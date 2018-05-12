«Мы побежали, а через секунду я оказалась под завалами»

12 мая 2008 года мощный катаклизм обрушился на китайскую провинцию Сычуань. Магнитуда землетрясения составила 7,9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в 90 километрах от административного центра провинции — города Чэнду. Повторные подземные толчки ощущались в Пекине, удаленном на 1500 км от эпицентра, а также в соседних странах. В Шанхае (1700 км) ходуном ходили офисные здания, служащие в панике выбегали на улицы, началась эвакуация.

В результате стихийного бедствия погибли около 70 тысяч человек, более 370 тысяч получили ранения.

Были полностью разрушены 5,36 млн зданий, свыше 21 млн — повреждены. Миллионы жителей Китая остались без крыши над головой. Общий экономический ущерб от землетрясения был оценен в 86 миллиардов долларов США.

Сычуаньское землетрясение стало сильнейшим в Китае после Таншаньского землетрясения, унесшего в 1976 году около 250 тысяч жизней.

«Мы не можем заснуть. Мы боимся землетрясения, боимся тряски», — рассказывала одна из пострадавших, оказавшаяся в больнице вместе с престарелой матерью.

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«Я почувствовал, что пол будто движется, все в панике бросились наружу, — делился еще один очевидец, в момент землятресения находившийся в ресторане. — Улицы оказались заполнены людьми, которые покинули здания».

«Я не знала, что происходит, потому что раньше никогда с таким не сталкивалась. Мой бывший муж внезапно схватил меня за руку и мы побежали, а в следующую секунду я оказалась погребена под завалами», — вспоминала женщина, которая провела в руинах обрушившегося здания более 10 часов и лишилась обеих ног.

В результате землетрясения свыше 18 тыс. семей лишились своих детей (в основном в обвалившихся зданиях школ), поэтому китайское правительство разрешило им завести еще одного ребенка — в то время действовала отмененная в 2016 году политика «одна семья — один ребенок».

После землетрясения люди продолжали гибнуть. Оползнями засыпало спасателей и рабочих, пытавшихся отремонтировать дороги в наиболее пострадавших районах. Дороги были забиты машинами, оставшиеся без крова люди ночевали на улицах и в парках.

Из-за оползней у дамб скопилось много воды. Дамба электростанции Ципинпу является самой большой из аналогичных сооружений, расположенных в провинции, достигая в высоту примерно 150 м. Толчки привели к тому, что в конструкции образовались глубокие трещины.

Если бы случился прорыв, то вода могла уничтожить целый город Дуцзянянь.

На станции, помимо этого, получили повреждения шлюзовая и электрогенераторная системы.

Угрозу прорыва дамбы удалось отвести с помощью экстренных мер, предпринятых властями. Почти 2000 солдат занимались ремонтом. К тому же требовалось снизить давление на сооружение, в связи с чем осуществлялись мероприятия по снижению уровня воды в хранилище.

На этом злоключения не закончились — спустя два месяца на Сычуань обрушились дожди, которые вызвали 50 оползней, разрушили более 200 построек, повредили дороги. Всего от ливней в провинции пострадали 300 тысяч человек. Лишь в городе Мяньян экономический ущерб от стихии составил почти 18 миллионов долларов.

Остаточные толчки продолжались еще несколько месяцев, всего сейсмологи насчитали более 10 тыс. толчков.

Не обошлось и без конфликтов.

Китайский художник Ай Вэйвэй обвинил чиновников в том, что многие школы в регионе были возведены без соблюдения норм для сейсмоопасных регионов.

Также он провел собственное расследование обстоятельств произошедшего и в своем блоге публиковал не попавшие в официальную статистику имена погибших детей и сведения о коррупции в строительном бизнесе. Осенью 2009 года самой яркой работой ретроспективы художника, открывшейся в мюнхенском Доме искусства, стала созданная им огромная инсталляция, составленная из 9000 школьных рюкзачков, складывавшихся во фразу одной из матерей, дочь которой погибла в результате землетрясения: «Она прожила счастливо семь лет в этом мире».

В сентябре 2009 года Ай Вэйвэй серьезно пострадал от действий китайской полиции: попытавшийся пробиться в зал суда и дать свидетельские показания в пользу одного из правозащитников художник был избит, после чего ему была проведена экстренная операция по удалению внутричерепной гематомы.

Помимо естественных причин (движения литосферных плит) высказывались предположения, что землетрясение могло быть вызвано или усугублено искусственно и что катализатором послужила огромная дамба, находящаяся в 5 км от эпицентра. Значительный объем воды мог оказать на конструкцию давление, достаточное для того, чтобы повлиять на состояние скальных пород, — могли образоваться трещины, распространившиеся на 500 м вглубь земли до геологического разлома. В трещины могла проникнуть вода и оказать соответствующее влияние своим давлением.

Власти Китая, однако, эту версию не признали.

Потери от землетрясения правительство Китая оценило более чем в $150 млрд — в три раза больше, чем ушло на подготовку Пекина к Олимпийским играм. Предстояло предоставить новые дома 3,9 млн пострадавшим, заново отстроить школы, восстановить фабрики и офисные здания. Кроме того, предстояло укрепить существующие строения и сделать их более устойчивыми к подземным толчкам.

«Мы проведем реконструкцию таких общественных зданий, как школы и больницы, и превратим их в безопасные и прочные строения, где люди смогут чувствовать себя защищенными», — говорилось в проекте, разработанном Национальной комиссией по развитию и реформам.

План подразумевал постройку 169 больниц и 4432 школ взамен разрушенных и реконструкцию 2600 школ. Всего, по оценкам комиссии, на то, чтобы вернуть жизнь в провинции в прежнее русло, нужно было около восьми лет.

Китаю помогали восстанавливаться и другие страны. В частности, Тайваньское Общество Красного креста в семи городах и уездах провинций Сычуань, Ганьсу и Шэньси помогло восстановить 43 школы, 43 больницы и один центр реабилитации инвалидов, а также оказывало материальную помощь учащимся и заботилось о здоровье стариков и детей. Проект помощи Тайваня при Сычуаньском землетрясении был успешно завершен 2 марта 2016 года.

Спустя неделю после землетрясения жители Китая в знак траура замерли в тишине на три минуты. Миллионы машин остановились, горожане, спасатели, полицейские — все склонили головы, чтобы почтить память погибших.

Землетрясение произошло всего за несколько недель до Олимпийских игр в Пекине.

Эстафета Олимпийского огня 2008 года была приостановлена в память о погибших в этом стихийном бедствии людей, а школьник Линь Хао, спасший двух своих товарищей из-под развалин после Сычуаньского землетрясения 2008 года, получил право вынести флаг Китая на церемонии открытия домашних Олимпийских игр вместе с легендой китайского баскетбола Яо Мином.