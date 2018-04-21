Доктор Зло: Аспергер отправлял детей на смерть

Австрийский психиатр и педиатр Ганс Аспергер, в честь которого был назван синдром Аспергера, всю жизнь посвятил лечению детей. В течение 20 лет он руководил кафедрой педиатрии в Венском университете, с 1946 года был директором детской клиники, с 1964 года возглавлял Детскую деревню SOS-Kinderdorf — благотворительную организацию по поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, которым грозит потеря семьи.

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Однако чем занимался Аспергер в начале Второй мировой войны, известно не было.

Согласно исследованию историка Венского медицинского университета Хервига Чеха, опубликованном в журнале Molecular Autism, в военное время Аспергер сотрудничал с нацистами, направляя маленьких детей с психическими отклонениями на верную смерть.

«В существующей литературе по этой теме есть тенденция преуменьшать или игнорировать возможность сотрудничества Аспергера с нацистами, или даже говорить, что Аспергер занимал позицию активного сопротивления. За некоторыми исключениями, однако, эти суждения основаны на ограниченном количестве источников», — отмечает Чех.

Будучи председателем кафедры педиатрии Венского университета, Аспергер направлял психически неполноценных детей в клинику «Ам Шпигельгрунд», где за годы войны были умерщвлены около 800 детей, средний возраст которых не превышал 6 лет. В подвале больницы вплоть до 2002 года хранились фрагменты спинного и головного мозга некоторых из них.

Дети подвергались этваназии в рамках программы умерщвления «Т-4» — евгенической программы нацистов, изначально подразумевавшей стерилизацию, а затем и физическое уничтожение людей с психическими расстройствами, умственно отсталых и наследственно отягощенных больных. Впоследствии в круг лиц, подвергавшихся уничтожению, были включены нетрудоспособные лица (инвалиды, а также болеющие свыше 5 лет).

Сначала уничтожались только дети до трех лет, затем все возрастные группы.

Директор больницы, известный нацистский психиатр Генрих Гросс, был после войны приговорен к повешению как военный преступник. Однако ему удалось уйти от ответственности — он заявил, что специально ушел на фронт, чтобы не принимать участия в этой программе и не имеет отношения к убийствам малышей.

В 1951 году его было приговорили к двум годам тюрьмы за соучастие в убийстве одного ребенка, но приговор был отменен из-за формальной ошибки. В марте 2000 года начался новый судебный процесс, который пришлось отложить из-за слабоумия подсудимого. Гросс скончался в 2005 году.

За годы исследований Чех обнаружил множество документов и заметок, написанных Аспергером, в том числе более 1000 записей, сделанных в 1938-1944 годах.

Как показал анализ этих записей, Аспергер разделял идеологию нацистов, в том числе относительно так называемой расовой гигиены — подавления или уничтожения людей под предлогом их расовой неполноценности.

Чех отмечает, что Аспергер «смог приспособиться к нацистскому режиму и был вознагражден за свои заявления о лояльности карьерными возможностями». Также Аспергер «зачастую использовал очень грубые формулировки при диагностировании своих пациентов, что противоречит мнению о том, что он пытался защитить детей, которых лечил, приукрашивая их диагнозы».

«Аспергер, похоже, играл в очень сложную игру, показывая себя антинацистом, но тем временем подписывая смертные приговоры и, очевидно, отправляя детей в «Ам Шпигельгрунд», — заключает Чех.

Тем не менее, настаивает он, это не делает открытия Аспергера и собранные им за время работы данные менее ценными.

«Мы считаем, что эта информация должна быть опубликована, чтобы пролить свет на правду о враче, который, как считалось долгое время, только делал ценные вклады в развитие педиатрии и детской психиатрии, но также активно помогал нацистам реализовывать их отвратительную евгенику и политику эвтаназии», — отмечает нейробиолог Саймон Барон-Коэн, редактор журнала.

Кэрол Пови, директор Центра национального общества аутистов Великобритании, сообщает, что результаты исследования Чеха вызвали «бурное обсуждение среди 700 тыс. аутистов в Великобритании и членов их семей, особенно тех, у кого был выявлен синдром Аспергера».

А Эдит Шеффер, старший научный сотрудник Института европейских исследований Калифорнийского университета в Беркли, и вовсе предложила отказаться от использования фамилии Аспергера в названии синдрома.

«Называть расстройство в честь кого-то — значит, проявить к нему уважение и воздать должное, а Аспергер не заслужил ни того, ни другого, — заявила она. — Его определение «аутичных психопатов» сейчас противоречит пониманию аутизма и он отправил десятки детей на смерть».