«Отключение не помогает»: как снизить стресс от телефона

Каждое новое оповещение на смартфоне отвлекает пользователя, ставя его перед выбором — прервать текущее занятие и проверить, не пропустил ли он важный звонок или сообщение, или же попытаться сфокусироваться на делах. Однако исследования показывают, что на это уходит в среднем 25 минут. Поэтому психологи и другие исследователи ищут такие способы оповещения пользователя, которые не будут сильно отвлекать его от дел.

Реклама

Одним из способов поделился на последней конференции Американской ассоциации психологов специалист в области поведенческих исследований Ник Фитц. Как выяснила его команда,

пользователи, которым уведомления приходят трижды в день, чувствуют себя счастливее, продуктивнее, менее подвержены стрессу и лучше фокусируются на своих делах.

Такой формат доставки уведомлений оказался даже более удачным, чем оповещения раз в час или вообще полная их блокировка.

«Отключение уведомлений не помогает, — отмечает Фитц. — Но мы можем получать их более разумным образом».

В исследовании приняла участие группа добровольцев, каждый из которых получал ежедневно в среднем 65-80 уведомлений от разных приложений. На протяжении двух недель контрольная группа проверяла уведомления как обычно, часть участников списки уведомлений трижды в день (в 9:00, 15:00 и 21:00), а остальные вообще не получали уведомлений.

В целом, отмечают исследователи, из-за сыплющихся на них оповещений люди испытывают стресс и чувствуют себя несчастными — постоянные уведомления отрывают их от дел и снижают производительность. Подобные подавленные настроения наблюдались в контрольной группе. Даже если уведомления приходили не постоянно, а раз в час, это не улучшало самочувствия участников.

Однако и отключение уведомлений тоже не слишком помогло.

Хотя участники, не получавшие оповещений, проверяли свои телефоны более целенаправленно, их беспокоило, что они могут что-то пропустить.

Возможно, если бы эксперимент длился дольше, они бы приспособились к этому и чувствовали бы себя лучше, предполагает Фитц. Или же можно было бы настроить оповещения о важных событиях, например, напоминания о встречах, так, чтобы они приходили в электронную почту.

Так или иначе, лучше всех себя чувствовали те участники, которым уведомления приходили трижды в день. Они оказались наиболее продуктивными, позитивными и способными себя контролировать. По мнению Фитца, лучше всего работала бы контекстно-ориентированная система, в которой пользователь бы получал список уведомлений в подходящее время. При этом наиболее важные оповещения приходили бы независимо от времени.

«Отвлекающие факторы, в целом, не слишком хороши, но лучше, если важные уведомления будут приходить вовремя», — отмечает Фитц.

Идеальная система может определять местоположение пользователя и выводить первую порцию уведомлений, например, по дороге на работу, вторую — во время обеденного перерыва, третью — по дороге домой. Электронные письма, возможно, могут приходить вне очереди, но менее важные уведомления — например, о сообщениях в соцсетях — могут приходить раз в день, вечером.

То, что такие незначительные меры помогли улучшить самочувствие испытуемых, удивило исследователей, ведь уведомления — лишь незначительная часть факторов, способствующая развитию стресса.

«Это, конечно, не панацея, — говорит Фитц. — Но это, безусловно, влияет на людей».

Исследователи собираются выложить приложение, которое использовалось в исследовании, в свободный доступ. Они надеются, что оно поможет людям оптимизировать работу со смартфоном.

И это приложение может оказаться очень актуальным — как показывает еще одно исследование, излишнее использование смартфонов может плохо сказываться на психическом здоровье. Американские исследователи наблюдали за 135 студентами и выяснили, что наиболее привязанные к электронному общению молодые люди больше остальных склонны к депрессии, тревожности и одиночеству.

«Поведенческая зависимость от использования смартфонов начинает формировать в мозге нейронные связи таким же образом, что и опиоидные обезболивающие — постепенно», — приходят к неутешительному выводу авторы работы.

Одиночество, считают исследователи, проистекает из неспособности людей пользоваться языком тела и другими социальными сигналами, используемыми в личном общении. При общении с помощью текста эти визуальные сигналы просто нет возможности использовать. Кроме того, отмечают исследователи, поглощенные своими смартфонами студенты чаще остальных занимались несколькими делами одновременно. Такой подход приводит к невозможности расслабиться и не дает выполнять обе задачи одинаково хорошо — качество результатов непременно страдает.

Исследователи настаивают — необходимо сознательно ограничивать себя в использовании смартфонов и других электронных средств связи.