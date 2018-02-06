Она полетела: первый старт Falcon Heavy

Что станет с рынком тяжелых ракет-носителей и каковы могут быть последствия для российских коммерческих запусков?

— Наши позиции на рынке уже были обрушены полетами Falcon 9. Изначально это была средняя ракета, но Маск, модернизировав, сделал ее тяжелой. Сначала она конкурировала с «Зенитом», «Союзом», а потом раз, — и уже с «Протоном»! Она оказалась дешевле его в полтора раза, потом, правда и «Протон» подешевел из-за падения курса рубля.

Так Маск если не выдавил, то раза в три сократил количество заказов на «Протон». Здесь мы уже побиты, и теперь Маск хочет побить более сложного противника – европейскую ракету Ariane 5. Эти ракеты дороже, но надежнее «Протона». Они не падали практически 10 лет, — считает Егоров.