Новая напасть: как клещ атакует Россию

Число пострадавших от укусов клещей россиян растет с каждым днем — если две недели назад за медицинской помощью обратились уже более 52 тыс. человек, то к сейчас их количество возросло до 129 тыс. Самое большое число обратившихся по поводу укусов клещей было зарегистрировано в Кемеровской, Иркутской, Вологодской и Свердловской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Наиболее страшная болезнь, которую может вызвать укус клеща — клещевой энцефалит.

Традиционные районы распространения клещевого энцефалита — Сибирь, Урал, Дальний Восток, но отмечены также и случаи заражения в средней полосе России, Северо-Западном регионе, Поволжье. Переносят вирус клещевого энцефалита иксодовые клещи, которые водятся даже в Арктике и Антарктике.

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Симптомы болезни появляются 4-14 дней спустя после укуса. В течение 2-4 дней зараженный страдает от лихорадки, головной боли и боли в мышцах, тошноты. На этом этапе заболевание легко можно перепутать с гриппом.

Спустя неделю после исчезновения этих симптомов почти у трети зараженных наступает вторая фаза заболевания, включающая паралич центральной нервной системы, включая менингит (воспаление мозговых оболочек и спинного мозга) и энцефалит (воспаление головного мозга).

Для дальневосточного подтипа клещевого энцефалита характерно более бурное течение с более высокой летальностью. Заболевание начинается с резкого повышения температуры тела до 38-39°C, начинаются сильные головные боли, нарушения сна, тошнота. Через 3-5 дней развивается поражение нервной системы.

Диагностировать клещевой энцефалит можно по содержанию антител в сыворотке крови больного или выделив вирус из крови или спинномозговой жидкости.

Специфического лечения клещевого энцефалита не существует, можно прибегнуть лишь к поддерживающей терапии.

Стойкие неврологические и психиатрические осложнения развиваются у 10-20% инфицированных лиц. Летальность инфекции составляет 1-2% для европейского подтипа и 20-25% для дальневосточного; как правило, смерть наступает в течение 5-7 дней после возникновения неврологических симптомов.

Самая надежная мера профилактики клещевого энцефалита — вакцинация. Прививки обязаны сделать все, кто проживает или направляется в районы, где водятся клещи-переносчики вируса.

Переносят иксодовые клещи и болезнь Лайма — клещевой боррелиоз. Это самая распространенная инфекция, передаваемая клещами в Северном полушарии. Сразу после укуса на коже можно обнаружить характерный кольцевидный след, свидетельствующий о заражении. Он встречается у 60-80% больных. Инкубационный период обычно длится 1-2 недели, но может занимать и всего несколько дней и, наоборот, растянуться на месяцы и даже годы.

Первые симптомы болезни, как и при клещевом энцефалите, схожи с симптомами гриппа — головная боль и боль в мышцах, слабость, утомляемость, повышение температуры. Характерным признаком является скованность мышц шеи. Спустя 1-3 месяца у 10-15% зараженных болезнь входит во вторую фазу, когда появляются признаки поражения нервной системы, сердца и суставов. Симптомы варьируются от расстройств сна и памяти до менингита и паралича лицевого нерва.

Третья стадия болезни Лайма наступает в период от полугода до двух лет.

Ее частое проявление — артрит, сопровождающийся небольшой лихорадкой. Также заболевание повышает риск развития синдрома хронической усталости и деменции.

Диагностика заболевания включает выявление боррелий — возбудителя болезни. Для лечения используются антибиотика и поддерживающая терапия, позволяющая снизить количество осложнений. Прогноз наиболее благоприятен, если начать лечение на ранних стадиях.

Еще одно заболевание, переносимое клещами — моноцитарный эрлихиоз человека. Симптомы заражения бактериями Ehrlichia chaffeensis становятся заметны спустя 1-3 недели после укуса клеща. Они включают головную боль, лихорадку и озноб, боли в животе. При отсутствии лечения развиваются поражения органов брюшной полости и нервной системы. В тяжелых случаях возможен смертельный исход. Для лечения используются антибиотики и препараты, позволяющие вывести из организма вырабатываемые бактериями токсичные вещества.

Гранулоцитарный анаплазмоз человека развивается спустя 3-21 день после попадания возбудителя, бактерии Anaplasma phagocytophilum, в кровь. Для болезни характерно острое начало с сильной лихорадкой, слабостью, головной и мышечными болями. Понижается давление, падает частота сердечных сокращений.

В 80% случаев развивается безжелтушный гепатит.

У одного из десяти больных наблюдается сыпь по телу. Большинство заболевших жалуются на боль в горле, першение и кашель.

В редких случаях заболевание приводит к поражению почек. Также оно ослабляет организм, создавая благоприятные условия для развития бактериальных, вирусных и грибковых болезней. Изредка возможен летальный исход.

Прививок от заболевания не существует, но своевременная антибактериальная терапия позволяет избежать осложнений.

К 25 мая 2018 года в России было зарегистрировано 23 случая заболевания клещевым энцефалитом и 250 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Случаев заболевания моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом пока не зарегистрировано.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует при пребывании в лесу или на дачном участке в период активности клещей тщательно защищать кожу —

использовать одежду с длинными рукавами, заправлять рубашки в брюки, брюки — в носки или обувь, голову и шею закрывать косынкой.

Если клещ все же присосался к коже, удалить его лучше в травмпункте. Если такой возможности нет, то клеща следует захватить пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси.

Место укуса следует продезинфицировать, а самого клеща доставить в лабораторию — там можно будет установить, является ли он носителем какого-либо патогена.