любовью.

«Они спасли пусть не душу, но наследие этого маленького ребенка, — говорит антрополог Жолт Берецки. — Потому что мы говорим о ребенке и обстоятельствах его погребения 150 лет спустя».

Это не первый случай, когда медь приводит к мумификации останков. Так, еще в 1888 году американский антрополог Фредерик Вард Путнам описал мозг американского индейца, мумифицировавшийся из-за обилия медных украшений на голове трупа.

«По голове его, от уха до уха, проходила широкая полоска меди, а над ней — сеть из волокон из древесной коры, покрытая плетеным ковриком из кедровой коры», — писал он.

Воздействие меди сохранило не только мозг, но и кожу, и волосы. Кости лицевой части черепа глубоко окрасились.

«Даже внутренняя часть черепа оказалась зеленой, в действие меди в благоприятных условиях сухой почвы позволило сохранить мозг, принявший форму твердого темного шара», — отмечал Путнам.

Также в 2015 году было установлено, что пояс с фрагментами меди способствовал мумификации легкого древнегерманской королевы Арнегунды, жившей в 520-565 годах. Ее захоронение было найдено в 1959 году в современной Франции и для ученых долгое время было загадкой, почему ее тело разложилось, а легкое мумифицировалось.

С помощью электронной микроскопии удалось найти очаг ионов меди на поверхности легкого. Королева была похоронена с содержащим медные вставки поясом вокруг талии, что и способствовало сохранности легкого. Также химический анализ выявил присутствие в тканях бензойной кислоты — соединения, содержащегося в смоле деревьев рода стрикасовых и использовавшегося еще древнеегипетскими жрецами при бальзамировании трупов.