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«За 14 дней русские разгромили группу армий «Б»

75 лет назад советские войска освободили Курск от немецких оккупантов

В окопах под Прохоровкой, февраль 1943 года ТАСС
В окопах под Прохоровкой, февраль 1943 года

75 лет назад советские войска освободили Курск от немецких захватчиков. Как армия продвигалась к городу и как он пострадал из-за оккупации, рассказывает «Газета.Ru».

Первой бомбежке Курск подвергся уже в первые месяцы Великой Отечественной войны. А в ноябре 1941 года он оказался в немецкой оккупации. За 15 месяцев оккупации в городе было расстреляно около 3 тыс. жителей, около 10 тыс. — угнано в Германию, еще столько же умерло от голода и эпидемий, не считая советских военнопленных в лагерях рядом с Курском.

В январе 1943 года началась Воронежско-Харьковская стратегическая наступательная операция, призванная разгромить группу армий «Б» вермахта и освободить крупные промышленные и административные центры СССР — Воронеж, Курск, Белгород и Харьков.

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Задачей первого этапа Воронежско-Харьковской операции — Острогожско-Россошанской операции — было разгромить основные силы группы армий «Б» и создать условия для последующего наступления на харьковском направлении. Операция предусматривала нанесение трех ударов по сходящимся направлениям с целью прорвать оборону противника. Результаты оказались блестящими: советские войска продвинулись на 140 км на запад и разгромили основные силы 2-й венгерской армии и 8-й итальянской армии, 24-й танковый корпус и основные силы немецкого корпуса особого назначения. Потери со стороны противника составили 71 тыс. человек пленными и 52 тыс. убитыми. Советские войска потеряли всего 4500 бойцов.

Следующим этапом стала Воронежско-Касторненская операция. Войскам предстояло сразиться с армиями противника, рассредоточенными на участке между Воронежем и поселком Касторная в Курской области. После Острогожско-Россошанской операции силы противника в этом районе оказались с трех сторон зажаты советскими войсками.

Красную армию снова ждал успех — бойцам удалось разгромить немецких солдат и освободить большую часть Воронежской и Курской областей.

Немецкий фронт рухнул, образовалась 400-километровая брешь от Орловской до Харьковской областей.

«Потери 2-й немецкой армии были очень большими, на 2-ю венгерскую армию вообще больше не приходилось рассчитывать. Введенный в ее полосе немецкий армейский корпус отошел с боями за реку Оскол. Остатки Альпийского корпуса и 24-го танкового корпуса также не могли больше вести боевые действия», — писал немецкий военный историк Курт Типпельсирх.

Немецкий генерал-майор фон Бутлар так оценил результаты сражений в ходе Воронежско-Касторненской и Острогожско-Россошанской операций: «Итог, который немецкому командованию пришлось подвести на этом участке фронта в конце января 1943 года, был поистине ужасным.

За 14 дней русского наступления группа армий «Б» была почти полностью разгромлена.

2-я армия оказалась сильно потрепанной. К тому же она потеряла во время прорыва основную массу своей боевой техники. 2-я венгерская армия была почти полностью уничтожена, из 8-й армии спастись удалось лишь некоторым частям корпуса альпийских стрелков...».

Третьим этапом стала Харьковская наступательная операция «Звезда», в ходе которой 16 февраля был освобожден Харьков, а до него — несколько десятков других городов.

8 февраля 1943 года от немецких оккупантов был освобожден Курск.

На Курск наступала 60-я армия Воронежского фронта под командованием генерала Ивана Черняховского. Перед фронтом 60-й армии оборонялись пять пехотных дивизий противника, которые понесли незначительные потери в боях под Воронежем. Немцы, пользуясь тем, что снежные заносы и бездорожье мешали наступать советским войскам, пытались удержаться в населенных пунктах, закрепиться на своих прошлогодних позициях по реке Тим. Их оборона на этом рубеже представляла сильную полосу укреплений с инженерными заграждениями.

Черняховский сформировал две ударные группы и направил их в обход Курска с севера и юга. В ночь на 3 февраля основные силы вышли к правому берегу реки Тим. К утру туда же были подтянуты резервы, артиллерия и доставлены боеприпасы. К полудню бойцы перешли в решительное наступление и, разгромив противника на берегу реки, двинулись на запад. 4 февраля был освобожден крупный поселок Тим, 5 февраля — город Щигры. За трое суток войска преодолели 120 км и вечером 6 февраля с ходу вступили в боевые действия на окраине города при поддержке оказавшихся в этом районе 132-й стрелковой дивизии Брянского фронта и 240-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта.

Сопротивление врага на ближних подступах к городу резко возросло. Немцы сконцентрировали в городе и его окрестностях части пяти пехотных и одной танковой дивизий и возвели сеть опорных пунктов в расчете на то, что так им удастся остановить советские войска. Наибольшее сосредоточение сил противника наблюдалось на востоке — очевидно, в ожидании 60-й армии. Курск было решено атаковать с севера и северо-запада, где укрепления были слабее.

Штурм города начался в ночь на 8 февраля.

С первых минут сражение приобрело весьма яростный характер, но советским бойцам уже к утру удалось прорваться в город. Один за другим они блокировали опорные пункты немцев, нарушая огневую связь между ними и уничтожая их поодиночке. Ориентироваться в городе солдатам помогали местные жители.

Вражеская оборона распалась на множество участков, где с переменным успехом велись боевые действия. К вечеру большая часть Курска была зачищена, немцы спешно отступали. Не успевшие покинуть город солдаты прятались в подвалах домов и развалинах.

К 9 февраля город был полностью очищен от оккупантов. На здании Дома пионеров советские бойцы вывесили красный флаг.

После короткой передышки в Курске и его окрестностях войска 60-й армии снова пошли в наступление. Тяжелые бои развернулись за сильно укрепленный врагом железнодорожный узел Льгов. Встретив сильное сопротивление противника, Черняховский не стал штурмовать город в лоб, а направил свои войска в обход справа и слева, создав угрозу окружения крупной группировки гитлеровцев. Почувствовав эту угрозу, захватчики вынуждены были оставить Льгов и Обоянь. А соединения 60-й армии вскоре вышли на восточный берег реки Сейм, где по приказу командования фронтом перешли к длительной жесткой обороне. И Красная Армия, и немецкое верховное командование готовились к сражению на Курской дуге.