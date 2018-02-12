Гибель Ан-148: конец спокойной эпохи

Крушение в Подмосковье пассажирского самолета Ан-148, в результате которого погибли все находившиеся на борту 71 человек, стало первой авиакатастрофой в мировой гражданской авиации в 2018 году. Кроме того, эта катастрофа завершила собой свообразный рекорд «затишья», который был отмечен экспертами в области гражданских перевозок в ушедшем году.

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Так, согласно недавнему отчету, выпущенному порталом авиационной безопасности Aviation Safety Network, а также голландской консалтинговой компанией To70,

2017 год был самым безопасным в истории авиации.

Статистика показывает, что сегодня вероятность погибнуть в самолете гораздо ниже, чем при путешествии поездом или сильно ниже – чем в автомобиле.

Гораздо больше шансов погибнуть, катаясь на велосипеде, или от удара молнией.

За истекший год было зарегистрировано 10 авиационнных происшествий, в результате которых погибло 44 человека на борту и 35 – на земле. Для сравнения, в 2016 году произошло 16 инцидентов, в которых погибло 303 человека.

При этом в 2017 году пять инцидентов пришлось на грузовые перевозки, пять – на пассажирские. Учитывая прошлогоднюю статистику, эксперты подсчитали, что гибель одного пассажира приходится на 7,36 млн вылетов всех возможных воздушных судов, что делает авиацию самым безопасным на сегодня видом транспорта.

Но главное, в гражданской авиации был установлен рекорд – больше года не терпел крушение ни один пассажирский самолет, выполняющий рейсы по расписанию.

«31 декабря в авиации был установлен рекорд – 398 дней без единого инцидента среди рейсовых пассажирских самолетов, — говорится в отчете ASN.

– Более того, с момента последнего инцидента с более, чем ста погибшими, прошел рекордный период в 792 дня». Катастрофа Ту-154 близ Сочи в декабре 2016 года не вошла в статистику, так как это не был рейсовый полет, выполняемый авиакомпанией.

Снижение аварийности в авиации не является сюрпризом, считает президент ASN Харро Рантер: «С 1977 года среднее число воздушных инцидентов показывало плавное и постоянное снижение, во многом благодаря усилиям, предпринятым международным авиационным организациям, таким как ICAO, IATA, Flight Safety Foundation и авиационной промышленностью».

«2017 год был самым безопасным в истории авиации», — соглашается эксперт To70 Эдриан Янг. Однако, по его словам, сказанным в январе этого года, небывало низкая статистика авиапроисшествий, несмотря на высокий уровень безопасности современных самолетов, должна восприниматься, как счастливое везение. Так, в прошлом году были отмечены серьезные инциденты, которые по счастью не привели к человеческим жертвам, например –

случай с потерей двигателя над Гренландией самым большим пассажирским самолетом в мире А380.

Инцидент с самолетом аваиакомпании Air France, летевшим по маршруту Париж – Лос-Анджелес, произошел 30 сентября, когда над Гренландией у самолета буквально оторвало переднюю часть правого двигателя вместе с вентилятором. На борту самолета находились 496 пассажиров и 24 члена экипажа. В результате самолет был вынужден совершить экстренную посадку на трех двигателях на базе ВВС Канады «Гус-Бей» а пассажиры – провести там лишние 24 часа.

По словам эксперта, в настоящее время в сфере безопасности полетов особую опасность несут литий-ионные аккумуляторы из-за возможности их воспламенения на борту, а также факторы, связанные с человеческим фактором, с психическим здоровьем и усталостью.

«Когда начинал заниматься профессией 30 лет назад, мой шеф дал мне напутствие: будь готов, что ежегодно в мире гибнет в среднем 20 самолетов, — вспоминает представитель немецкой страховой компании AGCS. – К счастью, эта статистика сейчас ушла в историю».

Снижение аварийности в авиации начало наблюдаться с 1950-х годов. Во многом эксперты связывают это с массовым переходом «большой авиации» на реактивные и турбовинтовые двигатели, которые обладали большей надежностью, чем устаревшие к тому времени поршневые моторы. Свою роль сыграло усовершенствование систем управления самолетом, навигационных систем, улучшение контроля за воздушным движением, внедрение систем, помогающим избежать столкновения.

Согласно статистике, основанной на анализе более тысячи авиакатастроф, случившихся с 1950 по 2010 год (в нее не вошли инциденты, связанные с вертолетами и военной авиацией),

причиной примерно половины авиационных инцидентов так или иначе является ошибка пилотов.

20% приходится на отказы техники, далее следуют погодные явления, саботаж и другие проявления так называемого «человеческого фактора», когда причиной катастрофы, например, может стать ошибка диспетчера.

Boeing

Хорошее представление о распределении авиационных катастроф по фазам полета может дать статистика, собранная компанией Boeing с 1959 года.

Из иллюстрации видно, что наибольшее число авиакатастроф происходит непосредственно при взлете и первоначальном наборе высоты (13%), а также при заходе на посадку и самой посадке (48%).