«Я стал на 20 лет моложе»: французу пересадили лицо дважды

Француз Жером Амон стал первым человеком, прошедшим через пересадку лица дважды. Организм отверг первый трансплантат, и врачи решились на новую операцию. Ранее «Газета.Ru» уже рассказывала об этой операции, теперь же пациент впервые появился на публике и пообщался с прессой.

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Операция длилась целый день, началась днем 15 января и завершилась утром следующего дня. Перед этим Амон прошел через несколько процедур плазмофереза (очистки плазмы крови), чтобы уничтожить антитела, способные вызвать отторжение трансплантата. Подготовка заняла месяц.

Это первый медицинский случай, когда пациент получает уже второе донорское лицо. Он доказывает, что повторная трансплантация возможна.

Отторжение трансплантированного органа спустя какое-то время — не редкость, и проведенная операция демонстрирует, что в случае пересадки лица возможна еще одна трансплантация.

Операция прошла во Франции, в больнице Жоржа Помпиду, под руководством профессора Лорана Лантьери. О результатах сообщается на сайте больницы. Во французской прессе Амона прозвали человеком с тремя лицами.

Сотрудники больницы отмечают, что были поражены мужеством Амона, его волей и силой духа в такой сложной ситуации. По словам анестезиолога Бернарда Шолли, Амон ни разу ни на что не жаловался и был в хорошем настроении.

Амон страдает от нейрофиброматоза первого типа, генетического заболевания, которое приводит к появлению многочисленных опухолей на лице. В 2010 году он впервые получил новое лицо, ранее принадлежавшее 63-летнему мужчине, операция был проведена во Франции, в больнице имени Жоржа Помпиду.

Риск отторжения существует при любой трансплантации — иммунная система пытается избавиться от чужеродного органа. Поэтому после операции Амон принимал препараты, подавляющие иммунитет. Новое лицо успешно прижилось.

Но в 2015 году Амон простудился.

Лекарства, которые он принимал, ослабили действие иммуносупрессоров и в 2016 году организм Амона начал отторгать лицо.

К ноябрю 2017 года появились признаки некроза тканей, и врачи решили удалить трансплантат.

Следующие месяцы оказались очень тяжелыми для Амона. Лантьери описал его как «ходячего мертвеца» — у Амона не было ни ушей, ни век, ни кожи, он едва слышал и не мог говорить или есть.

«Когда нет кожи, появляются инфекции, — отмечает Лантьери. — Мы были очень обеспокоены тем, что организм мог отторгнуть новый трансплантат».

Однако опасения не оправдались, новое лицо успешно прижилось. Пока оно неподвижно и не слишком хорошо «сидит» на черепе, но врачи уверяют, что со временем оно будет смотреться более естественно.

Амон говорит, что чувствует себя хорошо. Последние выходные он провел на северо-западе Франции, в Бретани. По его словам, он словно сбросил пару десятков лет.

«Мне 43 года, донору было 22. Так что я стал на 20 лет моложе», — шутит он.

Во французской прессе Амона прозвали человеком с тремя лицами.

Амон говорит, что быстро принял свою новую внешность. «К первому трансплантату я привык мгновенно. Я подумал — это мое новое лицо. И на этот раз было так же, — рассказывает он. — Если бы я не принял новое лицо, было бы ужасно. Это вопрос идентичности... Но все хорошо, это я».

Специалисты отмечают, что спустя 12 лет после первой в мире пересадки лица подобные операции продолжают быть сложными, подчас рискованными процедурами. Полная или частичная трансплантации лица помогает пациентам – часто это жертвы тяжелых травм, нападений или редких генетических заболеваний – восстанавливать такие основные жизненно важные функции, как дыхание, поглощение пищи и речь. Наконец, люди, которым требуется такие операции, получают возможность выражать эмоции, улыбаться.

Всего к настоящему времени в мире проведено порядка сорока операций по пересадке лица, известно, что шесть пациентов впоследствии скончались.

Французские трансплантологи имеют самый длительный опыт пересадки донорских лиц, ведь первая в мире подобная операция была проведена во Франции. Первая пациента, Изабель Динуар пыталась свести счеты с жизнью с помощью снотворных таблеток. Пока она была без сознания, ее собственная собака, лабрадор Тани, обглодала лицо хозяйки. Собака сгрызла губы, часть носа и подбородка. Восстановить лицо было невозможно, и врачи решились на пересадку. Динуар прожила с новым лицом 11 лет, но ее организм пытался отторгнуть трансплантат.

Женщина была вынуждена принимать специальные препараты для подавления иммунитета. В 2016 году она умерла от рака.

Одна из самых сложных операций по пересадке лица была проведена в 2015 году в США.

Пересадка донорского лица 41-летнему мужчине, пострадавшему в 2001 году при тушении пожара, была произведена в ходе операции, которая длилась 26 часов в августе, в ней принимали участие одновременно 100 врачей, рассказал доктор Роберт Гроссман, руководитель Медицинского центра Лангон при Университете Нью-Йорка, где проводилась операция. «Такой объем тканей ранее никогда не пересаживался», — рассказал руководитель операции Эдуардо Родригез.

По его словам, вероятность успешного исхода составляла 50%. Сообщается, что после операции пациент получил новое лицо, ткани головы, веки, уши и некоторые кости лица.