Она полетела: первый старт Falcon Heavy

А вот и прямая трансляция со спорткара. Сможете ли вы заснуть, зная, что он летит где-то там, по орбите? Мы попробуем. Утром ранний подъем и бросок к Марсу. Спасибо, что были с нами!
С Луной связывает будущее Falcon Heavy и Александр Железняков. «Она может стать конкурентом и американской сверхтяжелой ракеты, и нашей, и китайской, поскольку их еще нет, а у Маска – уже на подходе. Тем более, что свою ракету он хочет модернизировать (ракета BFR) и достичь еще большей грузоподъемности», — считает эксперт.
Спорткар летит над Австралией. Самочувствие манекена в норме. Тангаж, рысканье, вращение... Продолжаем наблюдения
Что станет с рынком тяжелых ракет-носителей и каковы могут быть последствия для российских коммерческих запусков?
— Наши позиции на рынке уже были обрушены полетами Falcon 9. Изначально это была средняя ракета, но Маск, модернизировав, сделал ее тяжелой. Сначала она конкурировала с «Зенитом», «Союзом», а потом раз, — и уже с «Протоном»! Она оказалась дешевле его в полтора раза, потом, правда и «Протон» подешевел из-за падения курса рубля.
Так Маск если не выдавил, то раза в три сократил количество заказов на «Протон». Здесь мы уже побиты, и теперь Маск хочет побить более сложного противника – европейскую ракету Ariane 5. Эти ракеты дороже, но надежнее «Протона». Они не падали практически 10 лет, — считает Егоров.
«Маск видит, что и США и Россия сейчас нацелились на Луну. Они разрабатывают свои тяжелые ракеты. Но если Маск докажет, что его ракета может летать, он получит государственные заказы – может, не на доставку людей, а грузов. Сверхтяжелые ракеты как раз нужны для сверхзадач. И освоение Луны как раз и есть такая задача», — считает Егоров.
Что означает этот старт для космонавтики в целом? Уникальные характистики ракеты могут сослужить ей поначалу плохую службу. «Поскольку сверхтяжелые ракеты не запускались уже 30 лет, вся экономика, все военные производители, вся индустрия спутникостроения сейчас заточены под нагрузку не более 30 тонн, — считает Виталий Егоров. – Для нее нет достойной нагрузки. Единственная надежда Маска – запускать одной ракетой два спутника.
Единственный способ ускорить освоение ракеты – запускать людей, например к Луне»
Что дальше? Родстер в ближайшие 5 часов останется на околоземной орбите. Затем ему будет дан импульс на отлетную траекторию в сторону Марса. Полет туда будет неуправляемым и может продолжаться миллиарды лет. Если не произойдет столкновения с самим Марсом.
Подтверждение от Маска. Второй импульс дан, апогей орбиты вырос до 7 тыс. километров! Это самый удаленный автомобиль от Земли. Впрочем, и единственный в космосе. Многие уже успели упрекнуть в загрязнении космического пространства своими игрушками. Зато какое шоу!
В этот момент должен был во второй раз включиться двигатель второй ступени.
За рулем — манекен:
Фото спорткара на орбите (публикуется впервые в истории цивилизации):
Пока нет информации о посадке центральной ступени на морскую платформу. Как бы то ни было, самое сложное позади. Ракета стартовала, не взорвалась на старте — то, чего больше всего опасался Илон Маск. Сам он накануне запуска оценивал шансы успеха в «50 на 50».
Вторая ступень вышла на расчетную орбиту. Первый автомобиль в космосе! Выйти на отлетную траекторию к Марсу он должен через шесть часов.
Есть посадка боковых ступеней. Такого человечество еще не видело — две ракеты одновременно приземлились в 300 метрах друг от друга! Всеобщее ликование! Ведущие не находят слов.
Вторая ступень выводит автомобиль на опорную орбиту, все три первые ступени начали свой спуск. «Охренеть» — не выдержал эмоций соведущий российской трансляции запуска. В машине заиграл Дэвид Боуи. Можно ди было все это представить еще десять лет назад?
Ключевой момент, оба боковых блока отошли и начали свой путь к земле. Публика ликует.
Одна минута, полет нормальный. Ракета прошла точку наибольшего аэродинамического сопротивления. Камеры работают и на борту носителя
Есть отрыв!
Идет стравливание окислителя. Старту быть!
Немного статистики: Это 54 старт ракеты семейства Falcon с 2006 года. Седьмое и восьмое использование уже летавших ступеней.42 старт Falcon с космодрома на мысе Канаверал. Третий в этом году старт ракеты компании SpaceX.
Не исключением должен стать и дебютный старт Falcon Heavy. Если все пойдет гладко. две боковые ступени ракеты вновь мягко приземлятся на наземные площадки во Флориде, а центральная ступень — на плавучую баржу в Атлантике.
Возврат первых ступеней и в дальнейшем других элементов ракеты — главная отличительная черта ракет Falcon, на которую делает ставку Маск для снижения стоимости запусков.
Сама ракета Falcon Heavy не будет в полном смысле новой. Дело в том, что два боковых ускорителя уже были использованы ранее в качестве первых ступеней ракеты Falcon 9 и были успешно возвращены на Землю для восстановления. Эти «боковушки» летали при запуске телекоммуникационного спутника Thaicom 8 и при запуске грузового корабля к МКС.
Сообщают, что идет заправка керосином первых ступеней ракеты. Хороший знак!
Минувший год был вообще одним из самых неудачных для российской космонавтики. В начале года – проблемы с ракетами «Союз», и одновременно со знаменитой и надежной ракетой «Протон», которая установила своеобразный антирекорд – впервые в истории она не летала целый год. Причина – брак на Воронежском механическом заводе, который пришлось устранять весь оставшийся год. Как писала «Газета.Ru», дело было в кладовщице.
В прошедшем году США всего осуществили 30 пусков. Причем все из них были успешными, 18 из них приходились на Space X. 19 стартов без учета пусков с космодрома Куру — провела Россия, причем успешными из них стали лишь 18.
Минувший год оказался чрезвычайно успешным для компании Space X. Еще летом был достигнут своеобразный рекорд — компания вырвалась в мировые лидеры по числу запусков в год, обогнав при этом Россию. «12 запущенных с начала года ракет — это больше, чем любая другая страна или космическая компания в мире, в том числе такой ракетный гигант, как Россия, которая запустила пока 11 ракет в этом году», — писали в августе американские СМИ.
Ракета заправлена керосином!
Европейский спутник сумел снять стартовую площадку из космоса.
Апдейт: новое время запуска — 23.45 МСК. Все дело в сильном ветре, мешающем осуществить старт. Погодные параметры продолжают изучаться непрерывно
«Однако столько внимания к старту привлекается потому, что фактически с полета «Энергии» в 1988 году полетов сверхтяжелых ракет не было. В принципе, система Space Shuttle тоже являлась сверхтяжелой ракетой, но полезный груз, запускавшийся шаттлом всего 20 тонн – столько же запускается «Протоном».. Поэтому с 1988 года в мире не было ракеты, способной поднять свыше 30 тонн», — считает Егоров
«Falcon Heavy – самя мощная из существующих ракет, в два раза мощнее Delta-IV Heavy, при этом она в два раза менее мощная в сравнении с самой мощной ракетой за всю историю космонавтики – «Сатурн-V» (145 тонн), — считает эксперт космической отрасли, известный блогер Виталий Егоров. – «Энергия» могла поднимать, по разным оценкам до 105-110 тонн, Так что для космонавтики эта ракета – не такое уж достижение».
В СМИ, по крайней мере в западных СМИ, про Falcon Heavy говорят, как про самую мощную ракету в мире. Конечно, в этом есть лукавство. Мощнее нее ракеты были – американская «Сатурн-5», отправлявшая в 1960-е и 1970-е годы лунные экспедиции и орбитальную станцию Skylab, и советская «Энергия», два раза летавшая в космос, и в 1988 году запустившая многоразовый корабль «Буран». Не говоря уже про советскую Н-1, которая так и не смогла покинуть пределы Земли.
В ожидании старта предлагаем вам посмотреть, как запуск ракеты и отправка к Марсу красного дерзкого спорткара должны выглядеть — глазами художника:
При этом отправить ее планируется по отлетной траектории в направлении Марса. Бизнесмен надеется, что автомобиль будет летать вокруг Солнца миллиард лет, если запуск окажется успешным и при старте не произойдет взрыва.
«Мне нравится представлять себе машину, бесконечно летающую в космосе, которую, возможно, обнаружит внеземная раса миллионы лет спустя в будущем», — заявил Маск.
Разрешение выдано на «транспортировку родстера Tesla (симулятора массы) на гиперболическую орбиту». Да, если вы не в курсе, это не шутка! Илон Маск еще в 2017 году ангажировал публику эпатажным заявлением о том, что в первом же полете тяжелой ракеты «полезной нагрузкой» для нее станет спорткар Tesla Roadster, в котором будет играть знаменитая «Space Oddity» Дэвида Боуи.
Огневые испытания этих двигателей были успешно проведены 24 января, благодаря им инженеры получили важные сведения об устойчивости их работы и функционированияи всех систем. Последний штрих в подготовке ракеты был сделан 2 февраля, когда на Федеральное управление гражданской авиации выдало лицензию использование ракеты.
В Space X сообщили, что по результатам анализа ветровой погоды момент запуска решено перенести — он должен состояться в 23.05 мск. Ждем!
По сути, сверхтяжелая ракета состоит из трех хорошо зарекомендовавших себя ракет компании Space X Falcon 9, и второй ступени. Таким образом, от земли ее отрывают целых 27 одновременно работающих двигателя Merlin.
В конце декабря Маск впервые опубликовал фото ракеты Falcon Heavy, первые снимки ракеты он разместил в своем твиттере — на них ракета лежала в почти собранном виде близ 39 стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди, откуда и планируется ее сегодняшний пуск.
«С такой грузоподъемностью уже можно говорить о запуске тяжелых модулей орбитальных станций, тяжелых межпланетных станций, о лунных кораблях и о многом другом. Поэтому, если в арсенале человечества появляется такой носитель конечно это важный день», — считает Железняков.
Грузоподъемность ракеты действительно выдающаяся – предполагается, что на низкую околоземную орбиту она будет выводить 64 тонны, на геостационарную 26,7 тонн, на отлетную траекторию к Марсу 16,8 тонн, в сторону Плутона – до 3,5 тонн.
«Это действительно важное событие, учитывая, как раз характеристики этой ракеты. В настоящее время ни одна страна не располагает носителями с грузоподъемность выше 27 тонн (такую грузоподъемность имеет ракета Delta-IV), а все, что выше 50 тонн – можно относить к классу сверхтяжелых ракет, — считает Александр Железняков, академик Российской академии космонавтики.
Старт Falcon Heavy — едва ли не самое важное из ожидавшихся событий в мировой космонавтике в этом году. Это действительно самая крупная и тяжелая ракета. Ее высота 70 м, диаметр — 12,2 м, масса (с топливом) — 1420 тонн.
Запуск Falcon Heavy переносится уже пятый год. Изначально о ее строительстве было объявлено еще в 2011 году, а первый пуск должен был состояться в конце 2013 года. В июле 2017 года Маск признал, что создание ракеты оказалось более сложным, чем ожидалось.
Окончательно запук был назаначен на 6 февраля — 21.30 мск. При этом окно запуска составляет 2,5 часа
Добрый вечер, уважаемые любители науки и космоса, в этот вечер «Газета.Ru» предлагает вам проследить за космическим стартом во Флориде, которого так давно ждали. Старт ракеты, который запланирован в этот вторник на 21.30 мск с космодрома на мысе Канаверал, откроет новую страницу в истории космонавтики – ведь в космос впервые запускается сверхтяжелая ракета Falcon Heavy американского миллиардера Илона Маска.