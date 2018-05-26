«Нас убивают! Работать не будем!»

В 1948 году на базе Норильского исправительно-трудового лагеря был создан горный лагерь (Горлаг), куда направляли преимущественно политзаключенных. К 1952 году их численность превысила 20 тыс. Заключенные добывали руду в шахтах, бутовый камень и глину, участвовали в строительстве заводов и дорог. Работали они и на стройках Норильска под началом конторы «Горстрой».

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Охрана заключенных Горлага была поручена внутренним войскам НКВД, для чего в Норильск перевели специальную воинскую часть.

«Солдаты свирепствовали вовсю, устраивали порой, в порядке развлечения, откровенную охоту на заключенных с применением оружия»,

— вспоминал Борис Дубицкий, один из заключенных.

Со временем давление со стороны охраны лишь усиливалось.

«С пятидесятого года все бараки на ночь стали закрывать на замки снаружи, до утренней поры, когда дневальные уходили на кухню получать пищу, — писал Дубицкий. — Усилились репрессии за малейшее нарушение лагерного режима. Если в ИТЛ (исправительно-трудовом лагере. — «Газета.Ru») за нарушение обычно давали 10 суток штрафного изолятора с выводом на работу, то в Горлаге обычным был месячный срок строгого карцера со стенами, покрытыми льдом, и пищей через день».

В 1952 году в лагерь привезли 1200 заключенных из Караганды. Часть из них незадолго до этого попыталась устроить восстание в Песчаном лагере (Песчанлаге).

«Меня всего охватила идея организации всегулаговской политической забастовки... Но, несмотря на все мое увлечение идеей, я отклонил ее как неисполнимую, а вместо этого предложил провести такую забастовку в одной только нашей зоне. Со временем это движение могло бы распространиться цепной реакцией по всему ГУЛАГу», — вспоминал о предшествующих днях заключенный Евгений Грицяк.

Он и еще несколько заключенных собирались объявить голодовку, а следом остальные должны были устроить забастовку. Однако после объявления голодовки восстания так и не последовало. Зато спустя несколько дней, когда Грицяка и часть заключенных вывезли в поселок, служивший пересыльным пунктом, те сцепились с одной из лагерных банд. В ответ на угрозы в адрес украинцев со стороны банды,заключенные проломили стену своего барака и направились громить тот, где находилась банда. Солдатам едва удалось разнять арестантов.

Уже на следующий день они оказались в поезде, а через несколько дней прибыли в Норильск. Новоприбывшим, вернее, украинцам среди них, в лагере оказались не рады.

«Вы бандеры! Героев из себя строите? Мы еще не таких видели и всех за пояс позатыкали, а из вас, гадов, мы еще шашлыки на ножах жарить будем!»,

— вспоминал Грицняк слова помощника нарядчика.

«Лагерная обслуга — заключенные, приближенные к начальству, без всяких видимых причин избивали вновь прибывших, отнимали у них вещи, всячески оскорбляли, — отмечал Дубицкий. — Как это ни странно, в ответ те даже не огрызались, как это обычно было принято между зэками».

Вскоре лагерь всколыхнула серия убийств заключенных. Все они происходили по утрам, до выхода на работу. Охрана так и не смогла вычислить убийцу. Заключенные старались держаться по двое-трое. И среди русских, и среди украинских арестантов понемногу нарастала идея восстания, но к активным действиям они переходить не решались. Осложнялась ситуация и отсутствием у представителей двух народов доверия друг к другу.

После смерти Сталина обстановка лишь ухудшилась — последовавшая за ней амнистия, на которую надеялись арестанты, распространялась только на заключенных с малыми сроками, которых в Горлаге было немного. В лагере произошло еще несколько убийств заключенных, на этот раз — охранниками.

«25 мая 1953 года мы выходим на работу. Все угнетены; к работе не приступаем, — писал Грицяк. — Вдруг возле пято­й зоны, находившейся неподалеку от «Горстроя», затрещал автомат. Мы почему-то были уверены, что и на этот раз без жертв не обошлось. Наконец узнаем, что один убит, а шестеро ранено».

Работа встала, арестанты в панике заметались. Кто-то выкрикивал: «Нас убивают! Не будем работать! Вызовем из Москвы комиссию!».

Спустя некоторое время порыв возмущения ослабел, и люди начали было возвращаться к работе. Сторонники восстания безуспешно старались уговорить остальных заключенных начать забастовку, но те колебались. Тогда Грицяк добрался до компрессорной станции, подававшей сжатый воздух для всего «Горстроя», и остановил ее. Вслед за этим прекратилась и вся работа. Стихийное возмущение переросло в организованный бунт.

Архив УФСБ России по Красноярскому краю

Администрации лагеря заключенные не доверяли. Они потребовали вызвать правительственную комиссию из Москвы. До ее приезда арестанты отказались работать, но и возвращаться в лагерь тоже не стали — бастовать было решено в производственной зоне Горстроя.

Заключенные занялись формулировкой списка требований. Пунктов в нем было три — сократить рабочий день с 10-12 часов до 7-8, выплатить заработанные деньги и улучшить условия жизни в лагере.

Также от властей требовали пересмотреть дела политзаключенных, наказать виновников произвола, отменить ношение номеров на одежде, снять решетки с окон бараков и замки с дверей, перестать ограничивать переписку с родными двумя письмами в год, отпустить из лагеря инвалидов, отправить иностранцев на родину и смягчить наказания за нарушения режима. Кроме того, от лагерного начальства ждали гарантий безопасности заключенных, которые собирались вести переговоры с комиссией.

Руководство лагеря притихло, но и комиссию вызывать не спешило. Заключенным перестали выдавать еду, предлагая им вернуться за пайком в лагерь.

Тогда на одном из зданий появилась надпись: «Нас убивают и морят голодом!».

Через несколько дней, однако, голод взял свое и заключенные все же вернулись в лагерь. Но на работу выходить они по-прежнему отказывались.

Архив УФСБ России по Красноярскому краю

В некоторых отделениях лагеря мятеж удалось подавить с помощью вооруженных солдат, но большинство заключенных продолжали стоять на своем. Женское отделение выступало с лозунгом «Свобода или смерть».

В лагере были установлены громкоговорители. С обращением к заключенным лагеря выступил представитель московской комиссии. Осудив забастовочное движение в целом, он подчеркнул, что знает о том, что у большинства заключенных осталось по году-два до окончания сроков, и они, видимо, не поддерживают экстремистов, но боятся их террористических действий.

Он предложил всем лицам, не одобряющим действия активистов забастовки, покинуть территорию зоны, для чего в определенных, специально указанных местах ограждение зоны было разрезано и солдатам охраны дан приказ оказать содействие всем оставляющим лагерь. При отказе выполнить это распоряжение будет отдан приказ о вооруженном подавлении сопротивления.

Выступление было закончено словами: «Не бойтесь, мы вам поможем!».

Архив УФСБ России по Красноярскому краю

Такой поворот событий, конечно, совершенно не устроил активистов забастовки. Они взяли под контроль все места проходов, не подпуская к ним желающих выйти из зоны. Однако желающих оказалось слишком много. Заключенные вырвались из лагеря и бежали в тундру. Их, впрочем, вскоре задержали солдаты и распределили по отделениям, где бунт уже был подавлен.

В июле был арестован Берия. Об этом члены комиссии сообщили заключенным.

«Мы знали, — говорили они, — что большинство из вас являются честными невиновными людьми, настоящими коммунистами. Все ваши дела в ближайшее время будут пересмотрены и невиновные реабилитированы. Но мы не можем просто так открыть ворота и выпустить всех вас из лагеря. Среди вас есть разные люди, в том числе и настоящие преступники. Наберитесь терпения, ждать осталось недолго. Все, что можно сделать для облегчения вашего положения, мы сделаем в кратчайшие сроки».

Заключенные — кто-то по своей воле, а кто-то по принуждению администрации — постепенно возвращались к работе.

Солдаты подавляли оставшиеся очаги восстания. Вскоре все заключенные вернулись в свои отделения, возобновилась нормальная работа. Требования бунтовщиков были учтены — было отменено ношение номеров на одежде, уменьшено количество рабочих часов, бараки на ночь больше не закрывали. Через несколько месяцев были возобновлены так называемые зачеты: добросовестно работающим заключенным за один рабочий день засчитывали полтора-два дня срока.

По официальным оценкам, за время восстания были убиты около 100 человек, более 200 — ранены . По подсчетам заключенных, пострадавших было более 1000. Спустя несколько месяцев после восстания Горлаг был закрыт.