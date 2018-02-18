«Будем рады»: как земляне встретят пришельцев

Когда 30 октября 1938 года в США в эфире радиостанции CBS шел спектакль, во время которого диктор сообщил о нападении марсиан, многие американцы воприняли это всерьез, стали покидать дома и готовиться к самообороне.

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Сцены, изображающие всеобщую панику, хаос, истерию, рушащиеся здания, пылающие пожары и протесты жителей — так обычно изображают нашестие пришельцев фантастические фильмы и рассказы.

Однако какой в действительности может оказаться реакция землян на сообщение об открытии инопланетной жизни?

Как они поведут себя в случае установления контакта с развитой цивилизацией? Будут ли жители Земли рады этому сообщению или начнут паниковать?

Ответ на этот вопрос, лежащий в области массовой психологии, никогда серьезно не исследовался в научных работах, а как правило лежал в области фантазий режиссеров и писателей.

Заполнить этот пробел впервые попытались ученые под руководством психолога Майкла Варнума из Аризонского университета, опубликовавшие статью в научном журнале Frontiers in Psychology.

«Если мы столкнемся лицом к лицу с жизнью за пределами Земли, на самом деле мы будем довольно рады, — считает автор исследования. — До последнего времени было много спекуляций насчет того, какова может быть наша реакция на такие известия, но ранее почти никаких систематических эмпирических исследований не проводилось».

В своем пилотном исследовании Варнум с коллегами решили исследовать тональность статей и правительственных сообщений, выходивших в разное время в США по поводу событий, так или иначе связанных с вероятностью открытия жизни за пределами Земли.

Чтобы понять природу возможной реакции на открытие внеземной жизни, ученые использовали специальные программы, способные оценить эмоции, чувства и психологическое состояние авторов написанных текстов.

В качестве «опорных» случаев были использованы действительно имевшие место на протяжении последних десятилетий события, получившие широкую огласку в прессе.

Одним из таких событий стало открытие в 1967 году периодических сигналов от пульсаров,

которые изначально ошибочно были приняты за сигналы инопланетян.

Другим был полученный радиосигнал Wow, который тоже долгое время будоражил умы публики, пока недавно не было доказано, что его источником была комета.

В 1996 году много шума наделало сообщение об открытии окаменевших микробов в метеорите марсианского происхождения. В 2015 году и позднее в прессе широко обсуждалось открытие так называемой звезды Табби, мерцание которой не описывалось ни одной из существующих теорий — были предположения, что ее затмевает гигантская сфера Дайсона, выстроенная инопланетянами. Наконец, в 2017 году было сообщено об открытии нескольких землеподобных планет в зоне обитаемости одной из звезд.

Для анализа использовались тексты новостных сообщений в таких американских изданиях, как New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Time и журнал Science.

Анализ показал, что в среднем при освещении этих событий использовалось

в три раза больше слов, имеющих позитивный оттенок (отражающие восхищение, счастье), чем негативный.

В другом эксперименте ученые попросили пятьсот человек самим описать свою гипотетическую реакцию на возможное открытие микробной жизни за пределами Земли.

Результаты также показали скорее положительную реакцию, чем негативные эмоции. «Я бы восхитился такими новостями, — ответил один респондент. — Это было бы здорово, даже если бы открыли примитивные формы жизни».

О результатах исследования ученые рассказали на прошедшей конференции Американской ассоциации содействию науки.

По словам Варнума, полученные результаты говорят о том, что «если мы обнаружим, что не одни, то воспримем эту новость довольно хорошо». «Конечно, я не думаю, если вражеская армада покажется у орбиты Юпитера, мы будем счастливы, — сказал Варнум, представляя результаты исследования.

С выводами оказался не согласен Сет Шостак, американский астроном, известный деятель проекта SETI по поиску сигналов внеземных цивилизаций.

Он считает, что реакция на обнаружение примитивных форм жизни не отражает всей картины: «Зеленые человечки довольно разные, и действительно интересной была бы реакция на обнаружение сигналов SETI или более драматичное открытие внеземных конструкций».