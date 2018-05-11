«Евровидение» спасает от суицида

Граждане стран, участвующих в «Евровидении», получают больше удовольствия от жизни и менее склонны к суициду, выяснили ученые из Имперского колледжа Лондона. Более того, на чувство удовлетворения влияет то, какое место заняла страна по итогам конкурса — каждые 10 мест дают разницу в 4%, иными словами, в стране, занявшей 2-е место, люди отмечают на 4% более высокий уровень удовлетворенности, чем в стране, попавшей на 12-ю строчку.

И даже провал на «Евровидении» для жителей страны оказывается приятнее, чем неучастие.

Результаты исследования были опубликованы в журнале BMC Public Health.

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Как отмечают ученые, более ранние исследования уже показали, что значимые для страны события вроде участия в соревнованиях способны влиять на удовлетворенность населения жизнью.

Идея исследования появилась спонтанно, делится доктор Филиппос Филиппидис, ведущий автор работы. «Мы занимаемся исследованиями влияния политики, факторов среды и экономики на здоровье и образ жизни населения. В нашем отделе работают люди из разный стран и во время «Евровидения» мы обсуждали, может ли и оно влиять на благополучие населения. Мы изучили этот вопрос подробнее и удивились, узнав что связь действительно есть», — рассказывает он.

Исследователи проанализровали данные более чем о 160 тыс. человек из 33 стран. Все они участвовали в опросе «Евробарометр», который проводится несколько раз в год в странах Европы с 1974 года и призван выяснять общественное мнение о политике, экономике и социуме. Есть в нем и вопросы, касающиеся удовлетворенности жизнью.

Ученые использовали результаты опросов за 2009-2015 годы.

Оказалось, что во время «Евровидения» (май-июнь) люди отмечали, что получают большее удовольствие от жизни, чем в остальное время года. Также в это время происходило меньше самоубийств, чем обычно.

Чем больше страна преуспевала в конкурсе, тем более удовлетворены были ее граждане. Каждые 10 позиций рейтинга прибавляли 4% к удовлетворенности населения. Однако победа в «Евровидении» не приносила дополнительных улучшений.

Когда исследователи сравнили данные с результатами опросов в странах, не принимавших участие в «Евровидении», то выяснили, что даже в странах, занявших в конкурсе последние места, люди были на 13% процентов больше удовлетворены жизнью, чем в странах, которые вообще в нем не участвовали.

Ученые подчеркивают, что речь пока идет лишь о корреляции — результаты не показывают, что участие в «Евровидении» напрямую улучшает самочувствие населения. Однако они подтверждают, что масштабные события способны влиять на психику общества.

«Предыдущие исследования по всему миру показали, что события национального масштаба влияют на настроение и даже на продуктивность — например, к росту продуктивности в США привела победа в Супербоуле (финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США)», — отмечает Филиппидис.

Также он добавляет, что успехи на «Евровидении» или даже участие в нем дает людям позитивные темы для разговора, в то время как в новостях обычно освещаются негативные события.

«Евровидение» увеличивает количество положительных эмоций даже среди людей, которым оно не интересно. Я помню, как в 2005 году победила Греция, и люди там, кажется, были в весьма приподнятом настроении, — рассказывает Филиппидис. — Наше исследование показывает, что науку можно использовать для поиска ответов на неожиданные вопросы. И, что более важно, мы надеемся, оно сподвигнет людей задуматься, как нше самочувствие и, следовательно, наше здоровье может зависеть от множества общественных факторов».

Само по себе «Евровидение» Филиппидиса интересует мало.

«Я изредка смотрел его в предыдущие годы, — делится он. — Это занимательно, но я не воспринимаю его слишком серьезно».

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как повысить шансы на победу в «Евровидении». Согласно статистике, собранной исследователями из Нидерландов, люди голосуют за своих соседей или же по принципу культурного, этнического или религиозного сходства. Так что для победы нужно обзавестись множеством соседей и со всеми поддерживать хорошие отношения. По статистике «Евровидения», самая успешная страна – Ирландия, побеждавшая 7 раз. Неудачницей конкурса считается Норвегия. И хотя норвежцы трижды выигрывали, в ходе голосования они 11 раз оказывались последними.

Согласно шестидесятилетней истории конкурса,

наибольшие шансы на победу имеют женщины-блондинки, одетые в белое и выступающие за Ирландию.

Петь нужно на английском языке, в крайнем случае на французском. Большую часть песен победителям написали шведские музыканты и композиторы.