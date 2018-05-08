«Dream team»: Трамп позвал в Белый дом лжеученого

Президент США Дональд Трамп включил в Президентский совет по вопросам спорта, фитнеса и питания доктора Мехмета Оза, одиозного врача, известного своими псевдонаучными идеями и ведущего передачу Dr. Oz Show. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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Трамп, по-видимому, мало задается вопросом компетентности «специалистов», которых он назначает на должности, связанные с наукой и медициной. Так, согласно анализу издания Associated Press,

из 43 кандидатов, назначенных Трампом на должности, связанные с наукой и здравоохранением, почти у 60% не было степени магистра или доктора наук в этих областях.

Впрочем, даже ученая степень не является гарантом компетентности, что очевидно на примере доктора Оза. У него есть докторская степень университета Пенсильвании, что не мешает ему регулярно делать псевдонаучные заявления. Так, согласно анализу канадских исследователей, проведенному в 2014 году, лишь половина его рекомендаций имеет под собой какие-либо доказательства. И популярность доктора Оза как телеведущего делает эти рекомендации поистине опасными.

«Любой, кто следует его совету, делает это на основе доверия, а не объяснения преимуществ и недостатков», — поясняют авторы работы.

Так, например,

Оз верит, что прививки могут вызывать аутизм — а ведь его работа отныне будет заключаться в заботе о здоровье детей.

Кроме того, он активно продвигает сомнительные продукты для похудения вроде зеленого кофе. В 2014 году ему даже пришлось предстать перед Сенатом на слушании по защите прав потребителей: сенатор Клэр Маккаскилл и специалист Федеральной торговой комиссии США Мэри Энгл были обеспокоены агрессивным маркетингом зеленого кофе со стороны Оза. Сам продукт не имел под собой никакой доказательной базы — исследователи, якобы доказавшие его эффективность, подтвердили, что результаты их работы не воспроизводимы, и признали их недействительными.

Также Оз уделяет чрезмерное внимание работе кишечника и призывает зрителей пристально изучать конечный результат происходящих там процессов, чтобы больше узнать о состоянии своего здоровья. Есть у него и более приятные рекомендации — так, Оз заявляет, что 200 оргазмов в год способны продлить жизнь на шесть лет. Хотя сама по себе связь между сексуальной активностью и состоянием здоровья действительно отмечена в научных исследованиях, она устроена несколько сложнее, чем представляет доктор Оз.

Среди еще более настораживающих убеждений Мехмета Оза — вера в возможность общения с мертвыми, в исцеление молитвой и энерготерапию. Более того,

по мнению этого доктора, общение с духами умерших способствует снижению уровня стресса.

Увлечение Оза духовными практиками дошло до того, что во время кардиохирургических операций он приглашает «специалистов» по рэйки — методу «исцеления» путем наложения ладоней, придуманному в 1922 году одним японским буддистом — чтобы повысить вероятность успеха операции.

На фоне этого даже его приверженность гомеопатии (в частности, его жена лечит детей гомеопатией) и вера в опасность ГМО кажутся довольно безобидными. Кроме того, доктор Оз был неоднократно замечен в злоупотреблении служебным положением.

Совет существует с 1956 года и занимается вопросами просвещения и мотивации американцев в сфере здорового образа жизни. Среди других новых членов Совета — тренер футбольного клуба New England Patriots Билл Беличик и бывший бодибилдер Лу Ферриньо. На шоу Fox & Friends новый состав Совета назвали «Dream team» — команда-мечта.

«Новость о том, что Трамп избрал Оза в Совет, не должна нас удивлять. Не после того, как Трамп посетил его шоу, чтобы обсудить свое здоровье. И не после того, как Трамп встретился с Робертом Кеннеди-младшим, известным своей антивакцинаторской позицией, чтобы обсудить прививки, — отмечает микробиолог Джулианна Лемье. — Но назначение Оза на любую позицию, связанную со здравоохранением, спортом или медициной, застает меня врасплох. Почему? Потому что его взгляды на здоровье настолько лишены научных доказательств, что я не понимаю, почему его вообще кто-то слушает».

Отсутствие доказательной базы не мешает успехам доктора Оза — с 2001 года он регулярно появляется на телевидении, радио и в других СМИ.

В течение пяти сезонов он вел медицинскую рубрику в шоу Опры Уинфри и был гостем многих популярных телешоу. В настоящее время он ведет собственную программу — «Шоу доктора Оза» (Dr. Oz Show). Он также является автором ряда книг, посвященных здоровью, борьбе со старостью и лишним весом. В 2008 году популярный журнал TIME поставил его на 44 место в списке «100 самых влиятельных людей мира», а журнал Esquire — на 75 место в списке «Самых влиятельных людей XXI века». Также Оз — десятикратный лауреат премии «Эмми». Тот факт, что на «Шоу доктора Оза» рассказывается об очищении от токсинов и лечении змеиным маслом, никак не мешает ему раз за разом получать награду в номинации «лучшее информационное ток-шоу».

В 2016 году Трамп посетил Dr. Oz Show, где рассказал, что принимает статины для контроля уровня холестерина, не делает физических упражнений и ежегодно проверяется на рак. На тот момент Трамп весил 107 кг и на шоу заявил о желании похудеть хотя бы до 100.

По словам представителей администрации Трампа, Совет теперь будет фокусироваться на участии молодежи в спорте — за последнее десятилетие молодые люди, особенно девушки и дети из неблагополучных районов, стали уделять физическим нагрузкам меньше времени. Однако как в этом может помочь доктор Оз, неясно.

Трамп, очевидно, не заинтересован в политике, основанной на реальных данных, считают критики. Так, «забота» о молодежи не помешала ему отказаться от части положений программы Мишель Обамы «Let's Move», призванной улучшить здоровье молодых людей и мотивировать их заниматься физическими нагрузками. Инициатива Обамы способствовала снижению ожирения у детей, однако Трамп отказался от сокращения содержания соли в школьных обедах, а также от правил, устанавливающих нормы потребления цельнозерновых продуктов и регулирующих потребление молока.

Более того, администрация Трампа отказалась от использования маркировки «С добавлением сахара», также предложенной Обамой, и отменила обязательное указание калорийности в ресторанных блюдах.

Сам же Оз весьма рад новой должности. У себя в твиттере он написал: «Я поддерживаю программы по охране здоровья детей и признаю необходимость улучшения образа жизни нашей молодежи. Совет предлагает платформу для распространения лучших практик, показанных для работы в наших школах».