Разрывы и протечки: старт телескопа Вебба перенесли

Американское аэрокосмическое агентство NASA накануне сделало объявление, которое вновь расстроило многих ученых, спутало им карты и теперь приведет к повышенным тратам бюджетных средств.

США в очередной раз, теперь почти на год, переносят запуск давно ожидаемой миссии космического телескопа Джеймса Вебба.

Назвав в качестве причины ряд технических загвоздок и ошибок, которых можно было избежать, в руководстве NASA заявили, что пуск перенесен с 2019 года на май 2020-го.

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Впрочем, у NASA нет другого выхода, поскольку все ошибки в конструкции должны быть исправлены на земле, ведь, в отличие от телескопа Hubble, возможности ремонта телескопа на орбите уже не будет.

«В общем, у нас есть лишь один шанс сделать все до того, как мы полетим в космос», — заявил Томас Зурбучен, помощник директора NASA по науке. — Сейчас, похоже, у нас есть возможность сделать это до того, как мы пересечем финишную прямую».

По существу, оборудование телескопа в настоящее время уже собрано в виде двух отдельных частей. Первая — сам телескоп, состоящий из зеркала диаметром 6,5 метров, собранного из 18 шестиугольных сегментов, и четырех научных инструментов.

Вторая часть — служебная, в которой находятся системы питания и солнцезащитный экран, который должен развернуться в космосе и создать тень размером с теннисный корт для предотвращения нагрева телескопа солнечными лучами. С этой-то частью, которая изготавливается на заводе компании Northrop Grumman в Калифорнии, и возникли серьезные проблемы. Так, были обнаружены протекающие клапаны в двигательной системе и сложности, вскрытые при пробном развертывании защитного экрана.

«Мы допустили несколько ошибок», — заявил Зурбучен. Помимо прочего выяснилось, что при пробном развертывании экран, состоящий из пяти слоев каптона, порвался в нескольких местах. Всего были выявлены семь разрывов, два из которых имеют длину более 10 см.

А тросы, обязанные держать его натянутым, оказались слишком слабы и могут порваться в космосе.

В NASA и компании Northrop Grumman уже знают, как решить эти проблемы, но на их устранение теперь понадобятся дополнительные месяцы работы.

В агентстве решили созвать независимую наблюдательную комиссию во главе с ветераном NASA Томасом Янгом, которая будет контролировать сборку телескоп, и летом отправит отчет Конгрессу. При этом в агентстве уже не скрывают,

что дополнительные работы потребуют превысить сумму $8 млрд, выделенную на миссию Конгрессом.

Решение NASA уже вызвало бурную реакцию как ученых, так и политиков. «Сегодняшнее объявление, что запуск телескопа снова перенесен и его стоимость превысит $8 млрд, является печальным и неприемлемым... Эти продолжающиеся задержки и перерасходы подрывают доверие к NASA и его главному подрядчику Northrop Grumman. В NASA должны держать выполнять свои обещания налогоплательщикам», — заявил глава комитет Палаты представителей США по науке Ламар Смит.

В связи с ожидаемым перерасходом средств ученые опасаются, что телескоп Вебба может поставить под угрозу запуск других астрономических миссий, в первую очередь — миссии WFIRST (Wide Field Infrared Survey Telescope), которая планировалась на 2020-е годы.

«Вебб может стать телескопом, который убьет астрофизику NASA», — предостерег Брайан Киттинг, космолог из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Его слова созвучны с оценкой журнале Nature,

который еще в 2010 году назвал проект телескопом, который «сожрал астрономию».

Очередной перенос многострадальной и дорогостоящей миссии, которая должна прийти на замену космическому телескопу Hubble, не стал большой неожиданностью. В феврале Счетная палата США в своем докладе назвала планируемый на март-июнь запуск миссии «скорее невыполнимым» и заявила об угрозе превышения бюджета.

Телескоп Джеймса Вебба, запуск которого изначально планировался на 2007 год, имеет долгую историю переносов запуска и многократного роста стоимости. Разработка нового телескопа была начата еще в 1996 году, стоимость его оценивалась в $500 млн.

Основными целями телескопа должны стать космологические исследования, вопросы звездо- и планетообразования, поиск планет у других звезд. Значительную часть наблюдательного времени при этом планировалось отводить заявкам ученых, работающих и по другим тематикам.