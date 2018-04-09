«Это оскорбляет ее семью»: в Чили защитили своего гуманоида

В марте 2018 года ученые из Стэнфордского университета смогли полностью расшифровать геном странной мумии – так называемого гуманоида Атакамы. Новость о полученных результатах облетела весь мир.

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Мумия длиной всего 15 сантиметров была обнаружена в 2003 году в одной из заброшенных деревень в Чили, и сегодня находится в частной коллекции испанского бизнесмена. Мумия имеет всего 10 пар ребер и вытянутый череп, что привлекло к ней внимание и породило версию об инопланетном происхождении.

Анализ ДНК, проведенный под руководством доктора Гарри Нолана, показал, что останки принадлежат человеку женского пола, по-видимому, недоношенному плоду. При этом состав костей мумии напоминает состав костей шестилетнего ребенка, что говорит о необычном генетическом заболевании, которое состарило плод еще в утробе матери.

Исследование вызвало бурю негодования среди чилийских ученых.

Они сочли его неэтичным и теперь подвергают сомнению законность работы, сообщает издание The New York Times. По данным Чилийского совета по национальным памятникам, мумия, возможно, была незаконно эксгумирована и вывезена из страны контрабандой. В настоящее время ведется расследование.

В 2012 году Нолан увидел документальный фильм о мумии и предложил ее владельцу, Рамону Навиа-Осорио, изучить ее ДНК. Бизнесмен согласился и выслал ученому рентгеновские снимки и образцы костного мозга.

Когда Нолан наконец получил результаты, они широко освещались в прессе. Но многих ученых возмутил тот факт, что возраст мумии составляет лишь несколько десятков лет, а, значит, родители мумифицированной девочки еще могут быть живы.

«Вы можете представить, что подобное исследование проводилось бы с трупом недоношенного ребенка в Европе или США?»,

— заявили члены Чилийского общества биологической антропологии.

«Это оскорбительно для девочки, для ее семьи и для наследия Чили», — высказалась антрополог из университета Антофагасты Франциска Сантана-Сагредо.

Кристина Дорадо, биолог из университета Антофагасты, указывает на юридические вопросы, связанные с работой. «Не было уделено внимания этической стороне того, что команда ведущих ученых исследовала незаконно полученные останки человеческого младенца, не получив на то законного разрешения», — отмечает она.

Также Дорадо отмечает, что ученые проигнорировали чилийские законы, регулирующие изучение подобных артефактов. «Как и во многих других странах, в Чили человеческие останки и исторические объекты защищены законом, включая и останки девочки. Проще говоря, для проведения исследований требуется разрешение от Совета по национальным памятникам», — утверждает биолог.

Кроме того, в исследование не был включен ни один чилийский ученый. Такое сотрудничество могло бы обеспечить соблюдение законов страны.

Нолан и Атул Батт, ученый из Калифорнийского университета, не согласны с претензиями. «Мы не участвовали в транспортировке скелета и не знали, как он был получен и как перевезен в Испанию. У нас не было причин подозревать, что этот образец был получен незаконно», — говорят они.

Нолан также отмечает, что они не взяли разрешение университета на исследования из-за подозрений, что мумия может и не принадлежать человекоподобному примату.

Он добавляет, что результаты анализа не предоставили «идентифицируемую информацию о живом индивидууме» и, таким образом, регулирование исследования выходит за рамки полномочий Управления по защите прав человека в США.

Хиллари Суссман, редактор журнала Genome Research, где ученые опубликовали результаты исследования, сообщает, что у журнала не было указаний для исследователей насчет подробного изложения этических аспектов. По ее словам, в будущем они более внимательно отнесутся к подобным ситуациям.

Этические вопросы относительно изучения человеческих останков возникают уже не первый раз.

«Я серьезно обеспокоен тем, что нынешняя «костяная лихорадка» вызвала этический кризис», — пишет антрополог Чип Колуэлл из Колорадо.

Он приводит в пример историю конца XIX века. Американские антропологи, изучая культуру инуитов, привезли несколько жителей Гренландии в Нью-Йорк. Четверо из них вскоре умерли от туберкулеза. Тогда антропологи подделали захоронение одного из инуитов, чтобы обмануть его восьмилетнего сына, а сами выставили скелет погибшего в музее.

Кроме того, к концу XX века в музеях США сохранились останки около 200 тыс. индейцев, коренных жителей Америки. Хотя эти останки позволили изучить историю континента и способствовали признанию коренных культур, многие индейцы до сих пор не скрывают возмущения и требуют захоронить останки своих предков. Федеральный закон США сегодня предусматривает возвращение украденных скелетов, но на то, чтобы разобраться, что делать со всеми имеющимися останками, уйдет не одно десятилетие.

В 1979 году был опубликован отчет Бельмонта. В течение 40 лет правительство США отказывало чернокожим мужчинам в лечении сифилиса, чтобы наблюдать за течением болезни. Отчет же устанавливал основные этические принципы, лежащие в основе приемлемости выполнения исследований с вовлечением человека. Согласно отчету, исследователи должны были уважать людей, стараться делать добро и избегать вреда для испытуемых.

Хотя эти принципы относились к живым людям, они легли в основу и работы с мертвецами.

Одной из предусмотренных мер является получение информированного согласия от родственников умершего или властей для проведения исследований.

Хотя в некоторых случаях это невозможно (например, при изучении останков человека возрастом 300 тыс. лет), в случае с мумией, возраст которой составляет около 40 лет, следовало учесть мнение родственников или представителей власти, считает Колуэлл.