Нога в голове: к чему приводит тератома

Находя в телах пациентов опухоли с зубами, волосами и даже отдельными сформировавшимися органами, хирурги далекого прошлого могли запросто обвинить больных в ведьмовстве и сговоре с дьяволом. Сегодня уже давно известно, что такие опухоли — тератомы — возникают из-за нарушения развития половых клеток.

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Заболевание протекает бессимптомно в 60% случаев. Проблемы начинаются только тогда, когда тератомы увеличиваются в размерах настолько, что начинают давить на окружающие органы. Беременность считается одним из факторов риска их активизации, они же могут привести к осложнениям при родах.

Наиболее часто встречаются тератомы яичников, также от опухолей страдают дети — у них тератомы образовываются обычно в области головы. В подавляющем большинстве случаев тератомы доброкачественны. Однако, несмотря на изученность, их содержимое не перестает удивлять.

В мозг мне ноги

В 2008 году в Колорадо врачи прооперировали малыша всего трех дней от роду. В его мозге была обнаружена маленькая опухоль, от которой было необходимо избавиться. Однако во время операции хирургов ждал сюрприз: в мозге ребенка они обнаружили две ступни, одна из которых была сформирована полностью, а другая частично, а также частично сформированную кисть руки.

«Был шокирован даже патологоанатом, вскрывший опухоль, — рассказывали врачи прессе. — Идеально сформированные части тела — это уникальнейшая находка».

Впрочем, хирурги не смогли с уверенностью сказать, была ли опухоль вызвана нарушением деления клеток или это был паразитический близнец, развившийся внутри хозяина. На начальном этапе монозиготной беременности близнецами, когда оба плода имеют общую плаценту, один из них «заворачивается» вокруг другого. Завернутый внутрь близнец становится паразитом, и его дальнейшее выживание зависит от близнеца-хозяина. У близнеца-паразита отсутствует мозг и он не способен выжить самостоятельно.

На похожую «находку» в 2000 году наткнулись и хирурги из Саудовской Аравии --

в животе мальчика двух недель от роду они обнаружили покрытое волосами новообразование, в котором смогли выделить две ступни, две руки, 15-сантиметровый кишечник, ткани мозга и даже половой член с яичками.

Третий глаз

Еще одна опухоль была обнаружена в 1997 году в Германии еще до рождения ребенка, во время УЗИ. Выявив гигантское новообразование в области крестца, врачи пришли к выводу, что для девочки безопаснее будет провести кесарево сечение и операцию по удалению опухоли, чем дожидаться родов. Малышка появилась на свет всего на 29 неделе развития. Масса опухоли составила 4,5 кг, в то время как сама девочка весила всего 950 г.

В тканях опухоли хирурги обнаружили фрагменты костной и хрящевой ткани, полосатых и гладких мышц, сосудов, кишечной оболочки.

Но наиболее поразившей их находкой стал полностью сформировавшийся глаз.

Pediatric and Developmental Pathology, 1999

Опухоль была диагностирована как сакрококцигеальная (крестцово-копчиковая) тератома. Среди новорожденных частота заболевания составляет один случай на 35 тыс. детей.

Девочка родилась живой. Но во время операции по удалению опухоли у нее развилась брадикардия и в итоге малышка погибла от сердечной недостаточности.

Еще один глаз, правда, недоразвитый, был извлечен в 2016 в Германии из мозга трехлетнего мальчика. Семья обратилась к врачу с жалобами на ослабление мышц с одной стороны тела ребенка, усталость и задержку речевого развития. МРТ выявила неоднородное образование в мозге. Анализ тканей после удаления опухоли показал: в ней находится глазной пузырь, «зародыш» глаза, в норме образующийся на третьей неделе развития эмбриона.

Опухоль была удалена полностью, после операции вызванные ее давлением на мозг симптомы пропали.

Зубастые яичники

В 2015 году в Бразилии 25-летняя женщина обратилась к врачу с жалобами на боль в нижней части спины, мучившую ее уже два месяца. Первичный осмотр не выявил никаких патологий, в вот УЗИ органов таза показало крупное, 10,3×9,2×8,6 см, образование в области яичника.

После удаления врачи установили, что оно состояло в основном из жировой ткани, но также в опухоли содержались волосы и зубы.

Col?gio Brasileiro de Radiologia e Diagn?stico por Imagem

Зубы — не редкость для тератом яичника, они обнаруживаются более чем в трети случаев. Периодически они попадаются даже в археологических находках — так, фрагменты новообразования были найдены среди тазовых костей женщины древнеримской эпохи в Испании. В небольшом шарике среди тазовых костей древней римлянки оказались четыре зуба и кусок кости.

«Внешние стенки опухоли закальцинировались и сохранились исключительно хорошо, учитывая, что эти типы останков внутри структуры организма являются очень, очень хрупкими», — пояснил Ассумпсио Малгоса, один из соавторов исследования.

Еще одна тератома яичника с зубами была обнаружена в останках женщины, умершей в XV веке в Португалии. 45-летняя женщина, по всей видимости, умерла от болезни и была похоронена на кладбище в Лиссабоне. Ее останки археологи обнаружили во время раскопок 2010-2011 годов. Наткнувшись на небольшую, 4,3 см в длину, опухоль, исследователи предположили, что это мог быть неразвившийся плод.

Однако более тщательный анализ показал, что опухоль содержит пять почти полностью развившихся зубов — четыре моляра и клык.

International Journal of Paleopathology (2017)

Не похоже, чтобы женщина страдала от опухоли, отмечают исследователи. Судя по тому, что ее скелет не был деформирован, тератома не причиняла ей никаких неудобств.

Тератомы составляют 24-36% от общего количества опухолей у детей и 2,7-7% - у взрослых. Тератомы яичника — одни из самых распространенных, они встречаются в трети случаев, как и тератомы, развившиеся в области крестца. 10-15% опухолей развиваются в забрюшинном пространстве, 5-7% - в яичках, столько же — в области прямой кишки, около 5% — в грудной полости. Тератомы мозга наиболее редки.