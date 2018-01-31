Подъем с разворотом: третий запуск с «Восточного»

На космодроме «Восточный» состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и 4. Он стал третьим в истории нового космодрома, пуск прошел, как запланировано — в 05:07:18 мск.

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Через пару секунд после отрыва ракета выполнила разворот, чтобы взять необходимый азимут для выведения на полярную орбиту, и продолжила подъем.

Фоторепортаж: Третий запуск с "Восточного" стал удачным __is_photorep_included11632897: 1

«Через один час после старта ракеты-носителя «Союз-2.1а», разгонный блок «Фрегат» вывел основную полезную нагрузку – космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и №4 на расчетные орбиты, — сообщили в Роскосмосе. — Отделение космических аппаратов прошло штатно в 6:06 мск и 6:12 мкс на солнечно-синхронных околокруговых орбитах».

Помимо основной нагрузки в космос традиционно выводится и попутная –

в этот раз ею стали девять космических аппаратов иностранного производства.

Накануне запуска на космодроме был совершен традиционный молебен.

Роскосмос

Аппараты «Канопус» являются третьим и четвертым аппаратами в космическом комплексе «Канопус-В», предназначенном для получения панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли. Спутниковые снимки будут использоваться подразделениями самого Роскосмоса, МЧС России, Министерства природных ресурсов и экологии, Росгидромета, РАН и других ведомств. С их помощью планируется вести мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, сельскохозяйственной деятельности, землепользования и картографирования.

Оба аппарата массой по 490 кг должны быть выведены на солнечно-синхронную орбиту с высотой 510 километров с наклонением 97,40 и провести на орбите не менее пяти лет.

Накануне на космодром прибыло руководство Роскосмоса во главе гендиректором госкорпорации Игорем Комаровым. Было проведено совещание по готовности объектов наземной космической инфраструктуры и ракеты, обсужден ход работ по завершению строительства объектов I очереди и организацию работ по созданию II очереди космодрома.

Этот запуск привлек повышенное внимание в связи с тем, что предыдущий, ноябрьский запуск аналогичной ракеты «Союз-2.1б» был аварийным,

в результате чего были потеряны российский спутник «Метеор-М» и еще 18 аппаратов попутной нагрузки.

В декабре комиссия под руководством заместителя генерального директора ЦНИИИмаш Олега Скоробогатова установила, что к аварии привело «непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя».

Оказалось, что в бортовую систему управления «Фрегата» были заложены неправильные установки для старта с нового космодрома «Восточный» вместо традиционных Байконура и Плесецка. «Аварийная комиссия отметила, что расчеты баллистических траекторий были проведены без отступления от порядка, регламентируемого действующими нормативными документами», — сообщал Роскосмос.

Вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин отметил тогда, что в работе руководства госкорпорации «Роскосмос» наблюдаются системные ошибки, что, по его словам, не соответствует ожиданиям кабмина. «Оказалось — один портной шьет карман, другой — лацкан, а костюмчик не получился. Для того, чтобы создать такую сложную систему, нужно отвечать комплексно и системно за эту систему. Имел место системный сбой в понимании того, какие работы нужно провести на новом космодроме Восточный», — заявил он.

Ноябрьская авария стала серьезным ударом по космической отрасли, заставила реагировать на нее руководство страны. Помимо имиджевого ущерба и шуток по поводу неправильного освящения ракеты, Роскосмос понес существенные материальные потери, связанные с утратой всех аппаратов и необходимостью возмещения страховых убытков заказчикам пуска.

И наконец, из-за аварии пришлось переносить и следующий старт ракеты с «Восточного».

Были применены и санкции – выговоры получили исполнительный директор Роскосмоса по средствам выведения Андрей Мазурин, директору департамента обеспечения качества и надежности Виктор Чапоргин, гендиректор «ЦНИИмаша» Олег Горшков, глава «НПО им. Лавочкина» Сергей Лемешевский и директора других предприятий.

Изначально следующий старт «Союза» был перенесен на конец января, окончательной датой запуска стало 1 февраля. Однако до этого в Роскосмосе устранили причину неудачного запуска, обнаруженную в алгоритмах выведения.

«Системой управления «Фрегата» занимается Научно-производственный центр имени Пилюгина», — пояснил «Газете.Ru» редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов.

Этот пуск с космодрома «Восточный» стал третьим в истории космодрома, и первым в 2018 году. «Этот пуск, конечно знаковый, ведь первый пуск был тренировкой, второй вице-премьером Дмитрием Рогозиным рассматривался, как начало эксплуатации космодрома, но блин получился комом.

Поэтому многое зависит от того, как пройдет третий пуск. Будет успешным – можно говорить, что работа ведется в правильном направлении, а если что случится – можно говорить о серьезном кризисе»,

— пояснил «Газете.Ru» Александр Железняков, академик российской Академии космонавтики.

Следующий пуск российской ракеты состоится 11 февраля – транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-08» должен будет доставить на борт МКС топливо, продукты, воду и другие грузы.

На 15 марта назначен пилотируемый запуск корабля «Союз МС-08», который доставит на МКС российского космонавта Олега Артемьева и астронавтов NASA Эндрю Фьюстела и Ричарда Арнольда.

Всего на первый квартал 2018 года у Роскосмоса намечено четыре запуска ракет «Союз».

Меньше определенности с запусками ракет «Протон». В прошлом году эта знаменитая ракета, история создания которой уходит в советскую лунную программу, установила своеобразный антирекорд – не летав по техническим причинам целый год.

Причиной стал брак в двигателях производства Воронежского механического завода, который лишь благодаря вовремя выявленной неисправности не привел к авариям (глава Роскосмоса рассказывал «Газете.Ru», как в этом деле оказалась завязана кладовщица предприятия).

По словам Анатолия Зака, американского эксперта космической отрасли, другой антирекорд «Протон» может установить в этом году, оставшись без коммерческих заказчиков. «После пика запусков в 2010 году «Протон» оказался перед перспективой слетать всего пару раз, не выведя ни одной коммерческой нагрузки, — считает Зак, предполагая, что в декабре ракета может отправить к МКС модуль «Наука».