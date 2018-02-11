Нестыковочка: почему отменили старт «Союза»

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-08», который должен был состояться 11 февраля с космодрома «Байконур», был в последний момент отменен. Запуск был назначен на 11.58.45 московского времени.

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На кадрах прямой трансляции было видно, что все процедуры и команды — «протяжка», «продувка», «дренаж» и другие — были выполнены,

от ракеты отошла кабель-мачта, однако старт в назначенный срок не состоялся.

«На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются. Пуск перенесен на резервную дату — 13 февраля», — сообщили в Роскосмосе спустя несколько минут.

Позднее источник «Интерфакса» в ракетно-космической отрасли заявил, что причиной отмены запуска космического грузовика «Прогресс-МС08» с Байконура могла стать нештатная работа системы управления ракеты-носителя.

«Предположительно, причиной нештатной ситуации стали проблемы в системе управления ракеты-носителя «Союз-2.1А», — сказал он. По его словам, проблема может быть скрыта в ошибке компьютера системы управления.

По данным источника ТАСС, запуск был перенесен из-за нестыковки бортового и наземного оборудования. «Нестыковка бортовой и наземной частей БЦВС (бортовая центральная вычислительная система).

Ситуация аналогична октябрьскому пуску «Прогресса МС-07», — сказал источник.

Не запущенный в воскресенье корабль должен был впервые в истории добраться до МКС по новой укороченной двухвитковой схеме за 3,5 часа. 12 октября с космодрома Байконур был также отложен старт корабля «Прогресса МС-07», в итоге грузовик стартовал 14 октября.

Именно старт 12 октября должен был впервые пройти по новой схеме. Однако из-за переноса баллистические условия не позволили отправить грузовик по новой схеме. В итоге «Прогресс МС-07» добрался до станции за двое суток.

В этот раз грузовой корабль «Прогресс МС-08» должен был доставить на Международную космическую станцию 1390 кг сухих грузов, 890 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. В грузовом отсеке также находится научное оборудование, в том числе летный комплект аппаратуры «Икарус», комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Сближение корабля к МКС и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» планировалось проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУПа и российских космонавтов — Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова.

В декабре пилотируемый корабль «Союз МС-07» доставил очередную экспедицию на МКС. Тогда на станцию прибыли космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.

Как сообщалось ранее, запуск очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) перенесен с 15 марта на 21 марта.

В составе будущего экипажа должен лететь космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, командир «Союз МС-08», астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

В конце 2017 года аварией закончился второй пуск ракеты «Союз» с нового космодрома «Восточный». По результатам работы аварийной комиссий было установлено, что причиной невыхода полезной нагрузки на расчетные орбиты стали ошибки в алгоритмах выведения разгонного блока «Фрегат».

В результате чего были потеряны российский спутник «Метеор-М» и еще 18 аппаратов попутной нагрузки.

В связи со случившимся третий пуск с Восточного был перенесен с января на 1 февраля, и он оказался успешным. В ходе третьего пуска ракета «Союз-2.1а» вывела в космос аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и 4. Помимо основной нагрузки, в космос традиционно выводилась и попутная нагрузка — в этот раз ею стали девять космических аппаратов иностранного производства.