«Доктрина командования давала мне право сбросить бомбу»

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60 лет назад в небе над американским штатом Джорджия произошел инцидент, который привел к потере термоядерной бомбы. 5 февраля 1958 года бомбардировщик B-47 полковника Говарда Ричардсона выполнял секретный полет в интересах американского Стратегического командования.

Был разгар холодной войны, и целью полета была тренировка по выполнению дальних полетов на случай, если поступит приказ, и летчикам потребуется взлететь с их авиабазы Хомстед во Флориде и взять курс к одной из целей на территории СССР.

Тренировка была приближена к условиям реального боевого вылета, потому на борту находилась водородная бомба Mark 15 весом в 3500 кг.

«Отбомбившись» над территорией условного противника, экипаж взял курс на юг, на свою базу. Пролетая над Северной Каролиной примерно в 2 часа ночи, экипаж ощутил удар, в результате которого оказалось повреждено правое крыло бомбардировщика, и едва не оторвался крайний правый, шестой двигатель, который остался висеть под углом 45 градусов.

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«Мы почувствовали сильный удар и увидели вспышку справа. Мы не знали, что это было, но это мог быть только другой самолет», — вспоминал позднее командир экипажа.

После удара самолет стал падать, однако командиру удалось взять управление под контроль и выровнять его на высоте семи километров. Вскоре Ричардсон принял решение, которое позволило с одной стороны облегчить самолет, с другой –избежать глобальной катастрофы в случае неудачной посадки.

Экипаж решил избавиться от термоядерной бомбы и сбросить ее в море.

«Тактическая доктрина Стратегического командования ВВС давала мне право сбросить ее ради безопасности экипажа – это было задачей номер один», — утверждал Ричардсон.

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Ричардсон вспоминал, что решение о сбросе бомбы было принято почти мгновенно, и считал, что все в тот момент было сделано правильно. «У нас случилось ЧП и я безопасно посадил самолет... За это от командования я получил Крест летных заслуг». – вспоминал он.

Бомба была сброшена близ острова Тайби, экипаж отметил место сброса, после чего самолет благополучно приземлился на авиабазе Хантер в Саванне. Командир второго самолета, истребителя F-86, сильно пострадавшего после столкновения, сумел катапультироваться и выжил. Сразу после инцидента начались масштабные поиски упавшего боеприпаса.

Многочисленные попытки обнаружить бомбу, первая из которых продлилась до апреля 1958 года, ни к чему не привели. Считается, что она упала в мелководный залив Уоссо и увязла в грунте на глубине 1,5—4,5 м. Неясным остается и опасность сброшенной бомбы.

Сам Ричарсон утверждал, что опасность взрыва отсутствует, поскольку на бомбе осутствовал плутониевый взрыватель. По его словам, это связано с тем, что экипаж выполнял тренировочный полет.

Однако в рассекреченных много лет спустя показаниях, данным в 1966 году помощником министра обороны США, говорилось,

что потерянный боеприпас был «готовым оружием, бомбой с ядерной капсулой».

Несмотря на то, что Минобороны давно прекратило поиски бомбы, местные жители до сих опасаются потерянного 60 лет назад боеприпаса. В 2004 году отставной летчик Дерек Дюк зафиксировал повышенный фон радиации в прибрежных водах Саванны. Последовавшее расследование установило, что фон соответствует природному.

Тем не менее в США продолжают высказываться опасения о возможности термоядерного взрыва, который мог был уничтожить часть восточного побережья. Есть страхи и того, что боеприпасом могут завладеть различные террористические группы.

Инцидент 5 февраля 1958 года с водородной бомбой не был первым и последним. По состоянию на 2013 год Минобороны США насчитало более тридцати аналогичных инцидентов под кодовым названием Broken Arrow с ядерными боеприпасами.

Одним из самых известных стал инцидент над Туле в Гренландии, произошедший 50 лет назад в Гренландии. Тогда из-за возникшего пожара потерпел крушение бомбардировщик B-52 с четырьмя термоядерными бомбами. Катастрофа привела к скандалу.

Падение бомбардировщика с термоядерными бомбами на борту означало, что США нарушили существовавшие договоренности. Представители общественности выдвигали претензии к правительству Дании, которое, по их мнению, оказалось неспособно сдержать взятые на себя обязательства.