Уникальная находка: «Кот-Годзилла» изменил возраст Пангеи

В 2006 году группа палеонтологов из Университета Южной Калифорнии в США, на востоке штата Юта, изучала окаменелые останки динозавра и наткнулась на небольшой череп неизвестного животного. Теперь, изучив его, ученые установили: это череп древнего травоядного млекопитающего отряда харамиид, возраст находки составил 130 млн лет. Новый вид получил название Cifelliodon wahkarmoosuch, в честь известного американского палеонтолога Ричарда Сифелли. Слово wahkarmoosuch с языка индейцев Юты переводится как «желтый кот».

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Ранее останки харамиид были найдены в Европе, Азии, Гренландии и относились к триасовому периоду — он предшествовал юрскому, когда суперконтинент Пангея, как считалось, разделился надвое.

Однако новая находка относится к меловому периоду, который следовал за юрским — а, значит, к моменту миграции «желтых котов» из Азии в Европу, а затем в Северную Америку и на южные континенты, Пангея была еще цела.

Вероятно, ее раскол произошел примерно на 15 млн лет позже, чем считалось ранее. Об открытии исследователи рассказали в статье в журнале Nature.

Первые останки харамиид — зубы и челюсти — были найдены в 1990-х годах на территории Евразии и относились к юрскому и триасовому периодам. В 2014-2015 годах скелеты животных были найдены в Китае, что породило дискуссию о том, где же харамииды должны находиться на эволюционном древе.

Если считать их млекопитающими, значит, млекопитающие появились около 220 млн лет назад. Если же нет — прочие находки указывают на появление млекопитающих около 185 млн лет назад. На данный момент было решено не исключать харамиид из числа млекопитающих.

«Основываясь на неожиданной находке этого практически целого ископаемого черепа, мы теперь признаем существование новой, широко распространенной группы ранних млекопитающих», — отмечает Адам Хаттенлокер, ведущий автор исследования.

Ученых поразила сохранность черепа.

«В основном останки древних родственников млекопитающих представлены зубами. Находка уникальна тем, что это — один из практически целых черепов млекопитающих нижнего мелового периода на территории Северной Америки и единственная находка останков млекопитающих этого периода на территории Юты», — сообщает Хаттенлокер.

Adam Huttenlocker/University of Southern California

Авторы работы изучили череп с помощью компьютерной томографии. По их подсчетам, масса тела живтотного составляла всего около 1,1 кг, но среди других млекопитающих тех лет зверек был великаном.

«На фоне прото-млекопитающих мезозоя он выглядел гигантом, — говорит палеонтолог и соавтор исследования Джеймс Киркланд, первым наткнувшийся на череп. — Он был среди них словно Годзилла».

У животного были крупные обонятельные луковицы и маленьккие глаза, что указывает на сильное обоняние и плохое зрение. Скорее всего, животное было ночным и находило пищу преимуществено по запаху. Форма его единственного сохранившегося зуба оказалась схожа с формой зубов травоядных летучих мышей, питающихся плодами — вероятно, рацион «желтого кота» был аналогичным.

Исследователи акцентируют внимание на важности этого единственного зуба.

«Этот зуб в настоящее время позволяет расширить ареал обитания харамиид на целый континент — Северную Америку. И они обитали там гораздо позже, чем считалось ранее», — отмечает палеонтолог Дэвид Краузе.

«Череп сифеллиодона — чрезвычайно редкая находка на территории Западного внутреннего моря (древнего моря, существовавшего с середины до конца мелового периода на территории современных Канады и США. — «Газета.Ru»), где останки млекопитающих и их рептилиеподобных предков представлены в основном отдельными зубами и челюстями», — подчеркивает Киркланд.

Кроме того, находка меняет понимание эволюции млекопитающих, сообщают ученые.

«Долгое время мы думали, что ранние млекопитающие мелового периода были анатомически похожи и не отличались экологическим разнообразием, — поясняет Хаттенлокер. —

Открытие нашей команды, да и прочих исследователей, показывает, что еще до появления современных млекопитающих их древние родственники занимали особые ниши — среди них были и насекомоядные, и травоядные, и плотоядные, и водные животные. Они занимали те же ниши, что и современные млекопитающие».

Исследователи отмечают, что череп «желтого кота» — не единственная находка, свидетельствующая о более позднем разделении Пангеи. На это указывает также ряд окаменелостей, найденных в Африке и Европе. Так что вопрос установления точного временного периода, когда разделилась Пангея, пока остается открытым.