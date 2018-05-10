«В этом году не полетят»: санкции не пускают в космос

В Госкорпорации «Роскосмос» опровергли сообщения о том, что запланированные на конец 2018 года запуски ракет с нового космодрома «Восточный» будут перенесены из-за проблем с готовностью спутников, связанных с импортозамещением. Накануне появилась информация,

что спутники «Канопус» и «Метеор» не поспевают за готовностью ракет, которые в скором времени отправятся на космодром.

Речь идет о спутниках «Канопус-В» №5 и №6, а также спутника «Метеор-М» 2-2». Ранее в «Роскосмосе» заявляли, что запуски этих аппаратов намечены на декабрь 2018 года, а сами космические аппараты якобы находятся в высокой степени готовности.

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«Мы уже сообщали, что аппараты находятся в высокой степени готовности и все пуски будут планироваться минимум за три месяца до старта, поэтому информация о переносе не соответствует действительности», — заявил «Газете.Ru» представитель «Роскосмоса».

Пока с космодрома «Восточный» были осуществлены три пуска ракет «Союз». Третий пуск с аппаратами «Канопус-В» №3 и №4 состоялся 1 февраля этого года.

Юрий Смитюк/ТАСС Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» во время установки на стартовый комплекс космодрома Восточный, ноябрь 2017 года

Аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» создаются по заказу «Роскосмоса» для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, а также очагов лесных пожаров, выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности и других задач.

Пятый и шестой спутники серии «Канопус-В» планируется вывести одновременно ракетой «Союз 2.1а» на солнечно-синхронную орбиту с наклонением 97 градусов. Предполагается, что срок активного существования составит не менее пяти лет. Создаются эти спутники корпорацией ВНИИЭМ, на сайте которой в качестве сроков запуска двух аппаратов по-прежнему указан 2018 год. В самой корпорации заявили «Газете.Ru», что сообщений о переносе запуска не получали, «все идет по плану».

Между тем информацию о том, что спутники «Канопус» не будут, как планировалось, запущены в текущем году, «Газете.Ru» подтвердил источник в космической отрасли.

«Мы знаем, что пуск «Канопусов» будет не в 2018, а в 2019 году.

Многие в отрасли еще в начале года знали, что в этом году они не полетят», — пояснил источник.

По его словам, проблемы действительно могут быть связаны с импортозамещением, так как спутники «Канопус» создаются ВНИИЭМ совместно с британской компанией Surrey Satellite Technology Limited. Контракт о сотрудничестве, в рамках которого британцы поставляли в Россию оборудование и программное обеспечение, был подписан еще в 2007 году.

«Проект «Канопус» был в принципе завязан на SSSTL, и у меня есть ощущение, что вся эта история с Британией, развивающаяся последние полгода, могла на это как-то повлиять», — предположил собеседник «Газеты.Ru».

Между тем проблема с импортозамещением — вполне реальная для российского спутникостроения. Другой источник в космической отрасти рассказал «Газете.Ru» о как минимум одной готовящейся космической миссии в рамках научной программы, которая откладывается из-за проблем с иностранными комплектующими.

«Причина неготовности действительно связана с тем, что мы не можем купить на Западе [комплектующие]. А разработка российского аналога требует дополнительного времени, и из-за этого смещается дата запуска, — рассказал источник. — Когда аппарат проектировали, считали, что эту деталь разрабатывать не надо — есть готовая, которую можно купить. Сейчас же возникает ситуация, когда фирма-поставщик отвечает отказом.

И не остается другого выхода, кроме как сделать деталь самим. Но когда вы приходите на наше предприятие, там говорят: «Конечно, мы это сделаем, но нам понадобится время».

При этом проблема импортозамещения успешно решается в тех случаях, когда новые космические миссии начинали разрабатываться уже в условиях санкций и в них закладывалась возможность замены иностранных комплектующих отечественными, пояснил источник.

Летом 2016 года стало известно, что «Роскосмос» потратит 260 млн руб. на исследование возможностей импортозамещения в сфере создания электроники для ракетно-космической техники. Об этом свидетельствовали данные конкурсных документов, опубликованных на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляла 259,5 млн руб., срок исполнения — до 25 ноября 2020 года.

В документации говорилось, что целью работ станет «обеспечение импортозамещения электронно-компонентной базы иностранного производства для применения в ракетно-космической технике двойного и гражданского назначения».

Как сообщал в апреле «КоммерсантЪ», правительство России предписало двум госкорпорациям — «Роскосмосу» и «Ростатому» — временно запретить подписание юридически обязывающих документов с компаниями из стран, которые ранее ввели санкции в отношении России. Поручение было подписано вице-премьером Дмитрием Рогозиным.

Сообщалось, что такие документы будет возможно оформить «только в случае принятия политического решения», при этом поручение не распространяется на уже действующие контракты или соглашения.

В «Роскосмосе» «Газете.Ru» отказались прокомментировать наличие такого поручения. Известно, что Госдума планирует рассмотреть в первом чтении проект об ответных мерах России на действия США 15 мая.

Одной из главных причин критики «Роскосмоса» в последние годы стали аварийные пуски. Так, аварийным стал второй пуск «Союза» 28 ноября 2017 года. Тогда ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» не смогла вывести в космос гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2-1, а также 18 малых космических аппаратов, в т. ч. «Бауманец-2» и 17 спутников зарубежных партнеров из Германии, Канады, Норвегии, США, Швеции и Японии.

Выводы комиссии совпали с высказывавшимися ранее предположениями о том, что причиной аварии стал первый запуск «Фрегата» с нового космодрома и ошибки, закравшиеся в алгоритм выведения.

26 декабря 2017 года с космодрома «Байконур» был запущен ангольский спутник AngoSat-1. После того как связь с аппаратом оборвалась, он был переведен в спящий режим. 23 апреля стороны официально признали потерю AngoSat-1. Позднее стало известно,

что РКК «Энергия» разработает новый телекоммуникационный спутник AngoSat для Анголы взамен утерянного.

При этом стоимость работ по новому аппарату составит более $250 млн: из них $121 млн покроет страховка а остальные средства корпорации придется изыскивать самостоятельно.