50-й пошел: Маск продолжает бить рекорды

SpaceX, компания американского миллиардера Илона Маска, во вторник осуществила очередной пуск ракеты Falcon 9. Старт состоялся с 40-й площадки космодрома на мысе Канаверал. Ракета вывела на геостационарную орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat.

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Этот старт оказался знаменателен по двум причинам. Во-первых, для SpaceX преодолен очередной рубеж –

в космос отправлена пятидесятая по счету «рабочая лошадка» компании, ракета Falcon 9.

Фоторепортаж: Маск отправил Falcon 9 в космос в 50-й раз __is_photorep_included11672455: 1

Первый старт этой ракеты состоялся еще в 2010 году, с тех пор она стала основной ракетой корпорации SpaceX, при помощи которой на орбиту выводятся коммерческие спутники, осуществляется доставка грузов к МКС и аппараты в интересах американских правительственных и военных структур. В планах компании запустить в этом году до 20 ракет.

С момента запуска до настоящего времени было всего две аварии с ракетами Falcon 9. Первая – в июне 2015 года при запуске грузового корабля к МКС. Вторая – в сентябре 2016 года, когда ракета взорвалась на стартовом столе во время предполетной подготовки.

С 2016 года инженерами компании разработана и успешно используется методика мягкого приземления или приводнения первых ступеней этой ракеты, при помощи которой SpaceX намерена значительно снизить стоимость пусков в будущем.

Ночной пуск, состоявшийся во Флориде, оказался рекордным для компании с точки зрения нагрузки.

«Массой в шесть метрических тонн и размером почти с городской автобус, спутник станет самым крупным из всех геостационарных, которые мы когда-либо запускали», – заявил Маск накануне пуска.

Спутник Hispasat 30W-6 должен будет улучшить покрытие телевизионной и других средств связи в Европе и северо-западе Африки.

Компания-оператор спутниковой связи Hispasat была создана в 1989 году, три года спустя ею был запущен первый телекоммуникационный спутник Hispasat 1A. Сегодня компания владеет флотом из семи геостационарных спутников, с последним запуском он увеличится до восьми аппаратов.

В отличие от предыдущих запусков, в этот раз инженеры компании не пытались спасти при возвращении первую ступень ракеты-носителя.

Это было связано с плохими погодными условиями вблизи восточного побережья США.

В феврале Илон Маск отправил в космос свою сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, в три раза более мощную, чем Falcon 9. Тогда с ее помощью миллиардер отправил по направлению к поясу астероидов свой личный автомобиль Tesla, с борта которого велась трансляция видеосигнала на Землю.

Тем временем немного проясняется будущее сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, связанное с ее предстоящими стартами. По данным американского издания Spaceflightnow, в ходе второго пуска «сверхтяжа» в июне этого года в космос будет выведено более двадцати аппаратов, собранных по заказу американских военных, NASA и исследовательских институтов.

Ссылаясь на источник в ВВС США, издание сообщило,

что всего в ходе запуска будет отправлено в космос 25 аппаратов.

Утверждается, что место для полезной нагрузки во время второй тестовой миссии STP-2 Военно-воздушными силами США было зарезервировано еще в декабре 2012 года, когда планировалось, что второй пуск ракеты состоится в 2015 году. Однако технические сложности, возникшие при разработке сверхтяжелой ракеты, заставили компанию многократно откладывать первый пуск, в итоге он состоялся 6 февраля 2018 года.

В числе аппаратов, которые в июне будут запущены при помощи Falcon Heavy – шесть «погодных» спутников (каждый весом по 225 кг). Они будут запущены в рамках американо-тайваньской программы по измерению температуры и влажности атмосферы путем оценки искажения сигналов GPS. Полученные данные будут затем использоваться в моделях для предсказания погоды.

Военной нагрузкой летом станет исследовательский аппарат ВВС Demonstration and Science Experiments (DSX). Спутник массой в полтонны будет летать сквозь радиационные пояса Земли и изучать воздействие космической радиации на работу приборов аппарата.

Изготовленный NASA спутник Orbital Test Bed будет тестировать в космосе новое нетоксичное топливо, а также будет нести на борту сверхточные атомные часы, которые в будущем могут обеспечивать навигацию космических миссий.

Спутник Prox 1, собранный студентами Технологического института Джорджии, будет испытывать новый двигатель, напечатанный на 3D-принтере, а также миниатюрный гироскоп. Кроме того, в числе запущенных окажется аппарат LightSail 2, который будет двигаться, используя солнечный ветер.