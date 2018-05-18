«Здесь меня не понимают»: как псих взорвал Ту-104

Вечером 17 мая 1973 года самолет Ту-104А вылетел из Москвы в Челябинск, откуда потом должен был направиться в Новосибирск, затем — в Иркутск и Читу. В Иркутске сменился экипаж самолета, на борт поднялись новые пассажиры — в том числе и 30-летний Тенгиз Рзаев.

Рзаев был родом из Азербайджана, после школы он пытался поступить в МГИМО, чтобы стать дипломатом. Но в вузе не оценили стремлений молодого человека, который закончил школу с двойками, плохо говорил по-русски и не знал ни одного иностранного языка. Вместо МГИМО Рзаеву пришлось отправиться в армию, где он служил в саперных войсках.

Мечты о дипломатической карьере не оставили мужчину, и он решил реализовать свои стремления в Китае.

«Здесь меня не понимают, — заявил тогда Рзаев своему приятелю, — а вот в Китае поняли бы. Там бы я быстро стал дипломатом».

Рзаев пронес с собой на борт количество взрывчатки, достаточное, чтобы уничтожить самолет — 5,5-6 кг тротила. Около половины четвертого он подозвал бортпроводницу, продемонстрировал ей сверток и велел передать пилотам, что он требует изменить курс. Пункт назначения он собирался назвать лично, оказавшись в кабине пилотов.

Кадры из видео @suzukoff/YouTube.com

В 03:36 МСК командир самолета Николай Ободянский передал на землю: «С кабины поступило требование изменить курс, сигнал об опасности включил бортмеханик и сказал «сейчас пройдут в кабину и словом скажут, куда лететь».

За несколько лет до этого, после очередной попытки угона пассажирского самолета, вышел секретный приказ о сопровождении сотрудниками МВД или КГБ всех рейсов, проходящих вблизи границы. Документ давал сопровождающим самые широкие полномочия при пресечении попыток угона и дозволял принимать любые меры по обезвреживанию преступника.

Рейсом Москва — Чита летел младший сержант Владимир Ежиков. Молодой мужчина в гражданском сидел в первом ряду, прямо за кабиной пилотов. При себе у него было табельное оружие — пистолет Макарова.

Бортпроводница сообщила Ежикову о требованиях Рзаева. Сержант подошел к преступнику, показал ему удостоверение и велел отдать взрывчатку. Но тот наотрез отказался.

Ежиков продолжал стоять на своем. Поняв, что запугать сержанта не удастся, Рзаев пырнул его ножом в живот и, сжимая в руках бомбу, бросился к кабине пилотов. Тогда Ежиков выхватил пистолет и выстрелил Рзаеву в спину, попав под левую лопатку — точно в сердце.

Террорист из последних сил отбросил от себя бомбу. А потом активировал взрыватель.

На земле диспетчер увидел, что сигнал об опасности прервался, а на экране радиолокатора возникло «облако», характерное для взрыва воздушных объектов. Между захватом самолета и его исчезновением прошло всего около двух с половиной минут.

Утром 18 мая перед рабочими лесосеки в 97 км от Читы предстала жуткая картина. Услышав над собой взрыв, они подняли головы и увидели обломки падающего самолета и летящие вниз тела.

На место катастрофы были немедленно высланы вертолеты, экипажи которых обнаружили разрушенную кабину самолета на северном склоне сопки Хундунай. Западнее этого места на расстоянии одного километра пилоты увидели нижнюю часть фюзеляжа с двигателями. Примерно через два километра на северо-запад от нее лежала хвостовая часть фюзеляжа с оперением. Вскоре были найдены обе плоскости и шасси.

В изуродованной кабине, к которой поисковый отряд солдат прибыл утром следующего дня, трупы летчиков находились в своих креслах. Вскоре на вершине ели поисковики увидели тело офицера. Далее — женщины с ребенком. На склоне сопки нашли останки и других пассажиров, среди которых был пока еще неопознанный Рзаев с обезображенным до неузнаваемости лицом.

«В середине дня (19 мая) к нам привезли тело мужчины, без одежды, у которого вся передняя поверхность туловища, органы грудной и брюшной полостей, а также правая нижняя конечность с частью ягодицы и поясничной области отсутствовали, — вспоминал судмедэксперт Вил Акопов, участвовавший в опознании тел. — Голова была резко деформирована, сплюснута с боков с запавшими внутрь глазными яблоками, множеством мелких линейных ран на поверхности и обнажением обломков костей в теменной области»...

Осмотр выявил самую важную деталь — пулевое отверстие на спине мужчины.

«Было ясно, что это и был тот самый труп, который искали среди всех остальных», — отмечал Акопов.

Позже нашли и привезли недостающую ногу».

Чтобы восстановить лицо Рзаева, специалистам пришлось собрать все обломки костей, установить шины, зашить раны. Ортопед-стоматолог сделал слепки с правой ушной раковины и нижней челюсти. Снимки отреставрированной головы были переданы следователю. Личность Рзаева была установлена уже через сутки.

По итогам авиационного расследования был составлен акт, в котором говорилось: «причиной катастрофы с самолетом, в результате которой он разрушился в воздухе, а пассажиры и экипаж погибли, является подрыв взрывного устройства преступником, который пытался принудить экипаж изменить курс самолета».

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Именем Владимира Ежикова в поселке Куйтуне Иркутской области названа школа. В здании Восточносибирского УВД на гранитной плите, на которой высечены фамилии сотрудников милиции, погибших при исполнении долга, есть также и его фамилия.

Взрыв Ту-104 стал крупнейшим по количеству жертв терактом в советской истории — погиб 81 человек. Он привел к серьезному пересмотру систем безопасности в советских аэропортах.

Пассажиров и их багаж стали досматривать перед их посадкой на борт. Была отменена практика сопровождения рейсов милиционерами в штатском, которую сочли неэффективной и потенциально опасной.

Косвенным образом катастрофа поспособствовала созданию через год специального подразделения КГБ «Альфа», одной из главных задач которого стала борьба с воздушным пиратством и освобождение заложников из захваченных самолетов.

Часть обломков до сих пор остается на месте падения самолета — их находят энтузиасты, которым удается добраться до этой территории.