Папа-робот и кот-шпион: что такое синдром Капгра

Кэрол Бергман долгие годы работала психиатром, однако самым тяжелым случаем, с которым ей пришлось столкнуться, была болезнь ее мужа.

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Они с Марти Бергманом поженились 40 лет назад. Марти работал патентным поверенным и был добрым, умным и трудолюбивым мужчиной. В 74 года у него появились первые признаки старческого слабоумия. Он разучился решать простейшие математические примеры, мог запросто потеряться на улице. Марти страдал от деменции с тельцами Леви (патологическими белковыми образованиями в нейронах), когда-то сгубившей его отца.

Осенним днем, когда Кэрол прогуливалась с мужем в парке, тот вдруг закричал какой-то женщине с прической как у жены: «Кэрол, Кэрол! Иди сюда!».

Кэрол, удивившись, встала перед мужем лицом к лицу. Но Марти отказался признавать, что перед ним его жена. Он был уверен, что на месте Кэрол оказалась какая-то самозванка.

При синдроме Капгра, открытом французским психиатром Жозефом Капгра в 1923 году, больной верит, что кого-то из его окружения или его самого заменил двойник, либо неизвестных лиц принимает за знакомых, родственников. Больной может утверждать, что плохие поступки, которые приписывают его авторству, совершил его двойник, который в точности похож на него. При бреде положительного двойника больной «узнает» знакомого человека в незнакомых.

Кэрол на работе уже приходилось иметь дело с пациентами с синдромом Капгра, так что она безошибочно распознала болезнь. Смириться с ней оказалось сложнее.

«Синдром Капгра разрушил нашу связь, — говорит она. — Это ужасно, потому что отделяет тебя от того, кого ты любишь. Он пытался отделаться от меня, думая, что я — злоумышленница или незнакомка, которая вмешивается в его жизнь».

О причинах возникновения синдрома Капгра известно немного. Согласно старой теории, на создание которой повлияло учение Фрейда, синдром Капгра вызывается переживаниями вроде Эдипова комплекса или комплекса Электры, когда дети испытывают сексуальное влечение к родителям, отмечает невролог Вилейанур Рамачандран.

«Детское сексуальное влечение выходит на первый план и вы нормализируете его, говоря — все в порядке, это не моя мама, иначе бы меня к ней не тянуло», — говорит он.

Однако теория быстро была признана несостоятельной, так как пациенты с синдромом Капгра ошибочно идентифицировали не только родителей, но и других людей, домашних животных и даже растения.

Возникновение синдрома Капгра может быть связано с тем, что вначале зрительная информация направляется в веретенообразную извилину, которая, в частности, отвечает за распознавание лиц. Полученные результаты передаются из веретенообразной извилины в миндалевидное тело, где осуществляется эмоциональная проверка и вырабатывается соответствующая реакция.

При повреждении волокон, связывающих веретенообразную извилину и миндалевидное тело через верхнюю височную борозду, происходит разрыв связи между восприятием информации и эмоциями.

Поскольку миндалевидное тело и остальная часть лимбической системы не были поражены, пациент может проявлять положительные и отрицательные эмоции, но близкие люди не будут вызывать у него должных чувств.

Заболевание развивается чаще у пациентов с шизофренией, после черепно-мозговых травм, у людей, страдающих нейродегенеративными заболеваниями. При деменции с тельцами Леви вероятность появления синдрома Капгра составляет 16,6%. Еще одно исследование показывает, что среди пациентов, переживших первый эпизод психического расстройства, доля больных с синдромом Капгра составляет 14,1%.

Больным может казаться, что место их близких заняли самозванцы, клоны, инопланетяне. Иногда это приводит к актам насилия в отношении родных. Так, в 2014 году двое мужчин с синдромом Капгра убили своих матерей, а в работе 2015 года было подробно описано, как пациент с болезнью Паркинсона и синдромом Капгра становился все более жестоким по отношению к своей жене по мере развития заболевания.

Еще в одной работе сообщается о том, что пациент, убежденный, что его отец — робот, обезглавил того в поисках батареек в голове.

Один из пациентов Рамачандрана не узнавал собственную мать, но при разговоре по телефону синдром не проявлялся. Поместив на кожу пациента электроды, Рамачандран показывал ему фотографии членов семьи и незнакомых людей. Обычно при виде близкого человека люди испытывают больший эмоциональный отклик, чем при виде незнакомца. Это заставляет более активно работать их потовые железы, что повышает электропроводимость кожи. Однако у пациента такой эффект не наблюдался.

Также было установлено, что синдром Капгра, по-видимому, имеет сильную визуальную составляющую. Кроме того, пациент видел разных людей в снимках одного и того же человека в разных ракурсах. Даже на своих собственных фото он видел некоего другого «себя».

При этом, однако, повреждений между областями мозга, отвечающими за обработку лиц и эмоции, недостаточно, чтобы возник такой стойкий эффект. Когнитивист Макс Колтхарт и его коллеги разработали двухфакторную теорию, которая подтверждается результатами сканирования мозга пациентов с синдромом Капгра. Первый фактор — это повреждение мозга, из-за которого знакомые лица не вызывают эмоциональный отклик. Второй — нарушение работы правой лобной доли.

«Мысль о том, что любимые люди — самозванцы, должна быть отвергнута, если у вас правильно работает система оценки убеждений. Но повреждение правой лобной доли мозга может этому помешать»,

— объясняет Колтхарт.

Иногда проявления синдрома, принимают совсем уж необычные формы. Так, например, авторы работы 2007 года, выполненной в США, рассказывают о пациенте, который пришел покаяться священнику, решив, что женат более чем на одной женщине. Другому казалось, что у него двое дочерей и двое сыновей, выглядящих одинаково. Еще один считал, что его жена — это шесть разных женщин с одинаковым именем. А еще одному и вовсе мерещилось, что в его жену переодевается какой-то гомосексуалист.

Также пациентам с синдромом Капгра может казаться, что их дом — на самом деле чужой. Одна пожилая женщина из Германии была уверена, что ее муж — посторонний мужчина, удерживающий ее у себя дома, и порывалась уйти «домой».

73-летний мужчина, неоднократно получавший травмы мозга, принял за самозванца своего кота.

По глубокому убеждению мужчины, новый кот шпионил за ним и был вовлечен в заговор с участием спецслужб.

А во Франции 78-летний мужчина в течение 10 дней жаловался на присутствие в доме постороннего человека. Человек был необычным: прятался он в зеркале в ванной комнате и выглядел точь-в-точь как сам мужчина: такой же цвет волос, форма тела, та же одежда и жесты.

Мужчина разговаривал с незваным гостем и был озадачен тем, что тот знал многое о нем самом. Старик даже носил еду к зеркалу с приборами на двух персон. В конце концов, дочь отвезла мужчину в больницу, где врачи и диагностировали синдром Капгра. После курса антидепрессантов и нейролептиков видения пропали.

Лечение от синдрома Капгра подбирается в зависимости от основного заболевания и помогает не всегда. Кроме антидепрессантов и нейролептиков зачастую используется когнитивно-поведенческая терапия.

Вероятно, Марти Берман из-за ухудшений, вызванных деменцией, не ощутил привычных эмоций, взглянув на жену. А, раз нет ощущения любви и тепла, значит, перед ним и не Кэрол вовсе.

Марти умер в 2012 году. В последние годы жизни синдром Капгра то усиливался, то ослабевал, но так и не исчез окончательно. После его смерти Кэрол написала пьесу о его состоянии и выпустила книгу, призванную помочь людям пережить болезнь близкого человека.