Парашют подвел: Илон Маск не поймал обтекатель

Американская компания SpaceX в пятницу осуществила запуск своей ракеты Falcon 9, которая вывела на орбиту сразу 10 телекоммуникационных спутников. Старт состоялся на западе США, с базы Военно-воздушных сил «Ванденберг». Это уже пятый по счету пуск, осуществленный SpaceX в интересах телекоммуникационной компании Iridium Communications.

10 спутников Iridium отправились на низкую околоземную орбиту, чтобы пополнить группировку сначала до пятидесяти, а затем – до 66 аппаратов.

Корпорация Iridium Communications специализируется на предоставлении услуг спутниковой связи. Вместо использования небольшого числа аппаратов на высокой геостационарной орбите ставка делается на большое число спутников на низкой околоземной орбите. Орбита околополярная – в наклонением 86,4 градуса. Когда группировка спутников будет создана, 55 из них будут находиться в оперативном управлении, 9 – запасных.

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Однако пятничный запуск ракеты Falcon 9 привлекает внимание экспертов не выведенной полезной нагрузкой, а благодаря тому, что это очередная попытка сделать запускаемые ракеты многоразовыми.

За счет этого в компании намереваются значительно снизить издержки и удешевить запуски спутников.

В наиболее сложной задаче – спасать первые ступени ракет и повторно их использовать – миллиардер Илон Маск, владелец SpaceX, преуспел. После множества неудач инженеры компании научились мягко сажать использованные ступени на землю, либо на специальную баржу в Атлантическом океане.

Так, первая ступень стартовавшей в пятницу ракеты «проверена полетом» — она уже использовалась в октябрьском запуске спутников Iridium, была спасена и была успешно восстановлена. Однако в компании не собирались останавливаться на достигнутом, и намерены продолжать эксперименты. Теперь главная задача – научиться спасать другой дорогостоящий элемент ракеты – створки головного обтекателя, внутри которого при старте ракеты находится полезная нагрузка.

Несколько раз в компании пытались мягко сажать створки обтекателя в океан, однако с посадкой на воду есть одна проблема. «Оказавшись в воде, электроника и другие компоненты выходят из строя. Скорее всего, попав воду, обтекатель становится непригодным», — поясняет Гленн Лайтси, профессор Технологический институт Джорджии.

Поэтому для спасения обтекателя был сконструирован специальный корабль, на борту которого растянута широкая сеть.

Однако SpaceX снова не смогла спасти обтекатель ракеты Falcon 9. Об этом в своем твиттере сообщил Илон Маск. По его словам при спуске парашют перехлестнулся, и обтекатель рухнул в воду на огромной скорости. В ближайшие дни компания проведет эксперименты с помощью вертолета чтобы понять причину.

Первая попытка спасти обтекатель состоялась пять недель назад, когда ракета Falcon 9 запустила в космос испанский спутник PAZ. После отстрела от основной нагрузки, обтекатель разделился на две половинки, одна из которых развернула собственный парашют для уменьшения скорости падения, при этом могла маневрировать в нужном направлении.

Эксперимент не удался – обтекатель с парашютом приводнились в нескольких сотнях метра от корабля.

Илон Маск тогда заявил, что будь парашют побольше, все бы получилось.

«Непонятно, насколько все экономически выгодно. Для Маска это, скорее всего, будет таким же экспериментом, как и попытки возвращения ступеней. И, только получив некоторую статистику, представление о накладных расходах, сложив одно с другим, он получит некую сумму — плюсовую или минусовую. После этого будет принято решение, продолжать ли ловить обтекатели, либо попытаться оптимизировать производство и снизить их стоимость в одноразовом варианте», — считает эксперт в области космонавтики Виталий Егоров.

Несмотря на кажущуюся простоту, стоимость обтекателей составляет порядка $6 млн (одна десятая объявленной стоимости запуска ракеты), поэтому их спасение – заманчивая перспектива, за которую стоит побороться.

Однако с технической точки зрения это довольно сложная задача. Обтекатель отходит от полезной нагрузки уже в безвоздушном пространстве, и падает в атмосфере с огромной скоростью – порядка восьми скоростей звука. Поэтому инженеры SpaceX оснастили обтекатель бортовыми двигателями и системой управления, которые помогают половинкам ориентироваться в полете.

И уже у земли для гашения скорости выпускается парашют, который напоминает параплан.

Вторая попытка поймать половинку обтекателя состоялась в пятницу, для чего в нужное место Тихого океана был выведен корабль «Мистер Стивен».

В начале февраля мировой сенсацией стал запуск SpaceX сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которая отправила на орбиту Марса электромобиль Tesla. За исключением того, что центральный блок не смог совершить посадку и разрушился, запуск ракеты прошел весьма успешно — Маска даже поздравил сам президент США Дональд Трамп.