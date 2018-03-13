«Сожалею, что я вас всех не расстрелял»

В 1936—1938 годах состоялись три больших открытых процесса над бывшими высшими деятелями Всесоюзной коммунистической партии большевиков, которые были в 20-30-е годы связаны с троцкистской или правой оппозицией. Обвиняемым инкриминировалось сотрудничество с западными разведками с целью убийства Сталина и других советских лидеров, уничтожения СССР и восстановления капитализма, а также организация вредительства в разных отраслях экономики с той же целью. За рубежом они были названы «Московскими процессами».

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Первый из них, процесс «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра», состоялся в августе 1936 года. Основными обвиняемыми были Григорий Зиновьев и Лев Каменев. Они и их сторонники обвинялись в организации террористического центра для совершения убийства руководителей ВКП(б) и Советского правительства, убийстве Кирова и подготовке убийства Сталина. По итогам процесса все подсудимые были расстреляны.

Второй процесс, процесс «Параллельного антисоветского троцкистского центра», состоялся в январе 1937 года. 17 человек получили обвинения в сговоре с другими государствами с целью развала СССР, шпионаже в пользу этих государств, диверсиях на предприятиях и в железнодорожном транспорте и в подготовке террористических актов против советского правительства. Большинство из них также было расстреляно, четверо получили длительные тюремные сроки.

Третий московский процесс, процесс антисоветского «право-троцкистского блока», начался 2 марта 1938 года.

Дело слушалось в Военной коллегии Верховного суда СССР. В качестве главных обвиняемых в деле фигурировали представители «правой оппозиции» Алексей Рыков и Николай Бухарин, бывшие троцкисты Николай Крестинский и Христиан Раковский, а также бывший глава НКВД и нарком связи СССР Генрих Ягода. Всего обвинения были выдвинуты 21 человеку.

Подсудимые обвинялись «в измене родине, шпионаже, диверсии, терроре, вредительстве, подрыве военной мощи СССР, провокации военного нападения иностранных государств на СССР, — то есть в преступлениях, предусмотренных ст. 5812, 582, 587, 588, 589 и 5811 УК РСФСР». Помимо организации заговорщицкой группы, шпионажа и вредительства им вменялись в вину убийства деятелей СССР Сергея Кирова, Вячеслава Менжинского, Валериана Куйбылева, писателя Максима Горького и его сына Максима Пешкова, покушение на Ленина и подготовка покушения на Сталина и Николая Ежова.

Во время обыска квартиры, дачи и кладовых Ягоды, помимо троцкистской литературы и сплющенных пуль, которыми были убиты Зиновьев и Каменев, были найдены также

более 1000 бутылок вина, огромное количество предметов мужской и женской одежды, фильмы, открытки, фотографии порнографического характера (почти 4000) и резиновый половой член. Часть находок забрал себе Ежов, новый глава НКВД — они были найдены во время обыска при его аресте в 1939 году.

Бухарин, Рыков и еще один фигурант дела, Михаил Томский, обратились к Сталину с категорическим отрицанием обвинений против них и просили разобраться в клевете, но их просьбы не были удовлетворены. Томский не выдержал развернувшейся травли и покнчил с собой, оставив адресованную Сталину предсмертную записку: «Я обращаюсь к тебе не только как к руководителю партии, но и как к старому боевому товарищу, и вот моя последняя просьба — не верь наглой клевете Зиновьева, никогда ни в какие блоки я с ними не входил, никаких заговоров против партии я не делал».

В ходе многочисленных допросов были получены признания большинства подсудимых в совершенных преступлениях. Ягода сознался в убийстве Максима Пешкова по личным мотивам — из-за влюбленности в его жену. Но на обвинение в шпионаже он ответил: «Нет, в этом я не признаю себя виновным.

Если бы я был шпионом, то уверяю вас, что десятки государств вынуждены были бы распустить свои разведки».

Во время слушания государственный обвинитель Вышинский обратился к Ягоде со словами: «Скажите, предатель и изменник Ягода, неужели во всей вашей гнусной и предательской деятельности вы не испытывали никогда ни малейшего сожаления, ни малейшего раскаяния? И сейчас, когда вы отвечаете, наконец, перед пролетарским судом за все ваши подлые преступления, вы не испытываете ни малейшего сожаления о сделанном вами?».

На что Ягода ответил: «Очень сожалею…

Очень сожалею, что, когда я мог это сделать, я всех вас не расстрелял».

Все обвиняемые, кроме троих, были приговорены к расстрелу. Заключенные, однако, тоже были расстреляны спустя несколько лет вместе с другими политзаключенными при приближении немецких войск.

Приговор был вынесен на рассвете 13 марта 1938 года. 15 марта он был приведен в исполнение. Ягода пытался спастись, написав прошение о помиловании: «Вина моя перед Родиной велика. Не искупить ее в какой-либо мере. Тяжело умирать. Перед всем народом и партией стою на коленях и прошу помиловать меня, сохранив мне жизнь». Но Центральный исполнительный комитет СССР отклонил прошение.

Часть осужденных была реабилитирована в 1963 году, после XXII съезда КПСС, большинство — только в 1988 году. «Изучение материалов дела дает основание сделать вывод, что некоторые протоколы допросов, в том числе допросов на очных ставках, фальсифицировались; к делу приобщались заранее составленные протоколы допросов с «признанием» обвиняемыми своей вины. Самооговор же достигался путем обмана, шантажа, психического и физического насилия… В связи с грубыми нарушениями закона на предварительном следствии и в процессе судебного разбирательства показания обвиняемых не могут быть положены в основу вывода об их виновности. Других же достоверных доказательств совершения ими особо опасных государственных преступлений в деле не содержится», — отмечалось в заключении пленума Верховного суда СССР.

Ягода же был признан не подлежащим реабилитации.