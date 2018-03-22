«Вы открыли Марс!»: астронома высмеяли коллеги

Сложно сказать, кому принадлежит слава открытия Марса, ведь наблюдали и описывали его еще египтяне, вавилоняне и древние греки. А вот первым, кто наблюдал Марс в телескоп, был итальянский ученый Галилео Галилей в 1609 году. Его наблюдения Марса и других объектов на небе стали знаковыми в развитии астрономии. Но достижения Галилея меркнут по сравнению с триумфом, который едва не испытал на днях астроном-теоретик из ЮАР.

Реклама

Комичный случай произошел накануне с одним из профессоров Кейптаунского университета, который заставил шутить над ним астрономическое сообщество, заявив, что открыл Марс. Обычно подобные нелепые конфузы не получают широкую огласку и быстро забываются, однако в случае с профессором Питером Дансби все было не так — ведь он опубликовал свое сообщение в Астрономических телеграммах --

специальной площадке, где астрономы со всего мира могут выкладывать сообщения о своих открытиях и обсуждать их.

20 марта Дансби выложил на сайте свое сообщение об «открытии очень яркого оптического транзиента (так астрономы называют переменные объекты) между туманностью Лагуна и Тройной туманностью».

Science News

Необычный объект Дансби наблюдал в период 01-03:45 по всемирному времени, он был сравним с самыми яркими звездами на небе, как сообщил ученый, и имел «как минимум первую звездную величину».

Объект был снят на 80-миллиметровый телескоп-рефрактор. Судя по размещенному «алерту», Дансби был весьма взволнован своим открытием яркого источника, никогда ранее не наблюдавшегося в этой области неба, и призвал коллег по всему миру исследовать его. «Объект был виден все время наблюдений и не наблюдался в этом поле зрения ранее 8 марта 2018 года, — написал астроном. — Оптический транзиент оказался самым ярким в поле зрения.

Дальнейшие наблюдения всецело приветствуются, чтобы установить природу этого весьма яркого транзиента».

Примерно 40 минут астроному понадобилось на то, чтобы самому или с подсказкой кого-то из коллег осознать свою ошибку. И тогда на сайте появилось новое, более лаконичное сообщение: «Объект, о котором сообщалось в телеграмме 11448, идентифицирован, как Марс. Наши искренние извинения за прежнее сообщение и вызванное беспокойство».

Science News

Однако несостоявшееся открытие не осталось незамеченным в астрономическом сообществе. В твиттере Астрономических телеграмм вскоре появилось изящное поздравление южноафриканскому профессору, которое он теперь может распечатать и повесить на стену. В почетной «грамоте» указано, что награда вручается профессору Питеру Дансби за открытие Марса.

«Поздравляем, профессор Питер Дансби!», — написали там.

Профессор Дансби шутку оценил и ответил в твиттере: «Ладно-ладно. Очень смешно. Урок пошел на пользу. Проверяй, проверяй и еще три раза проверяй».

Lesson learned. Check check and triple check and then check some more!! — peterdunsby (@peterdunsby) 20 марта 2018 г.

Ошибка профессора немало позабавила сообщество астрономов-любителей, которые часто и порой справедливо смеются над профессиональными астрономами за то, что те, занимаясь фундаментальными проблемами вселенной, не имеют порой элементарных представлений о небе.

Дансби является преподавателем факультета математики и прикладной математики Кейптаунского университета, публикует статьи в области теоретической космологии, Общей теории относительности, занимается проблемами неоднородности реликтового излучения.

Случай с профессором Дансби — не первый и не последний в истории астрономии, когда наблюдатель оказывается взволнован появлением яркого объекта в поле зрения телескопа, который на деле оказывается планетой. Ведь появление на небе сверхновой, такой яркой, что ее возможно наблюдать невооруженным глазом, являлось бы научным событием мирового масштаба.

Такое случается крайне редко, последний раз сверхновая звезда, видимая невооруженным глазом, вспыхивала в 1987 году,

а ее разлетающиеся остатки по сей день привлекают интерес ученых.

«Вспоминаю, как много лет назад мне позвонил астроном-любитель, который задыхающимся голосом сообщил, что нашел сверхновую ниже Большого квадрата пегаса. Вскоре стало ясно, что эта звезда находится близко к эклиптике и на самом деле была Сатурном», — вспоминает редактор портала SkyMania Пол Сюзерленд.

На этой неделе из планет Солнечной системы на небе можно наблюдать не только Марс. На фоне вечерней зари обнаруживаются Меркурий и Венера, а ранним утром видны Юпитер и Сатурн. Также на вечернем небе в бинокль или телескоп можно найти Уран.