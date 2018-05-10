«Не родись красивой»: что заставляет женщин сплетничать

И молодые, и взрослые женщины распускают слухи о потенциальных соперницах, конкурируя за мужское внимание, выяснили американские психологи. Результаты были опубликованы в журнале Journal of Experimental Social Psychology.

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Более ранние исследования, в которых были рассмотрены 137 разных культур, установили, что женская конкуренция за романтические отношения с мужчиной присутствует в 91% из них.

«Исторически так сложилось, что процветание семьи зависело от партнера женщины, — поясняет Таня Рейнольдс, ведущий автор исследования. — Сегодня это уже не играет такой большой роли — женщины получили доступ к образованию и работе. Однако потеря одного из источников дохода семьи сокращает количество ресурсов для воспитания детей, а бракоразводный процесс — очень стрессовое мероприятие.

Так что удержание партнера по-прежнему влияет на жизнь женщины и ее семью.

Кроме того, репутация женщины по-прежнему является определяющим фактором в том, удастся ли ей добиться романтических отношений, дружбы или профессиональных успехов. Наше исследование показывает, что сплетни могут существенно изменить восприятие женщины в социуме. Люди склонны придавать большую значимость отрицательной информации о личности, потому что считают, что она гораздо больше говорит о характере, чем положительные факты».

Рейнольдс провела пять исследований, в которых установила, что юные девушки в той же мере, что и взрослые женщины, склонны сплетничать о других девушках. Они более склонны распространять информацию, порочащую репутацию, если женщина красива, вызывающе одета или флиртует с их партнером. Кроме того, чем более женщина в целом склонна к конкуренции, тем более охотно она распускает слухи.

В первом исследовании приняли участие 111 человек — 48 мужчин и 63 женщины 19-65 лет. Участникам было продемонстрировано фото привлекательной женщины по имени Франческа. Им было предложено представить, что эта женщина появилась в их окружении и оценить по семибалльной шкале ее моральный облик, свое желание дружить с ней, вступать в сексуальные отношения, ходить на свидания и заключить брак (женщины ставили оценки только по двум первым пунктам).

Затем им следовало снова оценить свои намерения в соответствии с 10 утверждениями о личности и образе жизни Франчески. Часть из них описывала ее как женщину, которая спит со всеми подряд, изменяет своему молодому человеку, склонна к ожирению и подозревает, что беременна. В остальных же говорилось о том, что Франческа жертвует деньги на благотворительность, говорит на четырех языках, путешествует по всему миру и прекрасно поет.

Как и ожидалось, заявления, выставляющие Франческу в негативном свете, оттолкнули от нее мужчин, как и предположение о ее беременности.

При этом склонность к ожирению никак не повлияла на мужской интерес, но неожиданно сделала Франческу более симпатичной для женщин. Также располагала женщин и информация о возможной беременности.

Интересно, что желание дружить с путешествующей по всему миру Франческой мужчины оценили на 5,58 баллов (самый высокий балл из всех 10 утверждений), а вступать в половые отношения — лишь на 3,85. Возможность жениться на предположительно беременной Франческе мужчины оценили в 2,17 балла, при этом если Франческа не была беременна, но имела ЗППП или изменяла предыдущему партнеру, она не набирала даже 1,5 балла.

Активная половая жизнь не слишком мешала дружбе мужчин с Франческой — в этом случае такая возможность оценивалась почти в 4 балла. Возможности брака больше всего способствовал высокий IQ — 4 балла. Он же оказался лидером и в пункте о возможности отношений. А вот переспать мужчины почему-то больше всего хотели с Франческой, которая говорит на четырех языках.

У женщин Франческа вызывала наибольшую симпатию, если путешествовала по миру, жертвовала деньги на благотворительность и была умна, а наибольшую неприязнь — если вела свободную половую жизнь, имела венерические заболевания и изменяла бывшему ухажеру.

Если женщины соревнуются друг с другом, чтобы добиться отношений с тем или иным мужчиной, то больше всего эта черта должна проявляться при защите устоявшихся отношений от потенциальной конкурентки, предположили исследователи. Для следующего этапа они отобрали 214 женщин, которым показали фото женщины из первой части исследования (теперь под именем Вероника) и попросили половину из них представить, что она заигрывает с их партнерами.

Далее участницами предоставили ряд утверждений из первого исследования и предложили оценить по семибалльной шкале, насколько они склонны распространять то или иное утверждение. Как и ожидалось,

те женщины, чьи отношения могли оказаться под угрозой из-за флирта Вероники, были более склонны распространять очерняющие ее сведения и помалкивать о ее положительных сторонах.

Далее исследователи случайным образом распределили между еще 217 участницами фотографии двух женщин, одну из которых перед этим группа мужчин оценила как гораздо более привлекательную, чем вторую. Участницы должны были представить, что женщина на фото влилась в их окружение и оценить свою склонность распространять о ней сведения из более ранних этапов исследования. Женщины гораздо охотнее распространяли порочащие сведения о более привлекательной женщине, также скрывая ее положительные характеристики. Влияла на желание испортить репутацию красавицы и склонность самих участниц к конкуренции, установленная с помощью отдельного теста.

Аналогичные результаты были получены и на следующих этапах исследования, где оценивалась склонность женщин очернять репутацию женщин на фото в зависимости от привлекательности их лица или откровенности наряда. Чем более привлекательна была женщина на фото и чем более сексуально одета, тем сильнее она рисковала оказаться жертвой сплетен.

Для финального этапа исследования ученые отобрали 104 студентки 18-39 лет. Когда каждая из них приходила в лабораторию, компанию ей составляли две подставные участницы, одна из которых всегда была одета консервативно, а наряд второй (Франчески) в половине случаев был откровенным. Самим участницам было сказано, что исследование якобы посвящено тому, как люди работают в группах.

Исследователь-мужчина вызывал трех женщин к себе и выдавал им логические задачи, которые те должны были решить. Затем первая подставная участница отправлялась в другое помещение, исследователь выходил, а Франческа в процессе работы признавалась участнице, что вчера напилась и переспала с двумя парнями.

Вскоре исследователь возвращался в лабораторию и говорил, что Франческа закончила свою часть работы. После этого участница продолжала решать задачи со второй подставной участницей. Та между делам интересовалась, каково было работать с предыдущей девушкой. После того, как женщины заканчивали решать задачи, исследователь расспрашивал участницу о ее впечатлениях от работы с каждой из напарниц. Только после этого участницам раскрывалась истинная суть исследования.

Результаты этой части исследования снова показали:

женщины больше склонны распускать сплетни о сексуально одетых женщинах. Если Франческа была одета консервативно, участницы менее активно делились со второй подставной участницей и исследователем подробностями ее интимной жизни.

Рейнольдс подчеркивает, что женщины не сплетничают целенаправленно — скорее всего, они делают это неосознанно, когда ощущают возможную угрозу своим отношениям.

Более ранние исследования показали, что привлекательные девушки чаще становятся жертвами травли со стороны сверстников, чем симпатичные юноши.

«Полученные данные предполагают, что инициировать эту травлю могут именно женщины. А в будущем они распускают порочащие слухи на рабочем месте», — считает Рейнольдс. По ее мнению, эта информация должна быть донесена до специалистов в сфере образования, чтобы те могли более эффективно бороться с травлей в школах.

Также Рейнольдс рассчитывает, что результаты ее работы повысят осведомленность среди женщин, тем самым улучшив отношения между ними и заставив задуматься перед тем, действительно ли они хотят пересказать кому-то тот или иной слух.

«Я надеюсь, мы создадим для женщин «формулу успеха», которая не будет связана с их партнерами или внешней привлекательностью, — говорит она. — Если мы уменьшим конкуренцию за романтические отношения и популяризируем идею о том, что женщинам не нужны мужчины, чтобы быть успешными, если мы изменим наше представление о том, что значит быть успешной женщиной и перестанем концентрироваться на вопросах вроде «Привлекательна ли я для мужчин?», то это позволит уменьшить количество сплетен, сделает женщин более уверенными в себе и придаст большую ценность другим качествам — например, интеллекту или доброте».