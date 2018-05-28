Волшебный звук гомеопатии: шарлатан вылечит Эболу

В США Медицинский совет штата Калифорния может лишить лицензии доктора Уильяма Эдвина Грея III — он торгует через интернет гомеопатическими аудиозаписями, по его заявлениям способными вылечить целый ряд угрожающих жизни заболеваний, от холеры до вируса Эбола, сообщает издание Los Angeles Times.

75-летний гомеопат продает «электронные лекарства» через собственный сайт. Аудиозаписи стоимостью $5 длятся по 13 секунд и представляют собой шипяще-свистящие звуки.

«Вы, ваш ребенок или домашний питомец от чего-то страдаете! Вам необходимо быстрое облечение — от лихорадки, диареи, кашля, или даже малярии, тифа, холеры!... Что делать! Включите свой мобильный телефон или компьютер! Проиграйте уникальный сигнал, подобранный экспертной системой, с помощью вашего мобильного телефона или компьютера, чтобы быстро избавиться от симптомов!», — гласит экспрессивный текст на главной странице сайта.

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«36 из 37 пациентов излечились от малярии спустя 3-4 часа после всего нескольких прослушиваний, — заверяет Грей. — Это отлично работает на практике и я все еще стараюсь привлечь инвесторов, продвинуть свой продукт и добиться его более широкого использования».

Всего на сайте доступны 263 целебных аудиозаписи, неразличимых на слух. Впрочем, различать или даже слышать их вовсе необязательно, отмечает Грей — достаточно просто подвергаться их воздействию. Свое суждение он подкрепляет занимательной историей о глухой собаке, излечившейся с помощью аудио-гомеопатии от инфекции мочевого пузыря.

По словам Грея, гомеопатией он заинтересовался, отучившись в Стэнфордской медицинской школе и решив, что современная медицина больше занимается побочными эффектами лекарств, чем самими болезнями.

Изготавливает цифровые лекарства Грей следующим образом: пузырек с «препаратом» помещает в катушку индуктивности, запускает ее и записывает издаваемый ею звук. По мнению Грея, целительная сила гомеопатического раствора должна таким образом преобразовываться в . звуковые волны.

Грей говорит о своем творении как об «электронных экстрактах гомеопатических средств».

На сайте представлены отзывы благодарных пациентов (впрочем, их подлинность сложно проверить), повествующие о том, что аудио-гомеопатия спасла их от чудовищной зубной боли, диареи, рвоты, залечила разрывы мышц, помогла снизить температуру, избавила от синяков и даже вылечила болезнь, против которой оказались бессильны все остальные лекарства. Пациенты отмечали у себя и побочные эффекты — необычно яркие сны, спутанность речи, небольшие проблемы с памятью.

Врачи отмечают бессмысленность подхода Грея.

«Здесь все настолько глупо, что я даже не знаю, с чего начать, — признается профессор хирургии и онкологии Дэвид Горски. — Я обращаю внимание на подобные вещи уже 15 лет и каждый раз нахожу что-то новое и удивительное».

От доктора Грея открестились даже другие гомеопаты.

«То, что он делает, не имеет с гомеопатией ничего общего, — подчеркивает основатель Нью-Йоркской школы гомеопатии Роберт Стюарт. — Он сам по себе».

Более того, Грей не проводит осмотр пациента и не составляет историю болезни перед тем, как предложить ему то или иное «лекарство» — чтобы получить рекомендации, достаточно просто отметить пару симптомов на сайте. И, конечно, цифровые снадобья не зарегистрированы Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Составленный представителями Совета обвинительный акт, направленный генеральному прокурору Калифорнии, гласит, что Грей виновен в «ужасной халатности». Совет не сообщает, кто именно заставил их обратить внимание на деятельность Грея.

«Не существует задокументированных в научной литературе доказательств того, что гомеопатические средства могут передавать свои свойства звуковым волнам», — отмечается в обвинении.

По словам обвинителей, «лечение» аудиозаписями может быть особенно опасно для людей с серьезными заболеваниями, которые без надлежащего лечения могут привести к смерти. Грей же предлагает лечиться прослушиванием аудио-гомеопатии от целого спектра болезней, включая свиной грипп, вирус Эбола и атипичную пневмонию.

Совет требует проведения слушания, в ходе которого будет решено, имеет ли доктор Грей право на дальнейшую медицинскую практику.

Сам Грей отмечает, что оспаривать утверждения Совета не собирается — по его мнению, на судебные тяжбы уйдет слишком много денег. «Честно говоря, я думаю, мы все равно проиграем», — признается он.

Однако вряд ли это сильно помешает его дальнейшей деятельности — лицензия нужна для медицинской практики, для назначения лекарств и анализов, а Грей работает гомеопатом, чем можно заниматься и без лицензии.

Совет ежегодно выдвигает обвинения примерно 300 врачам, в работе которых были выявлены нарушения. Проявившие халатность врачи часто оказываются на испытательном сроке, который позволяет им заниматься медицинской практикой, но с некоторыми ограничениями. За прошлый год на испытательном сроке оказались 85 врачей, 10 из которых навсегда потеряли лицензию.