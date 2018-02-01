Все на местах: «Фрегат» вывел спутники на орбиту

Два российских спутника «Канопус-В» №3 и №4 были выведены на расчетные орбиты разгонным блоком «Фрегат». Об этом говорится в официальном сообщении Роскосмоса.

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Спутники «Канопус-B» вышли на орбиту 6:06 и 6:12 мск — спустя час после старта ракеты-носителя «Союз-2.1а». В Роскосмосе заверили, что отделение космических аппаратов от «Фрегата» прошло в штатном режиме.

Фоторепортаж: Третий запуск с "Восточного" стал удачным __is_photorep_included11632897: 1

В ближайшее время спутники будут работать в составе космического комплекса «Канопус-В». Сейчас в него также входят спутники «Канопус-В» №1 и КА «Канопус-В-ИК», ранее запущенные на земную орбиту. Аппараты «Канопус» предназначены для получения панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли в интересах различных российских ведомств.

Кроме российских аппаратов, «Фрегат» успешно вывел на орбиту иностранные спутники — их взяли в качестве полезной нагрузки по контрактам с Роскосмосом.

«Космические аппараты S-Net, Lemur и D-Star One, запускаемые в качестве попутной полезной нагрузки по контрактам ОАО «Главкосмос», штатно отделились от разгонного блока «Фрегат» с 07.33 до 07.50 мск. Все средства выведения «Роскосмоса» — ракета-носитель «Союз-2.1а» (РКЦ «Прогресс») и разгонный блок «Фрегат» (производитель НПО Лавочкина) – отработали без замечаний», — говорится в сообщении.

Губернатор Приамурья Александр Козлов уже поздравил жителей региона с третьим пуском с космодрома «Восточный». «Сегодня второй раз наблюдал за тем, как стартует ракета. Скажу вам — это удивительное зрелище. Надеюсь, что дальше все пройдет в штатном режиме и космические аппараты будут доставлены на орбиту. В целом, хочу отметить, что космодром для области — это один из важнейших факторов развития», — сказал он.

Губернатор добавил, что выражение «Амурская область космическая» — это не просто слоган». «Это факт. И мы гордимся, что наш регион стал космической гаванью всей страны», — отметил он.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» состоялся на космодроме «Восточный» в в 05:07:18 мск. Он стал третьим в истории нового космодрома и был застрахован на сумму более 10 млрд руб.

Прошлый пуск ракеты «Союз» с космодрома «Восточный» был аварийным, 28 ноября 2017 года запущенные на орбиту девятнадцать спутников упали в океан. Позднее специалисты ракетно-космической отрасли выяснили, что разгонный блок «Фрегат» упал из-за некорректной работы алгоритмов программного обеспечения.

При этом изначально в Роскосмосе заверили, что пуск прошел штатно и проблем не возникло. Однако спустя почти три часа после запуска стало известно, что специалисты, контролирующие выведение на орбиту спутника, так и не получили телеметрию космического аппарата.

12 декабря глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что страховка целиком покрыла ущерб от неудачного пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» 28 ноября.

«Были застрахованы наземная инфраструктура, ракета-носитель, разгонный блок и космический аппарат. То есть страховка покрыла полный объем потерь», — сказал Комаров.

Однако премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неудачный пуск ракеты «Союз-2.1б» является прежде всего репутационной проблемой. «Здесь даже дело не в финансах», — сказал глава правительства.

Он отметил, что причиненный ущерб нельзя будет покрыть страховыми выплатами. «К сожалению, там все закончилось плохо. Помимо того расследование, которое проводится по линии Роскосмоса, хочу отметить, что само по себе это прискорбное событие. Никакие страховые выплаты не покрывают тех издержек, которые мы в этом случае несем», — добавил Медведев.

Из-за инцидента с «Союзом» и был перенесен третий пуск ракеты с космодрома «Восточный» — изначально он был запланирован на 22 декабря. В связи с аварией разгонный блок «Фрегат» перед очередным запуском тщательно проверяли специалисты.