На последних каплях: конец телескопа Kepler

В NASA заявили, что дни знаменитого космического телескопа Kepler, открывшего миру множество новых планет за пределами Солнечной системы, сочтены. Как следует из сообщения агентства,

работать одному из величайших астрономических инструментов на орбите осталось несколько месяцев.

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Телескоп был запущен в 2009 году с целью массового обнаружения экзопланет так называемым методом транзитов. Наблюдая за определенной областью неба в созвездии Лебедя, телескоп отслеживал мельчайшие изменения блеска множества звезд в его поле зрения, возникающих из-за прохождения планет по их диску. Метод транзитов оказался среди других методов наиболее эффективным –

с начала пуска телескоп обнаружил 2245 экзопланет и почти столько же (2342) – кандидатов в экзопланеты, которые требуется проверить независимым способом.

Телескоп вращается по гелиоцентрической орбите и в настоящее время его расстояние до Земли составляет 140 млн километров. За девять лет своей работы телескоп пережил несколько довольно серьезных отказов, едва не закончившихся для него плачевно – от механических поломок до воздействия космических лучей, но в этом году его миссия все же будет завершена.

«У аппарата кончается топливо. Мы ожидаем, что это произойдет в течение нескольких месяцев», — сообщил Чарли Собек, инженер миссии Kepler. В 2013 году в NASA досрочно завершили основную миссию телескопа из-за поломки одного из гироскопов, управляющих положением аппарата в пространстве.

Тогда инженеры нашли выход из положения, вдохнув в телескоп новую жизнь – миссию под условным названием K2. Без одного гироскопа аппарат уже не мог подолгу вглядываться в одну точку пространства, и был вынужден менять поле зрения каждые три месяца, что ученые называли отдельной «кампанией». При этом ориентироваться в пространстве он был должен теперь, используя давление солнечного света.

Изначально ученые предполагали, что с учетом оставшегося на борту топлива удастся провести десять таких кампаний, но их оценки оказались довольно консервативными.

Всего к настоящему времени удалось провести 16 кампаний, и в марте 2018 года началась 17-я.

Ученые планируют вести наблюдения до последней капли топлива, которое нужно аппарату для ориентации в пространстве, однако у них нет точной оценки, сколько его осталось в баках. На аппарате для маневров используется ракетное топливо на основе гидразина, при запуске на борту его было 11,7 килограммов (при массе аппарата 1052 кг). Проблема в том, что топливо требуется, чтобы ориентировать аппарат определенным образом для передачи собранных данных на Землю.

«Это похоже на то, как принять решение, когда заправить машину. Остановиться ли сейчас? Или попытаться заправиться на следующей заправке? В нашем случае следующей заправки не будет, поэтому мы хотим закончить сбор данных, будучи уверенными, что аппарат сможет передать их на Землю», — пояснил Собек.

Многие космические научные миссии планируется так, чтобы в конце оставался определенный резерв топлива. К примеру, этот остаток нужен околоземным аппаратам, чтобы избегать столкновения с другими спутниками, или неконтролируемого падения на Землю. В случае с миссией Cassini остаток ракетного топлива был нужен, чтобы последним маневром направить зонд в атмосферу Сатурна и избежать возможного загрязнения спутников планеты земными микроорганизмами.

В случае миссий, летающих в глубоком космосе, таких, как Kepler, такой необходимости нет, поэтому ученые стараются выжать из таких аппаратов все. «Кто знает, какие сюрпризы о нашей Вселенной могут оказаться в этом последнем переданном на Землю пакете данных?», — пояснил инженер.

Как бы то ни было, с окончанием многолетней работы телескопа, без космического «охотника» за экзопланетами научный мир не останется. Уже 16 апреля с космодрома на мысе Канаверал стартует новая научная миссия TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Этот телескоп в поисках экзопланет будет сканировать уже все небо, концентрируя свое внимание на особо ярких звездах, находящихся не дальше 300 световых лет от Земли.