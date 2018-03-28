«Не доверяли им»: как Штаты закрылись для русских

Год за годом США вводят новые санкции в отношении России. В списке граждан, которым запрещен въезд на территорию Штатов, десятки фамилий, а в связи с отравлением Сергея Скрипаля из страны массово высылают российских дипломатов.

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Однако, какой бы возмутительной ни казалась ситуация жителям России, к гражданам СССР когда-то применялись гораздо более жесткие меры.

В годы холодной войны страх перед СССР побудил правительство США запретить гостям из страны победившего социализма посещать значительную часть своей территории. На карте, выпущенной 11 ноября 1957 года, видно, что людям с паспортом СССР был запрещен въезд на остров Лонг-Айленд, в большую часть Северной Калифорнии и почти на все восточное побережье Флориды.

В целом, для граждан СССР была закрыта почти треть США.

Территории, запрещенные для въезда жителей СССР, на карте отмечены красным. Зелеными кругами выделены города на этих территориях, в которые советские граждане все же имели доступ. Красными кругами — запрещенные города на разрешенных для въезда территориях, в основном в южных штатах и на Среднем Западе.

nationalgeographic.com

Принцип, по которому запрещался и разрешался въезд, вызывает вопросы. Почему граждане СССР могли попасть в Мемфис, а в, например, Нэшвилл — нет? Почему для них был закрыт весь штат Вашингтон?

Возможно, для некоторых территорий запрет был обоснован, но остальные, по всей видимости, были выбраны произвольно, просто чтобы ограничить доступ для граждан СССР, как сам СССР поступил с гостями из США, считает специалист по картографии Райан Мур.

«Мы просто не доверяли друг другу», — сообщил он изданию National Geographic.

Военные базы и фабрики, вероятно, были областями, вызывавшими особую озабоченность. В меморандуме Государственного Департамента США, опубликованном в 1955 году, перечислены объекты, которые советским гражданам было запрещено рисовать или фотографировать. Среди них — военные объекты, склады для хранения топлива, порты, электростанции, фабрики и средства связи. Также было запрещено делать фотографии на борту самолетов на рейсах США.

Но, видимо, были и другие причины.

«Я думаю, мы хотели, чтобы они как можно меньше видели последствия законов Джима Кроу (законов о расовой сегрегации в некоторых штатах США) и другие особенности нашего общества, которые могли бы использовать для пропаганды. В конце концов, холодная война была идеологическим противостоянием между востоком и западом, — считает Мур. — Любой недостаток одной страны выставлялся другой напоказ».

nationalgeographic.com

На самом деле ограничения 1957 года были даже более мягкими, чем те, что действовали раньше.

Так, в 1952 году въезд в США жителям СССР был запрещен, если они не получили специального разрешения от генерального прокурора. В 1953-1954 годах это удалось сделать лишь 33 жителям СССР.

В СССР при этом относились к гостям из США гораздо более демократично — те имели возможность посетить большую часть Советского Союза. В СССР такое положение дел рассматривалось как пример лицемерия США, которые, будучи якобы более либеральными, по факту использовали куда более жесткую ограничительную политику, чем СССР.

В докладе Совета национальной безопасности США 1955 года даже говорится, что Вашингтон обвиняют в поддержании «железного занавеса».

«Со времени смерти Сталина СССР ослабил ограничения на въезд на территорию СССР и выезд с нее. В соответствии с новой советской политикой 101 гражданин США был допущен в СССР в 1953 и 1954 годах. С другой стороны, США, по практическим соображениям безопасности и политическим причинам, связанным с усилением осознания коммунистической угрозы, неохотно допускали граждан Восточного блока. В результате США оказываются в парадоксальном положении, которое используется коммунистической пропагандой. Несмотря на традиционную политическую поддержку свободы передвижения... США обвиняются в поддержании «железного занавеса», и обвинения эти исходят не только от коммунистов, но и от иных дружественных персон. Эта ситуация наносит и может продолжить наносить ущерб престижу и репутации США как лидера свободного мира», — отмечалось в начале доклада.

В докладе рассматриваются плюсы и минусы ослабления имеющихся ограничений. Так, среди положительных сторон — потенциальная возможность того, что советские граждане переметнутся на сторону США или, как минимум, распространят информацию об успехах страны.

«Некоторых путешественников из Восточного блока не может не впечатлить американская обстановка и американские технологические достижения», — считали авторы доклада.

Также они отмечали возможность въезда большего количества жителей США в СССР в качестве ответного жеста. Кроме того, ограничения препятствовали проведению в США научных и культурных конвенций, и их снятие могло способствовать притоку образованных людей, в том числе и не из СССР.

Среди недостатков — ослабление бдительности США в отношении «советской угрозы» и повышенная вероятность въезда шпионов, возможность гостям из СССР практически беспрепятственно собирать стратегическую информацию о США, пропаганда со стороны приезжих.

В конце концов президент Эйзенхауэр решил действовать так же, как руководство СССР, и открыл советским гражданам доступ на 70% территории США, в том числе к большинству городов с населением более 100 тыс. Почти все оставшиеся ограничения в 1962 году снял президент Кеннеди. Однако для советских репортеров и правительственных чиновников они действовали до конца холодной войны.