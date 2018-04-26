Обломки напоказ: история американских неудач

«Умные» ракеты, которыми западные страны ударили по объектам в Сирии, привезены в Россию и уже продемонстрированы журналистам.

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«Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей.

Две из них, в том числе крылатая ракета Tomahawk и авиационная высокоточная ракета, доставлены в Москву»,

— заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, продемонстрировав боевую часть «Томагавка».

По словам военного, специалисты смогут изучить серийные номера на ракетах и установить их производителей и источники атаки. Теперь обломки американских сбитых ракет, возможно, будут демонстрироваться публике и уж точно они заняли свое место в сирийском эпизоде российско-американских отношений.

Превращение сбитых летательных аппаратов врага в экспонаты и их использование в пропагандистских целях имеет долгую историю.

Капитан Пауэрс

Уничтожение в небе под Свердловском американского самолета-разведчика U-2 под управлением капитана Фрэнсиса Пауэрса 1 мая 1960 года стало одним из самых ярких эпизодов «холодной войны» между СССР и США.

Михаил Озерский/РИА «Новости» Обломки сбитого самолета U2 американского летчика Френсиса Генри Пауэрса в ЦПКИО имени Горького в Москве, 1960 год

Задачей Пауэрса было сфотографировать военные и промышленные объекты СССР, в том числе полигон «Байконур» (тогда — «Тюра-Там») и центр разработки ядерного оружия «Арзамас-16», а также записать сигналы советских радиолокационных станций. В самолет было выпущено семь ракет.

Пауэрсу удалось выбраться из падающего самолета, но когда он на парашюте опустился на землю, то сразу был задержан.

В том же месяце обломки сбитого самолета демонстрировались в одном из павильонов в ЦПКиО имени Горького в Москве, куда были приглашены военные атташе посольств иностранных государств. Туда же на выставку приезжал и Никита Хрущев. В настоящее время обломки сбитого самолета-разведчика хранятся в Центральном музее вооруженных сил в Москве.

U-2 над Кубой

Следующий самолет-разведчик U-2 был сбит спустя полтора года уже над Кубой и его обломки также стали элементом антиамериканской пропаганды. 27 октября 1962 года U-2, пилотируемый майором ВВС США Рудольфом Андерсоном, нарушил воздушную границу острова с целью фотографирования военных объектов: двумя неделями ранее U-2, пилотируемый майором Ричардом Хейзером, заснял установленные на острове советские баллистические ракеты средней дальности Р-12.

Wikipedia Commons Обломки самолета U2 пилота Рудольфа Андерсона в Музее авиации в Гаване, 2002 год

Самолет Андерсона был уничтожен двумя ракетами С-75, это событие стало переломным шагом в разрешении Карибского кризиса. Андерсон погиб, когда шрапнель от взорвавшейся боеголовки пробила его высотно-компенсирующий костюм, что вызывало уменьшение давления на большой высоте. Несколько обломков самолета майора Андерсона сегодня можно увидеть в музеях Кубы.

Двигатель и часть хвоста U-2 хранятся в Музее Революции в Гаване. Правое крыло, часть хвоста и переднее шасси расположены в Музее авиации в Гаване.

B-52 над Вьетнамом

Знаменитому американскому бомбардировщику B-52 в столице Вьетнама Ханое посвящен отдельный музей. B-52 ( Stratofortress) — американский многофункциональный тяжелый сверхдальний межконтинентальный стратегический бомбардировщик, стоящий на вооружении ВВС ВС США с 1955 года. B-52 активно применялись в войне во Вьетнаме. Во время массированных бомбардировок в ходе операции Linebacker II в 1972 году бомбардировщики В-52 совершили 729 боевых вылетов и сбросили 15237 тонн бомб.

Rathavary Duong/Reuters Обломки американского бомбардировщика B-52 в Ханое, 2001 год

Обломки одного из этих самолетов и средства ПВО Вьетнама и представлены в этом музее.

Этот музей находится всего в 300 метрах южнее знаменитого озера, в которое во время упомянутой операции упали обломки одного из B-52. Местные жители горды тем, что во время войны подбили американский бомбардировщик и тот упал прямо в озеро в центральной части города.

Операция «Орлиный коготь»

24 апреля 1980 года вошло в историю американских спецслужб, как дата одной из самых провальных операций. Операция задумывалась для освобождения 53 американских заложников, захваченных в посольстве США в Тегеране 4 ноября 1979 года. По плану американские вертолеты со спецназом «Дельта» должны были приземлиться в пустыне в центре Ирана для дозаправки.

AP Обломки сбитого американского вертолета на фоне оставленного вертолета в иракской пустыне, 27 апреля 1980 года

Операция не задалась сразу, в основном из-за непрофессионализма военных, технических поломок и песчаной бури.

Вопреки данным разведки выбранное для посадки место оказалось рядом с шоссе, и американские военные были демаскированы. Из 8 вертолетов один из-за поломки совершил вынужденную посадку, второй потерял ориентировку и вернулся на авианосец. Другой вертолет, взлетев после дозаправки,

столкнулся с самолетом-заправщиком, в результате чего погибли 8 военных.

Операцию пришлось срочно отменять, при поспешной эвакуации из пустыни американцы бросили шесть целых вертолетов и секретные документы. Позже по всем телеканалам мира были показаны обломки самолета и вертолета, а также три целых вертолета RH-53D.

Захваченные вертолеты в дальнейшем исправно несли службу в боевом составе авиации ВМС Ирана. Провал «Орлиного когтя» стал катастрофой для президента Джимми Картера и его администрации. Пока иранцы бурно радовались неудаче американцев, в Америке царило уныние. Hа президентских выборах победу одержал Рональд Рейган.

«Невидимка», сбитый над Сербией

Операция НАТО против Сербии началась 24 марта 1999 года. Бомбардировки продолжались 78 дней и привели к тому, югославская армия покинула территорию края Косово. К удивлению многих, на третий день операции югославская ПВО смогла сбить американский самолет –невидимку F-117A.

Vladimir Dimitrijevic/AP Югославский военный около обломков кабины американского бомбардировщика F-117 под Буджановцами в Сербии, 28 марта 1999 года

Он был сбит примерно в 40 километрах от Белграда 3-й батареей 250-й бригады ПВО, которой командовал полковник Золтон Дани.

Самолет был поражен ракетой С-125, поисковая группа нашла пилота спустя семь часов после крушения, он прятался в укрытии, скрываясь от югославской полиции. Сегодня большая часть обломков хранится в музее авиации недалеко от белградского аэропорта.

Крестьянин, «сбивший» вертолет

Фермер Абид Минкаш в 2003 году, в разгар иракской войны, в одночасье стал национальным героем, когда местные СМИ сообщили, что он из старого ружья сбил американский вертолет Apache. Фермера лично благодарил Саддам Хусейн, приводя в пример.

Iraqi TV via APTN/AP Интервью на фоне американского вертолета «Апач» на иракском телевидении, 24 марта 2003 года

«Наверное, вы помните доблестного иракского крестьянина, который подбил американский «Апач» из старого ружья, — сказал иракский лидер. — Беспощадно бейте врага. Бейте его вашей верой везде, где вы увидите его».

Позднее герой признался, что вся история была выдумкой и он просто нашел сбитый самолет на своем поле.