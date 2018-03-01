Стер ноги, но жив: охотник нашел туриста на перевале Дятлова

Перевал Дятлова вновь привлек к себе внимание — на этот раз исчезновением туриста, отправившегося в одиночный поход. 49-летний Александр Андреев ушел 11 февраля, а вернуться должен был 27 февраля. Однако на связь он не вышел.

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Обеспокоенные родственники обратились в МЧС, но выяснилось, что пропавший не проходил регистрацию перед походом. Тогда спасатели отправились на поиски мужчины.

«Мы организовали добровольную поисково-спасательную операцию. Так получилось, что у нас там была снегоходная группа. Кроме того, привлекли местных охотников-манси. Вчера вечером отзвонился охотник Олег Самбиндалов. По его словам, он встретил туриста возле одного из озер, около Отортена.

Мужчина с Олегом не поехал, а продолжил движение к перевалу Дятлова. Он возвращается с маршрута»,

— пояснил организатор снегоходных экспедиций Константин Кузнецов. Турист шел на лыжах, он стер ноги, но собирался закончить путь самостоятельно.

Как сообщает Ura.ru, турист оказался судьей Свердловского областного суда. В пресс-службе Свердловского облсуда подтвердили, что судья Андреев сейчас находится в отпуске, но, как он его проводит, не знают. Координаты места нахождения туриста были переданы в МЧС и сейчас спасатели двигаются ему навстречу.

Другим туристам, пожелавшим побывать на перевале, повезло меньше. В сентябре 2017 года стало известно о смерти одного из них.

«Днем 18 сентября 2017 года в правоохранительные органы города Ивделя поступила информация о скоропостижной смерти мужчины, находившегося в качестве туриста в районе перевала Дятлова в Ивдельском городском округе.

Следственным отделом по городу Ивдель СК России по Свердловской области организована доследственная проверка, в рамках которой осуществлен совместный выезд следователя СКР и сотрудников МЧС к месту нахождения тела мужчины. Однако в связи с труднодоступностью места, в котором произошел указанный инцидент, добраться до него пока не представляется возможным, в связи с чем необходимо привлечение специальной техники», — гласило официальное сообщение Следственного комитета по Свердловской области.

В августе 2016 года спасателям пришлось на вертолете переносить еще одного незадачливого туриста — тот пострадал при падении с транспортного средства и не мог выбраться самостоятельно.

Некоторых, впрочем, трудности не останавливают. Так, в июне 2016 года на перевале пропала туристка, отправившаяся в одиночных поход. Она зарегистрировалась в Ивдельском поисково-спасательном отряде и собиралась преодолеть маршрут город Ивдель – перевал Дятлова – гора Отортен – перевал Дятлова – город Ивдель за три дня. Через несколько дней после начала спасательной операции в Центр управления кризисными ситуациями в Свердловской области от спасателей Ивдельского поисково-спасательного отряда поступило сообщение о том, что потерявшаяся девушка найдена. Она изъявила желание продолжить поход.

«Девушку обнаружили на перевале Дятлова живой и здоровой. Она заявила, что продолжит поход с группой из Подмосковья, с которой была все это время. Данная группа планирует вернуться 26 июня»,

— сказал представитель отряда.

А в январе 2016 года на перевале погиб от переохлаждения 47-летний мужчина. Его тело спасатели нашли в вагончике-бытовке. Как выяснилось, он вел жизнь отшельника, пережидал в этом вагончике зиму, жег дрова, топил в котелке снег для чая и каши и делал записи в дневниках.

По словам его знакомых, он «просто искал себя в этом мире».

С момента таинственной гибели туристов в 1959 году перевал Дятлова оброс огромным количеством версий произошедшего и связанных с ними мифов, порой самых невероятных.

Очередное «открытие» сделал интернет-журналист Валентин Дегтярев. По своему заявлению, он якобы обнаружил у перевала рукотворные «геоглифы». Геоглифами называют геометрические фигуры на поверхности земли, которые настолько велики, что рассмотреть их возможно только с большой высоты.

Новый артефакт им был найден путем рассматривания спутниковых снимков (почему-то перевернутых с севера на юг) земной поверхности вблизи перевала Дятлова. Так, на спутниковых снимках, очевидно, сделанных зимой, примерно в 60 км на юго-восток от перевала, Дегтерев обратил внимание на необычные светлые полосы. Полосы эти либо параллельны, либо расходятся лучами из одних точек, образуя затейливые фигуры, которые могут напоминать не то крылья птиц, не то «кометы», как утверждает сам исследователь.

«Древние художники изобразили нечто такое, что сейчас можно трактовать двояко. Однако они напоминают то, что похоже на комету или метеорит… Большую птицу, ну или то, что на нее, возможно, похоже. Две горы между которыми есть то, что напоминает ворота. Возможно это проход куда-то...

Однако это теперь доказывает, что территория вокруг перевала Дятлова, действительно, была священной для манси населяющих эти места»,

— уверенно заявил он у себя на сайте, а десятки российских СМИ тут же охотно подхватили эту «сенсацию». Больше всех отличился канал РЕН-ТВ, который даже успел сделать интервью с «исследователем».

Природа «геоглифов» оказалась удивительно проста, «Газета.Ru» выяснила ее, связавшись с представителями Уральской базы авиационной охраны лесов. Пилоты этого предприятия систематически патрулируют леса, в том числе в районе перевала Дятлова, и ничего необычного в присланных снимках не увидели – это обычные вырубки лесов.

«Такими замысловатыми изображениями выглядят лесосеки из космоса, делянки.

Снег определил контраст. Там, где просматривается снег — это, пасечные волока, образовавшиеся от поваленных в разные стороны деревьев, шире — магистральные волока. Большие площадки — это погрузочные площадки и т.д.», — объяснил «Газете.Ru» старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы Александр Храмцов.