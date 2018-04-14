Здесь был «Тирпиц»: сосны помнят о фашистах

Война — это не только боевые действия, ведущие к уничтожению живой силы противника, жертвам среди мирных жителей, разрушениям городов и объектов культурного наследия. Иногда это и неизгладимые последствия,

которые продолжают десятилетиями сохраняться даже в живых организмах.

Известно множество исследований, посвященных тому, как Холокост, ядерные бомбардировки японских городов и применение ядохимикатов во Вьетнаме оказывали продолжительное воздействие на людей, переживших это, и даже на их потомков.

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Однако недавно ученые выяснили, что о войне могут десятилетиями «помнить» даже растения, оказавшиеся близко к театрам военных действий.

Необычное открытие сделала Клаудиа Хартль, специалист по дендрохронологии из Университета Майнца (Германия), которая обнаружила аномалию в распределении годичных колец норвежских сосен, произрастающих в определенном месте. По мнению ученых, виной тому «Тирпиц» — один из самых известных военных кораблей времен Второй мировой войны.

Это был второй линкор типа «Бисмарк», входивший в состав Кригсмарине, он был построен в 1939 году незадолго до начала войны. После начала использования корабля в боевых действиях в 1941 году он был отправлен служить в Норвегию, оккупированную немцами годом ранее, где должен был сдерживать значительные силы британского флота и главное --

препятствовать арктическим конвоям союзников в СССР.

Как и многие другие военные проекты нацистов, корабли такого класса были созданы для устрашения врага. Огромный линкор длиной 251 метр, с командой из более 2 тыс. человек, мощной артиллерией и площадкой для четырех самолетов, он был объектом, который нельзя было не заметить в море.

Из-за своих размеров линкор должен был то и дело скрываться в разных фьордах Норвегии, поскольку его было легко обнаружить, да и в стране действовали отряды сопротивления, которые охотно передавали противнику данные о местоположении «Тирпица». Команда корабля вынуждена была рубить деревья и маскировать с их помощью палубу. Кроме того,

для его маскировки нацисты использовали искусственную дымовую завесу на основе ядовитого сульфонилхлорида, которая могла скрывать местоположение корабля от авиации и флота противника.

Изучая сосны, произрастающие в Алте, коммуне на севере Норвегии, Хартль заметила нечто странное. Некоторые старые деревья не имели годичных колец, соответствующих годам Второй мировой войны.

Ученые знают, что некоторые внешние факторы, такие как сильные похолодания или нашествия насекомых, могут приостановить появление колец, однако проверка показала, что ничего подобного в те годы в этих краях не наблюдалось. Один из коллег предположил, что феномен мог быть как-то связан с пребыванием в те годы в этих фьордах немецкого линкора «Тирпиц». И действительно, ученые нашли связь между произрастанием поврежденных деревьев и местами локации немецкого корабля, который устраивал здесь ядовитые дымовые завесы.

«Мы считаем, что искусственное задымление повреждало хвою деревьев, — рассказала исследовательница BBC. –

Если дерево теряет хвою, оно не может осуществлять фотосинтез и производить биомассу.

У сосен хвоя обычно хвоя держится от трех до семи лет, поскольку это вечнозеленые растения. Поэтому, если сосна теряет свою хвою, на ее восстановление может уйти много времени».

В районе работ ученых были взяты образцы с шести точек в районе фьорда. Оказалось, что чем дальше от берега растут сосны, тем меньше в их кольцах аномалий. Однако у ближайших к берегу сосен эффект наблюдается у 60% деревьев, некоторые из них не росли несколько лет после войны.

На одном дереве ученые нашли свидетельства отсутствия хвои в течение девяти лет, начиная с 1945 года. «В итоге оно восстановилось, однако потребовалось 30 лет, чтобы его рост вошел в норму. Оно все еще там. Оно все еще растет, и это очень замечательное дерево», — рассказала Хартль.

Несколько раз британский флот и авиация предпринимали попытки потопить грозный линкор, однако лишь 12 ноября 1944 года он был потоплен на стоянке близ Тромсе. В корабль попали две бомбы, что вызвало взрывы пороха в трюме, и судно затонуло, в результате чего погибли более половины из 1700 моряков.

По словам Хартль, ее метод «военной дендрохронологии» может найти применение и в других местах на планете. «Думаю, это действительно очень интересно, что свидетельства боестолкновений до сих пор видны в лесах северной Норвегии спустя более 70 лет. Немцы использовали искусственные дымовые завесы в других частях Европы и, вероятно, применяли другие химикаты. Так что, возможно, у нас получится найти схожие следы Второй мировой войны». Свои выводы ученые представили на конференции Европейского союза наук о Земле в Вене.