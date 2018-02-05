Мобильники убивают мышей раком

Ученые провели дорогостоящее исследование, которое так и не дало конкретного ответа на вопрос о том, насколько вредно излучение мобильных телефонов для организма. Предварительные результаты были опубликованы в открытом доступе на сайте Национальной программы по токсикологии. Им еще предстоит пройти рецензирование, во время которого рецензенты в том числе проверят статистическую значимость полученных данных.

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Результаты исследования показывают риск развития опухолей, повреждения ДНК и тканей, а также снижение массы тела у некоторых групп грызунов. Однако говорить о том, что это доказывает возможность негативного влияния излучения на здоровье человека, ученые не берутся.

Учитывая противоречивость результатов, а также то, что исследование проводилось не на людях, а на мышах и крысах, не следует экстраполировать полученные данные на людей, отмечает ведущий автор исследования Джон Бухер.

«На данный момент мы не чувствуем, что мы достаточно хорошо понимаем полученные результаты, чтобы с уверенностью что-то утверждать, — поясняет он. — Лично я пользуюсь мобильным телефоном так же, как и прежде».

Исследование проводилось в рамках Национальной программы по токсикологии (NTP) — проекта, запущенного в 1978 году для координирования токсикологических исследований Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Мобильные телефоны испускают неионизирующее электромагнитное излучение, воздействие которого некоторые ученые уже не первый год пытаются связать с раком и другими заболеваниями. Гипотетическое вредное воздействие излучения мобильных телефонов на здоровье человека вызывает ожесточенные споры уже не первый год. Однако большинство исследований не выявляют однозначной связи между излучением и раковыми заболеваниями у людей. Чтобы прояснить ситуацию, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов поручило ученым провести в рамках Национальной программы по токсикологии исследование, посвященное влиянию излучения на живые организмы.

Для экспериментов исследователи использовали более 3000 мышей и крыс обоих полов и разного возраста. В ходе эксперимента, продлившегося два года, грызуны находились в специальных камерах, где ученые по девять часов в день подвергали их воздействию излучения, аналогичного излучению телефонов, работающих в 2G и 3G-сетях. Уровни излучения колебались от 1,5 до 10 ватт на килограмм. Бухер отмечает, что даже самые низкие уровни излучения, применявшиеся в эксперименте, все равно были выше тех, которые обычно наблюдаются у телефонов.

У самцов крыс из-за воздействия излучения развивались опухоли нервной ткани в области сердца.

Также и у самцов, и у самок страдало и само сердце. Если полученные результаты подтвердятся после пересмотра, отмечает Бухер, излучение мобильных телефонов придется признать слабым канцерогеном.

Опухоли, от которых пострадали самцы крыс, оказались злокачественными невриномами — образованиями, развивающимися из шванновских клеток, которые образуют миелиновую оболочку нервов. Однако исследования, посвященные воздействию излучения на организм человека, не выявляют связи между частотой использования мобильных телефонов и ростом риска развития неврином.

У подопытных животных также появлялись опухоли других органов — мозга, простаты, печени, поджелудочной железы. Однако исследователи не могут с уверенностью сказать, были ли эти опухоли вызваны излучением.

Кроме того, исследователи выявили вызванные излучением повреждения ДНК и тканей, а также снижение массы тела животных. Однако они добавляют, что

«не настолько уверены в понимании явления, чтобы говорить о его биологической значимости».

Снижение массы тела у крысят и их матерей наблюдалось в случае, если излучение воздействовало на них во время беременности и лактации. При этом в будущем крысята вырастали до нормальных размеров.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов охарактеризовало результаты как «в основном сомнительные или неопределенные доказательства того, что все воздействие излучения, которому подвергались крысы или мыши, действительно вызвало рак у этих животных».

«Эти черновые результаты могут вызвать сильное беспокойство, но они не изменят того, что я говорю людям: доказательства связи между мобильными телефонами и раком слабы и до сих пор мы не видим повышения риска развития рака у людей», — комментирует работу вице-президент Американского онкологического сообщества Отис Броули.

Впрочем, нашли результаты и своих сторонников. Так, терапевт Дэвид Карпентер из Университета штата Нью-Йорк в Олбани, неоднократно высказывавшийся насчет вреда мобильных телефонов заявил:

«Я думаю, это первое явное доказательство того, что эти виды радиочастотных полей увеличивают риск развития всех видов рака».

О безопасности мобильных телефонов для людей говорит работа австралийских исследователей 2016 года, опубликованная в журнале Cancer Epidemiology. В рамках исследования ученые собрали данные о здоровье почти 20 тыс. мужчин и 15 тыс. женщин за 1982-2013 годы. Хотя за этот период риск развития рака мозга у мужчин незначительно возрос, у женщин таких изменений не наблюдалось. В целом, рост количества случаев рака отмечался у пожилых людей 70-84 лет, но более детальное изучение данных показало, что опухоли у них образовались еще до повсеместного распространения мобильных телефонов. Поэтому такой скачок исследователи связывают с совершенствованием методов диагностики рака, а не с влиянием излучения: учитывая, что в Австралии количество владельцев мобильных телефонов возросло с 1987 года на 90%, последствия воздействия излучения были бы куда более выраженными.