С космодрома Байконур успешно стартовала ракета Ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-08». Пилотируемый корабль должен доставить на орбиту Земли троих космонавтов, членов очередной экспедиции МКС-55/56. Старт состоялся в запланированное время 20:44 мск с площадки номер один, с которой в 1961 году состоялся старт ракеты с первым космонатом Земли Юрием Гагариным.

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В основной экипаж экспедиции вошли российский космонавт, командир корабля космонавт Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Накануне дублерами были утверждены космонавт Алексей Овчинин и бортинженер, астронавт NASA Ник Хейг.

Сергей Савостьянов/ТАСС/Pool/РИА «Новости» Члены основного экипажа корабля «Союз МС-08» экспедиции МКС-55/56 астронавт НАСА Рики Арнольд, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавт НАСА Эндрю Фойстел (слева направо) перед посадкой в автобус перед отъездом на стартовую площадку космодрома Байконур

«На борту порядок», — повторил несколько раз оператор пуска. «Самочувствие экипажа праздничное», — сообщил на седьмой минуте полета Артемьев.

«Все этапы полета ракеты-носителя «Союз-ФГ» прошли штатно и через 8 минут 48 секунд после старта в соответствии с программой полета ТПК «Союз МС-08» отделился от третьей ступени РН и вышел на орбиту искусственного спутника Земли, — говорится в сообщении «Роскосмоса». — Специалисты главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами приступили к управлению полётом».

Полет корабля будет проведен по традиционной двухсуточной схеме, стыковка «Союза МС-08» с Международной космической станцией запланирована на 23 марта.

Для российского космонавта Олега Артемьева это уже второй космический полет. «Почти полгода мы будем жить на космической станции. И я счастлив, что мы летим именно этим составом. Мы очень хорошо ладим. У нас замечательная команда. Я успел в этом убедиться во время подготовки к полету», – заявил накануне старта Фойстел.

Фойстел также ранее летал в космос в 2009 году в составе экипажа шаттла «Атлантис», когда астронавты NASA занимались обслуживанием и ремнтом космического телескопа Hubble. Во время полёта он выполнил три выхода в открытый космос суммарной продолжительностью 20 часов 58 минут.

Для Арнольда это также второй полет в космос. Первый состоялся в 2009 году на шаттле «Дискавери».

Одним из талисманов в этом полете станет волк Забивака – символ грядущего чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

Кроме этого, на орбиту отправились маленькая фигурка гавайской женщины, а также крот из знаменитого чешского мультфильма.

Всего в научной программе очередной мисиии более пятидесяти экспериментов. Запланированы выходы в открытый космос, установка панорамных видеокамер исследование поверхности Земли, а также запуск с борта станции наноспутников.

В ходе одного из опытов – эксперимента «Икарус», космонавты должны будут установить специальное оборудование,

с помощью которого с орбиты Земли будет возможно отслеживать перемещения птиц по всей планете.

Если раньше для отслеживания миграции птиц орнитологи иъ окольцовывали, то в рамках нового эксперимента на них закрепляют датчики, сигналы с которых и будет принимать космическая станция.

«Это будет очень интересный эксперимент. И это очень интересная работа, потому что она будет проводиться во время выхода в открытый космос. Эта работа и снаружи станции, и внутри», – пояснил Артемьев.

Оборудование для этого эксперимента будет смонтировано на внешней стороне МКС во время выхода в открытый космос, дата которого уже известна – 8 августа. Выход в космос в новом скафандре«Орлан-МКС» выполнят российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, который прибудет на МКС в июне. Помимо этого, российские космонавты снимут со станции старое оборудование и запустят студенческие наноспутники.

13 февраля с космодрома Байконура была запущена ракета-носитель «Союз 2.1.а» с космическим кораблем «Прогресс МС-08», борту которого была партия груза для МКС. Тогда на станцию были отправлены 1390 кг сухих грузов, 890 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. В грузовом отсеке также находится научное оборудование, в том числе летный комплект аппаратуры «Икарус», комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.